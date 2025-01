Mały ZUS plus 2025 - do kiedy zgłosić?

Mały ZUS plus 2025 - do kiedy można dokonać zgłoszenia? Kto może skorzystać z preferencji? Jaki jest limit przychodów? Jak dokonać zgłoszenia i jakie obowiązki należy spełnić do 20 lutego 2025 roku?

Mały ZUS plus 2025

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku nie korzystały z małego ZUS plus, a chcą w tym roku zacząć korzystać i spełniają warunki, powinny najpóźniej do 31 stycznia zgłosić się do ulgi. Zrobią to, dokonując wyrejestrowania z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia i zgłaszając się z kodem właściwym dla małego ZUS plus tj. rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92.

Ważne Przedsiębiorcy, którzy od 2025 chcą zacząć korzystać z Małego ZUS plus i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne, powinni zgłosić się do ulgi maksymalnie do 31 stycznia 2025 roku. Ci, którzy korzystali z tej ulgi w 2024 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie.

- Osoby, które korzystały z ulgi w 2024 roku i nadal spełniają warunki w 2025 roku, nie muszą zgłaszać się ponownie.– mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Co ważne ta ulga nie dotyczy składki zdrowotnej, która trzeba zapłacić w całości – dodaje.

Jeśli płatnik składek spełni warunki do małego ZUS plus w innym miesiącu niż styczeń 2025 r. np. po zakończeniu okresu 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek” na ubezpieczenia społeczne, to zgłoszenia do małego ZUS plus dokonuje w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

Mały ZUS plus 2025 - warunki, limit

Ta ulga przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy są wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej (CEIDG) w tym wspólników spółki cywilnej. Ważnym jest też warunek, że ich przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność była prowadzona krócej, limit przychodu oblicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności. - Ponadto pamiętajmy, że koniecznym warunkiem jest także prowadzenie w poprzednim roku kalendarzowym działalności, przez co najmniej 60 dni – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Mały ZUS plus nie dla kogo?

REKLAMA

Mały ZUS plus nie przysługuje osobom, które dopiero rozpoczynają prowadzenie własnego biznesu. Nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi na start, (czyli 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne) albo zgłosić chęć płacenia preferencyjnych składek (od obniżonej podstawy - kwoty wynoszącej, co najmniej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia).

Z Małego ZUS plus nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz osoby, które wykonują działalność na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w zakresie, w jakim pracowały dla niego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym. Z możliwości opłacania niższych składek nie skorzystają także osoby prowadzące inną pozarolniczą działalność, np. wspólnicy spółki jawnej.

ZUS DRA, ZUS RCA do 20 lutego 2025 r.

Według rzeczniczki, każdy korzystający w styczniu z małego ZUS-u plus musi przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II) informacje o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. Ma na to czas do 20 lutego.

Mały ZUS plus 2025 - ile wynosi?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na mniejszą skalę już od 2019 roku mogą korzystać z małego ZUS, a od 2020 roku z małego ZUS plus. Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne mogą opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Mały ZUS Plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy.

Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30 procent minimalnego wynagrodzenia ani wyższa niż 60 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Oznacza to, że w 2025 roku podstawa wymiaru składek musi mieścić się w przedziale od 1399,80 zł do 5203,80 zł. Należy jednak pamiętać, że ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać w pełnej wysokości.