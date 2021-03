Nowe przepisy o sygnalistach - najważniejsze obowiązki pracodawców

Pracodawców czekają nowe obowiązki wynikające z wdrożenia do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy o sygnalistach. Już teraz właściciele i osoby zarządzające firmami zatrudniającymi powyżej 50 pracowników powinni zacząć myśleć o wdrożeniu systemu zgłaszania nieprawidłowości.

Do 17 grudnia 2021 r. do polskiego porządku prawnego powinna zostać implementowana dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Jej celem jest ustanowienie standardu ochrony prawnej dla osób, które przekazują informację o nieprawidłowościach zauważonych w firmie.

System zgłaszania naruszeń i nie tylko

Wdrożenie dyrektywy oznacza dla pracodawców nowe obowiązki. Muszą się oni liczyć przede wszystkim z:

koniecznością utworzenia wewnętrznego kanału zgłoszeń,

opracowaniem procedur, przy wykorzystaniu których sygnaliści będą mieli możliwość dokonywania zgłoszeń naruszeń,

wyznaczeniem osoby lub jednostki organizacyjną odpowiedzialnej za przyjmowanie i zgłoszeń i przeprowadzanie działań następczych,

prowadzeniem rejestru zgłoszeń,

zapewnieniem ochrony sygnalistom.

Bez wątpienia pracodawców nie ucieszą nowe obowiązki, kolejne na długiej liście wymogów, które muszą być spełnione, by ich organizacja działała zgodnie z literą prawa. Jednocześnie dla wielu podmiotów sama koncepcja sygnalisty może być niezrozumiała. Może on kojarzyć się ze skarżypytą, czy kapusiem, który szuka dziury w całym i donosi na kolegów lub przełożonych. Jest to jednak negatywny stereotyp, nie odpowiadający rzeczywistej roli sygnalisty.

Dzięki systemowi zgłaszania naruszeń pracodawca może odnieść wymierne korzyści. Jakie? O tym w kolejnym, ostatnim już artykule z serii poświęconej unijnej dyrektywie o sygnalistach.

Anna Gąsecka, adwokat w Kancelarii Brzezińska Narolski Adwokaci. Specjalizuje się w prawie telekomunikacyjnym, prowadzi obsługę korporacyjną firm z branży telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, dystrybucyjnej i usługowej, posiada certyfikat Approved Compliance Officer (ACO).