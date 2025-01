Sanatorium z ZUS: od 3 lutego 2025 r. rehabilitacja powypadkowa. Od 1 kwietnia 2025 r. rehabilitacja związana z układem krążenia

ZUS informuje, że wczesna rehabilitacja powypadkowa na koszt Zakładu rusza już 3 lutego 2025 roku. Od 1 kwietnia 2025 roku zaplanowano rehabilitację osób ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Jak wybrać się do sanatorium z ZUS?

rozwiń >

Rehabilitacja na koszt ZUS od 3 lutego 2025 r.

Szybka rehabilitacja powypadkowa daje nadzieję na powrót do pełnej sprawności. Już od 3 lutego będzie możliwa realizacja wczesnej rehabilitacji powypadkowej w systemie stacjonarnym. Natomiast od 1 kwietnia ruszy rehabilitacja osób ze schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego, zarówno w systemie stacjonarnym, jak i ambulatoryjnym.

W ciągu pierwszego półrocza ub. roku ponad 1,1 tys. Dolnoślązaków skorzystało z rehabilitacji na koszt ZUS. W skali kraju wyjechało do sanatorium lub rehabilitowało się w miejscu zamieszkania ponad 33 tys. osób.

Kto może skorzystać z rehabilitacji leczniczej?

Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby ubezpieczone, które między innymi przebywają na zwolnieniu lekarskim i są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy, której można uniknąć właśnie poprzez rehabilitację. Ta forma prewencji rentowej przynosi wymierne efekty i mimo przebytych urazów czy ciężkich chorób wiele osób może kontynuować karierę zawodową. W 2025 roku ZUS uruchomi nowe profile rehabilitacji.

Jak złożyć wniosek o rehabilitację?

O skierowanie mogą wystąpić osoby, które pracują zawodowo (ubezpieczone w ZUS), a także te, które pobierają zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wniosek o rehabilitację wypełnia lekarz, u którego leczy się ubezpieczony. Lekarz w imieniu osoby ubezpieczonej może złożyć wniosek formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub aplikacji mobilnej mZUS dla lekarza. Osoba, której wniosek dotyczy, może złożyć również podpisany przez lekarza wniosek w formie papierowej w dowolnej placówce ZUS lub wysłać pocztą.

- Skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego wydawane jest przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską – mówi Kowalska-Matis. Rzeczniczka wyjaśnia, że ZUS kieruje na rehabilitację w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym. System stacjonarny obejmuje pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym w przypadku schorzeń: narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatycznych, narządu głosu oraz onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego. Na rehabilitację w systemie ambulatoryjnym, czyli codzienne wizyty w wyznaczonych godzinach, można otrzymać skierowanie w przypadku schorzeń narządu ruchu oraz układu krążenia.

Ile trwa rehabilitacja?

Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka może ją wydłużyć albo skrócić. Skierowany na takie leczenie nie ponosi żadnych kosztów związanych leczeniem, zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem najtańszym środkiem komunikacji publicznej. Nie musi także korzystać z urlopu wypoczynkowego, ponieważ lekarz wystawi na ten czas zwolnienie.

Według rzeczniczki, ponieważ ZUS nie ma własnych ośrodków rehabilitacyjnych, dlatego zawiera umowy z placówkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, także w atrakcyjnych miejscowościach uzdrowiskowych.

Jak wyjechać do sanatorium?

Starania o wyjazd do sanatorium należy rozpocząć od wizyty u lekarza prowadzącego, który wypełni wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej (formularz PR-4). To może być lekarz pierwszego kontaktu albo specjalista. A jeśli lekarz wystawi wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia lekarskiego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS to takiego dokumentu nie trzeba zanosić osobiście do ZUS-u, ponieważ lekarz prześle go w formie elektronicznej bezpośrednio do ZUS-u.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację medyczną z przebiegu leczenia. Kolejny krok to badanie u lekarza orzecznika ZUS, który oceni czy po rehabilitacji w ośrodku chory ma szansę na odzyskanie zdolności do pracy. Jeśli tak, to lekarz wystawi orzeczenie o celowości przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej.

Bezpłatna rehabilitacja w sanatoriach - statystyki

Z rehabilitacji w całej Polsce skorzystało 33 272 osób, w tym 1109 Dolnoślązaków. Najczęściej z bezpłatnej rehabilitacji korzystali mieszkańcy woj. śląskiego – 7898 osób. Z mazowieckiego było to 5405 osób, wielkopolskiego - 3048 i lubelskiego 2603. Natomiast najrzadziej korzystali z tej możliwości mieszkańcy opolskiego – 226 osób i lubuskiego 534 osób. Skierowania były wystawiane najczęściej z powodu schorzeń narządu ruchu (27 992) i chorób układu krążenia (1377). Sanatoria na Dolnym Śląsku, do których można wyjechać ze skierowaniem z ZUS:

Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. Uzdrowisko Świeradów - Czerniawa