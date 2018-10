Jakie kary finansowe z urzędu pracy

Nie tylko wyrejestrowanie na pewien czas, ale również obowiązek zwrotu poniesionych przez urząd kosztów, a nawet kary grzywny – to grozi osobom, które nie stosują się do regulaminu urzędu pracy!

Wiadomym jest, że niestawienie się na wyznaczoną wizytę lub odmowa wsparcia ze strony urzędu niesie za sobą konsekwencje w postaci wyrejestrowania i karencji na ponowną rejestrację. Jednak niedopełnienie niektórych obowiązków względem urzędu pracy może nieść także konsekwencje finansowe.

500 i więcej

Zarejestrowane osoby bezrobotne, które po podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub założeniu działalności nie powiadomiły w wymaganym terminie urzędu pracy podlegają karze grzywny w wysokości nie niższej niż 500 zł.

Karze nie będą podlegały jedynie osoby, które przed dokonaniem kontroli powiadomiły urząd pracy o podjęciu aktywności zawodowej.

Kilka tysięcy złotych

Środki, które należy zwrócić do urzędu mogą być znacznie wyższe w przypadku osób, które nie poinformowały urzędu o sytuacji powodującej utratę statusu i pobierały z urzędu świadczenia: zasiłek lub stypendium.

Nienależnie pobrane świadczenie należy zwrócić, a termin zwrotu może wydawać się krótki - ustawa przewiduje bowiem na to 14 dni od daty doręczenia decyzji. Kwota do zwrotu, to nie tylko pobrane świadczenie, ale również przekazana od niego zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Krótkotrwała, niezgłoszona praca przed rozpoczęciem formy wsparcia również może skutkować koniecznością zwrotu świadczenia. Urząd, uzyskując informację o zatajonej działalności zarobkowej, pozbawia statusu osoby bezrobotnej z datą podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej i nie przywraca go automatycznie po ich ustaniu. W związku z czym, bezrobotny korzystający ze wsparcia urzędu nie był uprawniony do posiadania statusu oraz korzystania z pomocy. Musi więc zwrócić nienależnie pobrane pieniądze.

Pamiętaj, że umowę o dzieło również należy zgłosić do urzędu i się wyrejestrować – nawet jeśli wynagrodzenie to tylko kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych.

Źródło: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.