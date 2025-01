1 lutego 2025 r. wchodzi w życie ustawa o wolnej Wigilii. Ale co z handlem w grudniu?

1 lutego 2025 r. wchodzi w życie ustawa o wolnej Wigilii. Co z niedzielami handlowymi w 2025 r., w tym z niedzielami handlowymi w grudniu? Czy wigilia 2025 będzie dniem wolnym? Jest decyzja Prezydenta, ale musimy też poczekać na decyzję TK.

Kiedy niedziele handlowe w 2025?

W 2025 roku przewidziano jedynie osiem niedziel handlowych. Niedziele handlowe w 2025 roku wypadają w następujące dni:

26 stycznia 2025 r.,

13 kwietnia 2025 r.,

27 kwietnia 2025 r.,

29 czerwca 2025 r.,

31 sierpnia 2025 r.,

7 grudnia 2025 r.? (zależy od decyzji TK)

14 grudnia 2025 r.,

21 grudnia 2025 r.

1 lutego 2025 r. wchodzi w życie ustawa o wolnej Wigilii i handlu w niedzielę. Jest podpis Prezydenta RP ale… też skierowanie przepisów do TK

Na stronie internetowej Kancelaria Prezydenta zamieściła informację o ustawie z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw. Prezydent podpisał ustawę w dniu 24 grudnia 2024 r.!

Ważne W 2025 ROKU BĘDZIE WOLNA WIGILIA ALE CO Z HANDLEM W GRUDNIU 2025 ROKU? Ustawa przewiduje ustanowienie dnia 24 grudnia – Wigilii Bożego Narodzenia - dniem wolnym od pracy. Zmiany w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni przewidują, że zakaz handlu nie będzie obowiązywał w kolejne trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia. Jednocześnie regulacja wskazuje, że pomimo tego, że trzy niedziele poprzedzające Wigilię Bożego Narodzenia będą zwolnione z zakazu handlu, to pracownik lub zatrudniony może wykonywać w tym czasie pracę w handlu oraz wykonywać czynności związane z handlem nie więcej niż w dwie niedziele. Ustawa zawiera odpowiednie przepisy zmieniające Kodeks pracy i Kodeks karny. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2025 r.

Prezydent RP skieruje przepisy o handlu w grudniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej

Wniosek Prezydenta RP nie będzie obejmował kwestii wolnej Wigilii – od 2025 roku będzie ona dniem wolnym od pracy. Jak wskazała Małgorzata Paprocka, Szef KPRP, Prezydent Andrzej Duda zdecydował o podpisaniu ustawy o wolnej Wigilii i skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, m.in. ze względu na uwagi organizacji pracowników, że regulacja dyskryminuje pracowników handlu. Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta:

"Chodzi o wątpliwości, które były podnoszone przede wszystkim podczas rozmów prowadzonych w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami pracodawców i pracowników. Jak dodała Małgorzata Paprocka, w ich trakcie podnoszono kwestie braku konsultacji ustawy i zaskoczenia obu stron tymi przepisami. Organizacje pracowników, przede wszystkim „Solidarność”, kładły nacisk na dyskryminacyjny charakter ustawy wobec pracowników zatrudnionych w handlu. W związku z tym Prezydent zdecydował, że ustawa będzie poddana kontroli przez TK, ale w trybie następczym, czyli ustawa wchodzi w życie, ale punktowo, w tych aspektach, które budzą duże zaniepokojenie partnerów społecznych, zostanie skierowana do TK – powiedziała Minister Paprocka. (…) W pierwszej połowie grudnia Andrzej Duda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego pracowników i pracodawców na konsultacje społeczne w sprawie tej noweli. Otwierając dyskusję, Prezydent zwrócił uwagę, że podczas parlamentarnych prac do projektu ustawy – pozytywnie przyjętego przez pracowników handlu – naniesiono poprawki i ustawa w ostatecznym kształcie nie jest już tak korzystna dla pracowników handlu: w Wigilię zwykle pracują oni zwykle krócej, a pracując (w zamian za wolną Wigilię) w dodatkową niedzielę grudnia będą pracować w pełnym wymiarze, czyli o kilka godzin dłużej. – Nam się to po prostu nie opłaca i czujemy się trochę oszukane – cytował swoje rozmówczynie pracujące w handlu.".

Co oznacza kontrola następcza?

Kontrola następcza konstytucyjności aktów normatywnych, to jedno z uprawnień, które może realizować Trybunał Konstytucyjny. Co oznacza "kontrola następcza" przez TK? Okazuje się, że przed podpisaniem ustawy Prezydent RP, w oaprciu o przepis art. 122 ust. 3 Konstytucji RP, ma możliwość wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją RP, w trybie kontroli prewencyjnej, jednak kontrola następcza jest przeprowadzana już po podpisaniu ustawy przez prezydenta. Jak informuje Kancelaria Prezydenta, "Konstytucja przewiduje również możliwość wystąpienia przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności już podpisanej i ogłoszonej w Dzienniku Ustaw ustawy z Konstytucją, w trybie kontroli następczej. Wniosek taki Prezydent może złożyć w dowolnym czasie wobec każdej obowiązującej ustawy, a także umowy międzynarodowej lub rozporządzenia. Wniosek ten nie wpływa na obowiązywanie objętego nim aktu prawnego. Dopiero Trybunał Konstytucyjny może uchylić moc obowiązującą jego przepisów, o ile uzna ich niezgodność z Konstytucją".

