Rehabilitacja na koszt ZUS. Od 3 lutego 2025 r. można skorzystać z wczesnej rehabilitacji powypadkowej

ZUS informuje, że już od 3 lutego 2025 r. będzie możliwa realizacja wczesnej rehabilitacji powypadkowej w systemie stacjonarnym. Natomiast od 1 kwietnia ruszy rehabilitacja osób ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego, zarówno w systemie stacjonarnym, jak i ambulatoryjnym.

Rehabilitacja na koszt ZUS

Polacy mogą korzystać z rehabilitacji na koszt ZUS. Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby ubezpieczone, które m. in. przebywają na zwolnieniu lekarskim i są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy, której można uniknąć właśnie poprzez rehabilitację. Ta forma prewencji rentowej przynosi wymierne efekty i mimo przebytych urazów czy ciężkich chorób wiele osób może kontynuować karierę zawodową. W 2025 r. ZUS uruchomi nowe profile rehabilitacji.

- Rehabilitacja lecznicza, na którą kieruje ZUS odbywa się ambulatoryjnie lub stacjonarnie, a jej koszty wraz z dojazdem całkowicie pokrywa Zakład - mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Na wyjazd do sanatorium z naszym skierowaniem czeka się bardzo krótko, niekiedy jest to nawet krócej niż trzy miesiące – zapewnia rzeczniczka.

ZUS kieruje na rehabilitację w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym. System stacjonarny obejmuje pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym w przypadku schorzeń:

narządu ruchu,

układu krążenia,

układu oddechowego,

psychosomatycznych,

narządu głosu,

onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego.

Na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, czyli codzienne wizyty w wyznaczonych godzinach, można otrzymać skierowanie w przypadku schorzeń narządu ruchu oraz układu krążenia.

- W tym roku wprowadzamy w sanatoriach możliwość wczesnej rehabilitacji powypadkowej. Ten projekt rozpoczyna się już w lutym. Natomiast od 1 kwietnia ruszy rehabilitacja osób ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego, zarówno w systemie stacjonarnym, jak i ambulatoryjnym – mówi Kowalska-Matis.

Ważne W całej Polsce z rehabilitacji skorzystało 33 272 osób, w tym 1109 Dolnoślązaków. Najczęściej z bezpłatnej rehabilitacji korzystali mieszkańcy województwa śląskiego – 7898, mazowieckiego – 5405, wielkopolskiego - 3048 i lubelskiego - 2603. Najrzadziej mieszkańcy opolskiego – 226 i lubuskiego - 534. Skierowania były wystawiane najczęściej z powodu schorzeń narządu ruchu (27992) i chorób układu krążenia (1377). (dane za pierwsze półrocze 2024)

Ośrodki rehabilitacyjne w atrakcyjnych miejscach

ZUS nie ma własnych ośrodków rehabilitacyjnych i dlatego zawiera umowy z placówkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, także w atrakcyjnych miejscowościach uzdrowiskowych.

- Ośrodki rehabilitacyjne, z którymi współpracujemy, są zlokalizowane na terenie całej Polski, także w wielu atrakcyjnych miejscowościach uzdrowiskowych takich jak Ciechocinek, Uniejów, Gdańsk, Cieplice Zdrój czy Świeradów Zdrój – informuje Iwona Kowalska-Matis. – Co ważne osoba skierowana do sanatorium z ZUS nie ponosi żadnych kosztów związanych z rehabilitacją, wyżywieniem czy zakwaterowaniem. Leczenie jest finansowane w całości przez ZUS, który również pokrywa koszty przejazdu do sanatorium i powrotem najtańszym środkiem komunikacji publicznej – zapewnia rzeczniczka.

Kowalska-Matis informuje, ze rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka może ją wydłużyć albo skrócić. Skierowany na takie leczenie nie ponosi żadnych kosztów związanych leczeniem, zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem najtańszym środkiem komunikacji publicznej. Nie musi także korzystać z urlopu wypoczynkowego, ponieważ lekarz wystawi na ten czas zwolnienie.

- Program rehabilitacji leczniczej jest kompleksowy i ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju schorzenia. Obejmuje niezbędne badania, fizjoterapię ze szczególnym uwzględnieniem kinezyterapii, oddziaływania psychologiczne oraz edukację zdrowotną - dodaje Kowalska-Matis.

Jak uzyskać skierowanie na rehabilitację

O skierowanie mogą wystąpić osoby, które pracują zawodowo (ubezpieczone w ZUS), a także te, które pobierają zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wniosek o rehabilitację wypełnia lekarz, u którego leczy się ubezpieczony. Lekarz w imieniu osoby ubezpieczonej może złożyć wniosek formie elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS lub aplikacji mobilnej mZUS dla lekarza. Osoba, której wniosek dotyczy, może złożyć również podpisany przez lekarza wniosek w formie papierowej w dowolnej placówce ZUS lub wysłać pocztą.

- Skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego wydawane jest przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską – mówi Kowalska-Matis.

Starania o wyjazd do sanatorium należy rozpocząć od wizyty u lekarza prowadzącego, który wypełni wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej (formularz PR-4). To może być lekarz pierwszego kontaktu albo specjalista. A jeśli lekarz wystawi wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia lekarskiego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS to takiego dokumentu nie trzeba zanosić osobiście do ZUS-u, ponieważ lekarz prześle go w formie elektronicznej bezpośrednio do ZUS-u.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną z przebiegu leczenia. Kolejny krok to badanie u lekarza orzecznika ZUS, który oceni czy po rehabilitacji w ośrodku chory ma szansę na odzyskanie zdolności do pracy. Jeśli tak, to lekarz wystawi orzeczenie o celowości przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej.