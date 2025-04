Bezpłatny e-book Piękny umysł. PRISM Brain Mapping

Żyjemy w czasach, w których jedynym pewnikiem jest zmiana. Kluczowe dla niej są samoświadomość i samopoznanie. Prezentujemy jedno z najlepszych narzędzi, które nam w tym pomoże – PRISM Brain Mapping.

PRISM jest z powodzeniem wykorzystywany w rozwoju indywidualnym w tym rozwoju przywództwa, rekrutacjach, doradztwie zawodowym a także usprawnianiu komunikacji i współpracy w zespołach. Praktycy PRISM mają również do dyspozycji narzędzie, pozwalające badać kluczowe czynniki efektywności pracy zespołowej. Dzięki temu mogą wspierać zespoły zarówno skupiając się na cech poszczególnych członków zespołu, jak i diagnozując takie zagadnienia, jak zaufanie w zespole, nastawienie na rezultaty, docenianie różnorodności, odpowiedzialność i wiele innych zmiennych, istotnych dla efektywnej współpracy w zespole.

REKLAMA

Autopromocja

Jest to narzędzie identyfikujące preferowane zachowania ludzi. Oczywiście, niezmiernie ważne jest, w jaki sposób myślimy lub jaką mamy osobowość, ale to właśnie nasze zachowania najsilniej wiążą się z tym, jak wyglądają nasze relacje interpersonalne i wyniki w pracy. Raporty PRISM pokazują nie tylko naturalne preferencje behawioralne, ale także zakres i sposób, w jaki modyfikujemy lub dostosowujemy swoje preferencje, reagując na wymagania konkretnych sytuacji, np. w swojej pracy. Co więcej, dzięki raportom PRISM dowiemy się, jak adaptujemy swój wzorzec preferowanych zachowań do roli, w jakiej jesteśmy – na ile nasz potencjał jest w niej wykorzystywany lub na ile silimy się na więcej, niż to wynika z naszej natury.

Dowiedz się więcej – pobierz ebook’a, przygotowanego przez Personel i Zarządzanie we współpracy z Damianem Sową, Grzegorzem Bora i Katarzyną Chałas

Bezpłatny ebook do pobrania TUTAJ.

Dalszy ciąg materiału pod wideo