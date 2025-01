Kod zawodu ZUS - wyszukiwarka pomoże znaleźć kody zawodów, np. kierowcy, sprzedawcy, pracownika biurowego, programisty, sprzątaczki, magazyniera, fotografa, pracownika budowlanego, nauczyciela. Wyszukaj kod zawodu ZUS. Jak zmienić kod zawodu w ZUS?

Kod zawodu ZUS ZUA i ZZA - obowiązek płatnika

Od 16 maja 2021 r. dokonujący zgłoszenia zatrudnionych w ZUS ma obowiązek podania kodu zawodu wykonywanego przez każdego ubezpieczonego. Co istotne, zgłoszeni przed 16 maja 2021 r. nie muszą mieć wskazanego kodu zawodu (kod można wskazać przy okazji dokonywania korekty lub zmiany np. adresu ubezpieczonego). Podaje się kody zatrudnionych na umowę o pracę, ale nie tylko. Obowiązkowemu podaniu kodu zawodu podlegają także pracodawcy zgłaszający do ZUS zleceniobiorców. Kod zawodu podaje się na formularzach ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń) i ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego).

Kod zawodu ZUS - wyszukiwarka, pracownik biurowy

Skąd wziąć kod zawodu, który trzeba wpisać w dokumentach ZUS? Otóż kod zawodu musi zgadzać się z klasyfikacją zawodów z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Na przykład pracownik biurowy ma kod 411003. Najlepiej skorzystać w tym celu z wyszukiwarki kodów zawodów. Znajduje się ona w dwóch miejscach:

Kod zawodu ZUS - pracownik budowlany

Pracownika budowlanego należy szukać pod nazwą robotnik budowlany:

515303 ROBOTNIK GOSPODARCZY 621001 Robotnik przy wyrębie lasu 621002 Robotnik w lesie 621002 Robotnik szkółki leśnej 621002 Robotnik przy zwalczaniu szkodników upraw leśnych 621002 Robotnik przy pielęgnacji upraw leśnych 621002 Robotnik przy mierzeniu drzew 621002 Robotnik plantacji leśnej 621002 ROBOTNIK LEŚNY 711104 ROBOTNIK BUDOWLANY 711904 ROBOTNIK ROZBIÓRKI BUDOWLI 713304 ROBOTNIK OSUSZANIA I ODGRZYBIANIA BUDOWLI 834303 Robotnik przy obsłudze wyciągu 921101 POMOCNICZY ROBOTNIK POLOWY 921201 POMOCNICZY ROBOTNIK W HODOWLI ZWIERZĄT 921301 POMOCNICZY ROBOTNIK PRZY UPRAWIE ROŚLIN I HODOWLI ZWIERZĄT 921401 POMOCNICZY ROBOTNIK KONSERWACJI TERENÓW ZIELENI 921402 POMOCNICZY ROBOTNIK SZKLARNIOWY 921403 POMOCNICZY ROBOTNIK W GOSPODARSTWIE SADOWNICZYM 921501 POMOCNICZY ROBOTNIK LEŚNY 921502 POMOCNICZY ROBOTNIK W ŁOWIECTWIE 921601 POMOCNICZY ROBOTNIK W GOSPODARSTWIE RYBACKIM 931101 ROBOTNIK GÓRNICZY DOŁOWY 931102 ROBOTNIK NAZIEMNY W GÓRNICTWIE 931205 POMOCNICZY ROBOTNIK DROGOWY 931206 POMOCNICZY ROBOTNIK MOSTOWY 931207 POMOCNICZY ROBOTNIK TOROWY 931301 POMOCNICZY ROBOTNIK BUDOWLANY 932911 POMOCNICZY ROBOTNIK PRZEMYSŁOWY 932912 ROBOTNIK MYJĄCY CZĘŚCI I ZESPOŁY 933304 ROBOTNIK MAGAZYNOWY 933305 ROBOTNIK PRACUJĄCY NA RAMPIE 933306 ROBOTNIK PORTOWY (DOKER) 961301 ROBOTNIK OCZYSZCZANIA MIASTA 961302 ROBOTNIK PLACOWY

Kod zawodu ZUS - sprzedawca

Wpisując w wyszukiwarkę "sprzedawca", otrzymujemy zastępujące wyniki:

332101 Sprzedawca ubezpieczeń 333904 SPRZEDAWCA REKLAM INTERNETOWYCH 521101 Sprzedawca na targu, bazarze produktów żywnościowych 521101 Sprzedawca na targu, bazarze produktów nieżywnościowych 521101 SPRZEDAWCA NA TARGOWISKU / BAZARZE 521102 SPRZEDAWCA OBWOŹNY Z SAMOCHODU (VANSELLER) 521201 ULICZNY SPRZEDAWCA ŻYWNOŚCI O KRÓTKIM TERMINIE PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA 522301 Sprzedawca w punkcie sprzedaży detalicznej 522301 Sprzedawca w hurtowni 522301 SPRZEDAWCA 522301 Hurtownik sprzedawca 522302 Sprzedawca w punkcie sprzedaży detalicznej w branży mięsnej 522302 Sprzedawca w hurtowni w branży mięsnej 522302 SPRZEDAWCA W BRANŻY MIĘSNEJ 522302 Hurtownik sprzedawca w branży mięsnej 522303 Sprzedawca w punkcie sprzedaży detalicznej w branży przemysłowej 522303 Sprzedawca w hurtowni w branży przemysłowej 522303 SPRZEDAWCA W BRANŻY PRZEMYSŁOWEJ 522303 Hurtownik sprzedawca w branży przemysłowej 522304 Sprzedawca w punkcie sprzedaży detalicznej w branży spożywczej 522304 Sprzedawca w hurtowni w branży spożywczej 522304 SPRZEDAWCA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ 522304 Hurtownik sprzedawca w branży spożywczej 524403 SPRZEDAWCA NA TELEFON 524502 SPRZEDAWCA W STACJI PALIW 952001 ULICZNY SPRZEDAWCA PRODUKTÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH / ŻYWNOŚCI O DŁUGIM TERMINIE PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA

Kod zawodu ZUS - kierowca

Dla przykładu, podając zawód "kierowca", wyszukiwarka na stronie GUS wymienia następujące kody:

332203 - Handlowiec kierowca

831101 - Kierowca drezyny motorowej

831101 - KIEROWCA DREZYNY I WÓZKA MOTOROWEGO

831101 - Kierowca ciągnika szynowego

831102 - KIEROWCA LOKOMOTYWY SPALINOWEJ

831104 - Kierowca wózków trakcyjnych

831190 - Kierowca parowozu

832201 - KIEROWCA MECHANIK

832202 - KIEROWCA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

832203 - Kierowca sanitarki

832203 - Kierowca samochodu służbowego

832203 - KIEROWCA SAMOCHODU OSOBOWEGO

832203 - Kierowca karetki sanitarnej

832203 - Kierowca karetki pogotowia ratunkowego

832203 - Kierowca karetki pogotowia

832203 - Kierowca karawanu

832203 - Kierowca busa osobowego

832203 - Kierowca auta osobowego

832203 - Kierowca ambulansu

832205 - Kierowca taksówki

833101 - Kierowca MPK / MZK

833101 - Kierowca gimbusa

833101 - Kierowca autokaru

833101 - KIEROWCA AUTOBUSU

833101 - Kierowca autobusu turystycznego

833101 - Kierowca autobusu szkolnego

833101 - Kierowca autobusu PKS

833101 - Kierowca autobusu gimnazjalnego

833101 - Kierowca autobusów podmiejskich

833101 - Kierowca autobusów miejskich

833102 - KIEROWCA TROLEJBUSU

833103 - Kierowca tramwaju

833201 - Kierowca cysterny

833201 - KIEROWCA AUTOCYSTERNY

833202 - KIEROWCA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO

833202 - Kierowca ciągnika

833202 - Kierowca tira

833203 - KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

833203 - Kierowca polewaczki

833203 - Kierowca pojazdu do przewozu materiałów wybuchowych

833203 - Kierowca pogotowia technicznego

833203 - Kierowca pługopiaskarki

833203 - Kierowca pługa odśnieżnego

833203 - Kierowca piaskarki

833203 - Kierowca operator pożarniczego sprzętu

833203 - Kierowca hakowca

833203 - Kierowca ciężarówki

833203 - Kierowca ciągnika balastowego

833203 - Kierowca chłodni

833203 - Kierowca betoniarki

Kod zawodu ZUS - programista

Wpisując do wyszukiwarki "programista", uzyskujemy następujące symbole zawodów:

214903 - Automatyk - programista PLC

214931 - TECHNOLOG – PROGRAMISTA OBRABIAREK

251401 - Programista systemów łączności komputerowej

251401 - Programista systemów informatycznych

251401 - Programista przetwarzania danych

251401 - Programista narzędziowy

251401 - Programista internetowy

251401 - Programista baz danych

251401 - Programista aplikacyjny

251401 - PROGRAMISTA APLIKACJI

251401 - Programista analityk systemów przetwarzania danych

251401 - Główny programista

251402 - PROGRAMISTA APLIKACJI MOBILNYCH

722315 - Programista wykrawarki

Kod zawodu ZUS - sprzątaczka

Podając zawód "sprzątaczka", wyświetlają się 2 symbole:

911102 - SPRZĄTACZKA DOMOWA

911207 - SPRZĄTACZKA BIUROWA

Kod zawodu ZUS - magazynier

Również dwa wyniki wyszukiwarka podaje w przypadku magazyniera:

432103 - MAGAZYNIER

432190 - POZOSTALI MAGAZYNIERZY I POKREWNI

Kod zawodu ZUS - nauczyciel

O wiele większy zakres kodów zawodów posiada profesja nauczyciela:

231001 - NAUCZYCIEL AKADEMICKI – NAUKI BIOLOGICZNE

231002 - NAUCZYCIEL AKADEMICKI – NAUKI CHEMICZNE

231003 - NAUCZYCIEL AKADEMICKI – NAUKI EKONOMICZNE

231004 - NAUCZYCIEL AKADEMICKI – NAUKI FARMACEUTYCZNE

231005 - NAUCZYCIEL AKADEMICKI – NAUKI FIZYCZNE

231006 - NAUCZYCIEL AKADEMICKI – NAUKI HUMANISTYCZNE

231007 - NAUCZYCIEL AKADEMICKI – NAUKI LEŚNE

231008 - NAUCZYCIEL AKADEMICKI – NAUKI MATEMATYCZNE

231009 - NAUCZYCIEL AKADEMICKI – NAUKI MEDYCZNE

231010 - NAUCZYCIEL AKADEMICKI – NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ

231011 - NAUCZYCIEL AKADEMICKI – NAUKI O ZIEMI

231012 - NAUCZYCIEL AKADEMICKI – NAUKI PRAWNE

231013 - NAUCZYCIEL AKADEMICKI – NAUKI ROLNICZE

231014 - NAUCZYCIEL AKADEMICKI – NAUKI TECHNICZNE

231015 - NAUCZYCIEL AKADEMICKI – NAUKI TEOLOGICZNE

231016 - NAUCZYCIEL AKADEMICKI – NAUKI WETERYNARYJNE

231017 - NAUCZYCIEL AKADEMICKI – NAUKI WOJSKOWE

231018 - NAUCZYCIEL AKADEMICKI – SZTUKI FILMOWE

231019 - NAUCZYCIEL AKADEMICKI – SZTUKI MUZYCZNE

231020 - NAUCZYCIEL AKADEMICKI – SZTUKI PLASTYCZNE

231021 - NAUCZYCIEL AKADEMICKI – SZTUKI TEATRALNE

231090 - POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY

232001 - NAUCZYCIEL/INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

232001 - Nauczyciel zawodu

232002 - NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ARTYSTYCZNYCH

232002 - Nauczyciel gry na instrumencie

232002 - Nauczyciel fortepianu

232003 - Nauczyciel rachunkowości

232003 - NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH EKONOMICZNYCH

232004 - NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH MEDYCZNYCH

232005 - NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ROLNICZYCH I LEŚNYCH

232006 - NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNICZNYCH

232007 - NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TURYSTYCZNYCH

232090 - POZOSTALI NAUCZYCIELE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

233001 - NAUCZYCIEL BIOLOGII

233002 - NAUCZYCIEL CHEMII

233003 - NAUCZYCIEL ETYKI

233004 - NAUCZYCIEL FIZYKI I ASTRONOMII

233005 - NAUCZYCIEL GEOGRAFII

233006 - NAUCZYCIEL HISTORII

233007 - NAUCZYCIEL INFORMATYKI/TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

233008 - Nauczyciel języka włoskiego w gimnazjum i szkołach podangimnazjalnych

233008 - Nauczyciel języka rosyjskiego w gimnazjum i szkołach podangimnazjalnych

233008 - NAUCZYCIEL JĘZYKA OBCEGO

233008 - Nauczyciel języka niemieckiego w gimnazjum i szkołach podangimnazjalnych

233008 - Nauczyciel języka hiszpańskiego w gimnazjum i szkołach podangimnazjalnych

233008 - Nauczyciel języka francuskiego w gimnazjum i szkołach podangimnazjalnych

233008 - Nauczyciel języka angielskiego w gimnazjum i szkołach podangimnazjalnych

233012 - NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

233015 - NAUCZYCIEL MATEMATYKI

Jak zmienić kod zawodu w ZUS?

Jeśli zachodzi konieczność zmiany kodu zawodu ubezpieczonego zgłoszonego do ZUS po 15 maja 2021 r., należy zrobić to na formularzu ZUS ZUA i formularzu ZUS ZZA. Szczegółowa instrukcja, jak zrobić to krok po kroku znajduje się w artykule: Kod zawodu na ZUS ZUA i ZZA - jak wybrać i skorygować?

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 227)

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 423)