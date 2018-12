Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2019 r. - dotacje na szkolenia

Wsparcie w ramach KFS kolejny rok z rzędu zostało rozdysponowane w błyskawicznym tempie. Nowy rok przyniesie nową pulę środków i nowe priorytety. Sprawdź, czy możesz skorzystać z dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji!

Pracodawcy oraz pracownicy, którym zależy na szkoleniu lub innej formie podnoszenia kompetencji, mogą zgłosić się do urzędu pracy o pomoc w finansowaniu. Urząd w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może sfinansować koszty kursów, studiów podyplomowych oraz egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych. Dodatkowo finansowane są również koszty badań lekarskich i psychologicznych wymagane do podjęcia kształcenia oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna wysokość przyznanych środków na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku mikroprzedsiębiorstw – mniej niż 10 pracowników, starosta możne sfinansować aż 100 proc. poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia. To oznacza, że maksymalnie można otrzymać ponad 13 tys. zł. Pozostałe przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów, znów do wysokości 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Środki przyznawane są na kształcenie pracodawców oraz pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu.

Priorytety wydatkowania

Od nowego roku wsparcie ma być przyznawane na kształcenie ustawiczne: