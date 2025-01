Od 1 lutego 2025 r. ZUS przyjmuje wnioski o 800 plus. Jak złożyć wniosek?

Zbliża się termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze, tzw. 800 plus. Od 1 lutego 2025 r. ZUS będzie przyjmować wnioski o to świadczenie na okres świadczeniowy 2025/2026. Mogą je składać rodzice i opiekunowie dzieci w wieku do 18. roku życia, którzy to świadczenie pobierają.

Termin złożenia wniosku o 800 plus

Świadczenie wychowawcze, popularnie zwane 800 plus, to wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie przysługuje na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.

Świadczenie wychowawcze 800 plus jest przyznawane na okresy świadczeniowe. Trwają one od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Chcąc przedłużyć świadczenie, każdego roku należy składać nowy wniosek. Od 1 lutego 2025 r. rusza nabór nowych wniosków.

- W minionym roku wpłynęło do nas 380 tys. wniosków na nowy okres rozliczeniowy – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy na Dolnym Śląsku. - W całym kraju ponad 5 mln wniosków –– dodaje.

Ważne W 2024 r. rodzice złożyli 5 mln 193 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze. Dotyczyło to 7 mln 918 tys. dzieci. Rok wcześniej było to 5 mln 271 tys. wniosków, co objęło 8 mln 136 tys. dzieci.

Jak złożyć wniosek o 800 plus

Składanie wniosków ułatwia aplikacja mZUS.

- Wnioski od początku przyjmujemy tylko elektronicznie, co pozwala rodzicom wysyłać je o dowolnej porze dnia i nocy, a także spoza miejsca zamieszkania, również podczas wyjazdu z dziećmi na ferie - mówi Kowalska-Matis.

Jeśli wniosek złożono w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS przyznał 800 plus, to rodzic może utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres świadczeniowy.

- Taki wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby zawsze może go edytować – zapewnia rzeczniczka.

Do składania wniosków, oprócz aplikacji mZUS, rodzice mogą wykorzystać także inne kanały przesyłania wniosków, czyli:

Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczną większości polskich banków.

Nie warto zwlekać ze składaniem wniosku o 800 plus. Jeśli rodzic chce kontynuować wypłatę świadczenia bez żadnej przerwy w przelewach od ZUS, to wniosek na nowy okres świadczeniowy, czyli ten rozpoczynający się od 1 czerwca 2024 r., musi złożyć do końca kwietnia br.

Jak złożyć wniosek w razie urodzenia się dziecka

W razie urodzenia się dziecka, rodzice mają 3 miesiące na złożenie do ZUS wniosku o świadczenie wychowawcze. Jeśli zachowają ten termin otrzymają świadczenie 800 plus z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od dnia:

objęcia dziecka opieką,

przysposobienia dziecka lub

faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej,

prawo do świadczenia będzie przysługiwać od dnia objęcia dziecka opieką, umieszczenia w pieczy lub domu pomocy społecznej.