Skrócony tydzień pracy czy skrócony dzień pracy? Rząd pracuje nad nowelizacją Kodeksu pracy, ale krótsza praca jest możliwa już teraz

Wszyscy pamiętamy, jak rząd szumnie zapowiadał skrócenie tygodniowego czasu pracy. Skończyło się na zapowiedziach i od tamtego czasu nic się nie zmieniło - nowelizacja Kodeksu pracy nie została przeprowadzona. Na szczęście obowiązujące przepisy prawa pracy dopuszczają zarówno wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy, jak i skróconego do 7 godzin dnia pracy.

Prace nad skróceniem tygodnia pracy

Kodeksu pracy ustala podstawową dobową i tygodniową normę czasu pracy. Określa, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

REKLAMA

Autopromocja

Od dłuższego czasu nad skróceniem tygodnia pracy pracuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Jego szefowa Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zadeklarowała, że zmiana przepisów miałaby wejść w życie jeszcze w obecnej kadencji Sejmu.

Przypomnijmy, że według rządowych informacji uwzględniane są dwie opcje skróconego tygodnia pracy:

7 godzin pracy przez 5 dni w tygodniu (czyli 35 godzin tygodniowo) lub

8 godzin dziennie przez 4 dni w tygodniu (w sumie 32 godziny tygodniowo).

Wiadomo już, że większość Polaków wolałaby tę drugą możliwość, uważając przy tym, że wpłynęłoby to pozytywnie na satysfakcję z pracy. Warto jeszcze dodać, że MiRPiPS także przychyla się do tej drugiej opcji – resort chciałby skrócić tydzień pracy do czterech dni przy zachowaniu wynagrodzeń odpowiadających pięciu dniom pracy.

Szkoda, że obecnie sprawa jakby nieco przycichła. Być może jest to spowodowane koniecznością dokonania analizy i oceny skutków wprowadzenia zmiany obecnych rozwiązań m.in. na sektor finansów publicznych, na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rynek pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kodeks pracy dopuszcza czterodniowy tydzień pracy

Wygląda więc na to, że nie doczekamy się szybkiego wprowadzenia skróconego tygodnia pracy. Dlatego pracodawcy i pracownicy muszą sobie jakoś radzić wprowadzać czterodniowy tydzień pracy we własnym zakresie. Jest to jak najbardziej możliwe, bowiem Kodeks pracy dopuszcza stosowanie systemów czasu pracy, w których praca jest świadczona przez mniej niż 5 dni w tygodniu.

Przepisy dopuszczają stosowanie wobec pracownika tzw. systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 Kodeksu pracy). W tym systemie dopuszczalne jest wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Wprowadzenie takiego systemu jest możliwe na pisemny wniosek pracownika.

Praca w tym systemie odbywa się w dni dowolnie wskazane. W ten sposób pracownik może mieć na stałe zapewnione, między innymi, dłuższe weekendy mając wolne od pracy 3 dni, a pracując 4 dni tygodniowo. Należy przy tym pamiętać o zachowaniu obowiązkowego dobowego i tygodniowego odpoczynku, jak również o obowiązującej przeciętnej 40-godzinnej tygodniowej normie czasu pracy i zachowaniu wynagrodzenia na niezmniejszonym poziomie.

Siedmiogodzinny dzień pracy

Możliwe jest także skrócenie dnia pracy niektórych pracowników do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Dopuszczają to przepisy art. 17 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 44 ze zm.). Chodzi tu o pracowników zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Pracownicy, wobec których stosuje się wyżej wymienioną skróconą normę czasu pracy, nie mogą mieć z tego powodu obniżonej wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Także godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejściu na skrócone normy czasu pracy, ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.

Równoważny czas pracy

W praktyce świadczenie pracy w niektórych tygodniach przez mniej niż 5 dni może mieć miejsce także np. w systemie równoważnego czasu pracy. O tym systemie czasu pracy jest mowa w art. 135 i nast. Kodeksu pracy.

W systemie równoważnego czasu pracy dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.