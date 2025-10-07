REKLAMA

Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Dni wolne 2026 [Kalendarz]

Dni wolne 2026 [Kalendarz]

07 października 2025, 13:49
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
dni wolne 2026 kalendarz święta ustawowo wolne od pracy
Dni wolne 2026: kalendarz, święta ustawowo wolne od pracy
Shutterstock

Dni wolne 2026 to wszystkie niedziele roku oraz święta wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy. Takich dni jest 14, z czego cztery wypadają w niedzielę, a dwa w sobotę. Oto kalendarz świąt i dni wolnych od pracy w 2026 roku.

Dni wolne 2026 [Polska]

W 2026 r. w Polsce dniami wolnymi od pracy są wszystkie niedziele oraz 14 świąt ustawowo wolnych od pracy, które wymienia ustawa o dniach wolnych od pracy. Niektóre święta mają stałe daty w kalendarzu, inne to święta ruchome - każdego roku wypadają inaczej. Lista świąt ustawowo wolnych od pracy w Polsce:

  1. 1 stycznia – Nowy Rok
  2. 6 stycznia – Święto Trzech Króli
  3. pierwszy dzień Wielkanocy
  4. drugi dzień Wielkanocy
  5. 1 maja – Święto Pracy
  6. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
  7. Zielone Świątki
  8. Boże Ciało
  9. 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  10. 1 listopada – Wszystkich Świętych
  11. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
  12. 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
  13. 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
  14. 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Poniżej wymieniamy wszystkie daty świąt w 2026 roku. To także dni wolne w szkole.

Dni wolne 2026 – tabela

Tabela przedstawia wszystkie święta, które są dniami wolnymi od pracy w 2026 roku:

Święto ustawowe

Dzień wolny od pracy 2026 (data)

Dzień tygodnia

Nowy Rok

1 stycznia 2026 r.

czwartek

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2026 r.

wtorek

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

5 kwietnia 2026 r.

niedziela

drugi dzień Wielkiej Nocy

6 kwietnia 2026 r.

poniedziałek

Święto Pracy

1 maja 2026 r.

piątek

Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja 2026 r.

niedziela

Zielone Świątki

24 maja 2026 r.

niedziela

Boże Ciało

4 czerwca 2026 r.

czwartek

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia 2026 r.

sobota

Wszystkich Świętych

1 listopada 2026 r.

niedziela

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2026 r.

środa

Wigilia Bożego Narodzenia

24 grudnia 2026 r.

czwartek

pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia

25 grudnia 2026 r.

piątek

drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

26 grudnia 2026 r.

sobota

Kalendarz 2026 - dni wolne od pracy

Kalendarz świąt 2026:

dni wolne 2026 kalendarz święta

Dni wolne 2026: kalendarz świąt

Shutterstock

Polecamy kalendarz książkowy: Kalendarz 2026

Dni wolne 2026 wypadające w niedziele i soboty

W 2026 r. aż 4 święta wypadają w niedziele i są to:

  1. 5 kwietnia 2026 r. - pierwszy dzień Wielkanocy (niedziela),
  2. 3 maja 2026 r. - Święto Narodowe Trzeciego Maja (niedziela),
  3. 24 maja 2026 r. - Zielone Świątki (niedziela),
  4. 1 listopada 2026 r. - Wszystkich Świętych (niedziela).

Dodatkowo 2 święta przypadają na sobotę, co nakłada na pracodawców obowiązek wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w danym okresie rozliczeniowym (art. 130 § 2 Kodeksu pracy). Dzień wolny za święto wypadające w sobotę należy ustalić w sierpniu i grudniu, ponieważ w sobotę wypada:

  1. 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) oraz
  2. 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia).

Przepisy prawa pracy nie nakładają obowiązku "oddawania" innego dnia wolnego za święta wypadające w niedziele. W związku z powyższym w 2026 r. będzie faktycznie 10 dni wolnych od pracy (dla pracowników pracujących od poniedziałku do piątku - 8 świąt wypadających w środku tygodnia oraz 2 dni wolne za święta wypadające w sobotę).

Zobacz również:
Powiązane
Czas pracy w 2026 roku – dni robocze, święta, Wigilia [TABELA]
Czas pracy w 2026 roku – dni robocze, święta, Wigilia [TABELA]
10 listopada 2025 r. wolny od pracy
10 listopada 2025 r. wolny od pracy
Październik 2025: godziny pracy, dni wolne
Październik 2025: godziny pracy, dni wolne
Kadry
Dni wolne 2026 [Kalendarz]
07 paź 2025

Dni wolne 2026 to wszystkie niedziele roku oraz święta wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy. Takich dni jest 14, z czego cztery wypadają w niedzielę, a dwa w sobotę. Oto kalendarz świąt i dni wolnych od pracy w 2026 roku.
Które nacje są najbardziej pracowite? Polacy powyżej średniej unijnej
07 paź 2025

Które nacje są najbardziej pracowite? Zgodnie z danymi Eurostatu Grecy i Cypryjczycy plasowali się wśród najbardziej pracowitych nacji UE. Gdzie w zestawieniu Polacy?
Tylko 10 dni wolnych od pracy w 2026 r. Są 2 święta wypadające w sobotę
07 paź 2025

W Polsce mamy 14 świąt, które są dniami wolnymi od pracy. Jeśli takie święto wypada w sobotę, pracodawca wyznacza dodatkowy dzień wolny od pracy. W 2026 roku 2 święta wypadają w sobotę. Natomiast aż 4 dni wolne z tytułu świąt to niedziele. W których miesiącach będą dni wolne za święta sobotnie?
Wyrok TK: Emeryci stracili na przeliczeniu emerytur. No, ale inaczej zwolnienie z pracy
07 paź 2025

W okresie 2013 r. - 2024 r. było powszechne wśród Polaków przekonanie, że emerytura wcześniejsza to rodzaj bonusu. Za pracę w szkodliwych warunkach otrzymywano “premię” w postaci wcześniejszej emerytury. Prawie nikt nie wiedział, że jest kara za "wcześniejszą" emeryturę w postaci obniżenia (dożywotniego) emerytur powszechnych (60 lat i 65 lat).

30,50 brutto: ile to netto? Umowa zlecenie 2025 i 2026
06 paź 2025

Za wykonanie umowy zlecenia nie można płacić mniej niż 30,50 zł brutto na godzinę. Jaka jest stawka netto czyli ile na rękę otrzyma zleceniobiorca? W 2026 r. będzie to 31,40 zł brutto. Udostępniamy kalkulator umowy zlecenia.
Wielu pracowników i pracodawców nie wie, że nie można karać za zgłoszenie mobbingu
06 paź 2025

W ostatnim czasie RPO zajął się interesującą sprawą pracownicy Sądu Rejonowego, która zgłosiła do Ministerstwa Sprawiedliwości podejrzenie mobbingu ze strony sędzi. Sprawa zakończyła się prawomocnym orzeczeniem zobowiązującym pozwaną (pracownicę) do publicznych przeprosin sędzi. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył skargę nadzwyczajną, wskazując, że wyrok i jego wykonanie naruszają podstawowe zasady ochrony praw obywatelskich oraz zniechęcają pracowników do korzystania z mechanizmów przeciwdziałania mobbingowi.
Staż po nowemu: będzie nowy porządek na rynku pracy. To koniec z nieodpłatnym świadczeniem pracy
06 paź 2025

Szykują się spore zmiany na rynku pracy, bo nowa planowana regulacja ma na celu ujednolicenie zasad dotyczących staży. Chodzi konkretnie o projekt ustawy o stażach o numerze UD307 przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który został wprowadzony do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to czwarty kwartał 2025 roku.
Cyfryzacja zarządzania kadrami i płacami - krok po kroku. Jak technologia usprawnia procesy HR w firmach
06 paź 2025

Przekazanie procesów kadrowo-płacowych do zewnętrznego dostawcy BPO to często znacznie więcej niż tylko zmiana podmiotu odpowiedzialnego za naliczanie wynagrodzeń. W przypadku średnich i dużych organizacji jest to okazja do gruntownej modernizacji procesów, która może przynieść wymierny wzrost efektywności.

Gdy zatrudnienie ciężarnej budzi podejrzenia ZUS. Racjonalność, ekonomia i prawne konsekwencje
03 paź 2025

Kwestionowanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zasadności zawarcia umowy z kobietą w ciąży jest tematem trudnym i wieloaspektowym. Trzeba pamiętać, iż negatywne skutki rozstrzygnięć w tego typu sprawach ponosi nie tylko ciężarna, ale i pracodawca. Dlaczego zatrudnienie kobiety w ciąży może wzbudzić podejrzenia ZUS? Artykuł odpowiada na najważniejsze pytania w oparciu o przykłady z praktyki i orzecznictwa.
Babcia z wyższą emeryturą? ZUS przypomina o korzystnym rozwiązaniu
03 paź 2025

Dzięki umowie uaktywniającej składki na ubezpieczenie społeczne niani częściowo opłaca państwo. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, iż jest to korzystne zwłaszcza dla osób w wieku emerytalnym, bo może zwiększyć wysokość ich emerytury. Od roku podpisanie umowy uaktywniającej z opiekunką jest opłacalne również dla rodziców. Dlaczego?

