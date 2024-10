24 grudnia 2024 roku – czy będzie wolne? [Projekt ustawy]

Czy 24 grudnia 2024 roku będzie wolne od pracy? Wszystko wskazuje na to, że tak. Projekt nowelizujący ustawę o dniach wolnych od pracy dodaje 14. dzień, w którym Polacy mieliby mieć wolne (nie licząc wszystkich niedziel). Poparcie dla wolnej Wigilii Bożego Narodzenia wyraził m.in. Główny Inspektor Pracy. Prezydent RP Andrzej Duda stwierdził, że podpisałby tę ustawę.

24 grudnia – dzień wolny od pracy

To było pewne, że prędzej czy później Wigilia Bożego Narodzenia stanie się dniem wolnym od pracy. Mamy już projekt zmieniający ustawę o dniach wolnych od pracy, który to dodaje 24 grudnia do 13 świąt wolnych od pracy w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że będziemy ich mieli 14. Uznanie Wigilii Bożego Narodzenia za święto ustawowo wolne od pracy popiera m.in. Prezydent RP i Główny Inspektor Pracy. Projekt dodający czternaste święto wolne od pracy w dniu 24 października 2024 roku przedstawił Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowe Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy).

Wigilia Bożego Narodzenia wolna od pracy

Podobny projekt dodający do dni wolnych od pracy Wielki Piątek i Wigilię Bożego Narodzenia wpłynął do sejmu 5 grudnia 2018 roku. Wówczas skierowano projekt do I czytania i na tym prace sejmowe się skończyły. Pomysł ten negatywnie ocenili przedstawiciele pracodawców, wnosząc o zaniechanie dalszych prac legislacyjnych.

Obecnie projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie jednego dodatkowego święta. Pomija się Wielki Piątek. Nie przemawiają też argumenty świadczące o wielkich stratach dla gospodarki narodowej. Tradycyjnie w Wigilię Bożego Narodzenia pracownicy biorą urlop wypoczynkowy, pracują krócej albo otrzymują wolne od pracodawcy. Nie przewiduje się więc niekorzystnych skutków ustanowienia dnia wolnego akurat w tym dniu. Tym bardziej, że sami przedsiębiorcy udzielają swoim pracownikom tego dnia wolnego.

Czy 24 grudnia 2024 roku będzie dniem wolnym od pracy?

Pracownicy zainteresowani są odpowiedzią na pytanie czy już w tym roku skorzystają z dodatkowego dnia wolnego w dniu 24 grudnia. Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk odpowiada, że wszystko zależy od tempa prac sejmowych. Na pewno jest szansa na to, że już w 2024 roku pracownicy nie pójdą do pracy 24 grudnia. Tym bardziej, że poparcie dla tej ustawy wyraził Prezydent RP Andrzej Duda. Udzielając wypowiedzi w Radiu Zet, przyznał, że podpisałby tę ustawę.

Na temat dodania Wigilii Bożego Narodzenia do dni wolnych od pracy pozytywnie wypowiada się także Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki. Na pytanie infor.pl o ocenę projektu ustanawiającego Wigilię Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy odpowiada następująco:

„Wieloletnie doświadczenia i obserwacje Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że duża część pracodawców Wigilię traktuje w sposób wyjątkowy. W tym dniu firmy stosują wiele rozwiązań, które pozwalają pracownikom łączyć pracę z życiem prywatnym i rodzinnym. Tak zwany „work life balance” w tym dniu ma zastosowanie praktyczne od wielu lat. Pracodawcy w Wigilię skracają czas pracy, organizują spotkania okolicznościowe, wiele osób wykorzystuje urlop wypoczynkowy. Wolna od pracy Wigilia moim zdaniem zlikwiduje złudne przekonanie, że jest to jeden z setek normalnych dni pracy w roku. Widać, że dla pracodawców i pracowników Wigilia to szczególny czas dlatego popieram propozycję, by był on od ustawowo wolny od pracy.”

24 grudnia 2024 roku – czy wolne od pracodawcy?

Czy 24 grudnia 2024 roku może być dniem wolnym od pracodawcy, jeśli ustawa nie wejdzie w życie? Oczywiście. W przepisach wewnątrzzakładowych zawsze można korzystniej unormować sytuację pracownika niż wymagają tego przepisy prawa pracy. Coraz więcej pracodawców decyduje się na taki ruch. To często jeden z benefitów pozapłacowych, który pracownicy bardzo sobie cenią. Jak już wcześniej zostało napisane, w tym dniu zwykle pracuje się krócej. Nie jest więc wielką szkodą dla pracodawcy uznanie go za wolny od pracy. Natomiast taka inicjatywa z pewnością spotka się z aprobatą pracowników i może być elementem employer brandingu. Pracodawca w ten sposób wyraża również zaangażowanie w utrzymywanie balansu między życiem prywatnym i zawodowym swojego zespołu.

Wszystkie dni wolne od pracy w Polsce

Wszystkie dni wolne od pracy w Polsce wymienia ustawa o dniach wolnych od pracy. Aktualnie dniami wolnymi od pracy w Polsce są wszystkie niedziele oraz 13 następujących świąt:

1 stycznia - Nowy Rok,

6 stycznia - Święto Trzech Króli,

pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja - Święto Państwowe,

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

Boże Ciało,

15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada - Wszystkich Świętych,

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.