Albo matka albo ojciec. Tylko jedno skorzysta z tego uprawnienia

W prawie pracy jest wiele uprawnień rodzicielskich. Pracownicy będący rodzicami mają dodatkowe przywileje jak urlopy, przerwy w pracy, łatwiejszy dostęp do elastycznej organizacji pracy, np. pracy zdalnej. Niektóre prawa przysługują tylko jednemu z rodziców dziecka. Czy 2 dni albo 16 godzin wolnego w roku na opiekę nad dzieckiem zdrowym przysługuje matce i ojcu dziecka?

Uprawnienia rodzicielskie 2025 - prawo pracy

Prawo pracy zmienia się wraz ze zmianami społecznymi, demograficznymi. Rząd próbuje różnych metod, aby zachęcić Polaków do budowania większych rodzin. Jednym ze sposobów na poprawę sytuacji pracujących rodziców w Polsce jest rozszerzanie uprawnień rodzicielskich. Jakie prawa dla rodziców przewiduje Kodeks pracy?

urlop macierzyński

uzupełniający urlop macierzyński

urlop ojcowski

urlop rodzicielski

urlop wychowawczy

obniżenie wymiaru czasu pracy

urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (adopcyjny)

zwolnienia od pracy na badania kobiet w ciąży

przerwy w pracy na karmienie dziecka

elastyczna organizacja pracy dla rodziców dziecka do ukończenia 8. roku życia (praca zdalna, indywidualny harmonogram czasu pracy, ruchomy czas pracy)

praca zdalna dla rodziców dzieci do lat 4

2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem zdrowym

Poza tym, prawo pracy chroni kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz rodziców dzieci do 4. roku życia po przez rożnego rodzaju zakazy:

zakaz zatrudniania kobiet w ciąży i karmiących piersią przy pracach niebezpiecznych, uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia

zakaz zatrudniania pracownicy w ciąży w porze nocnej

zakaz zatrudniania pracownicy w ciąży w godzinach nadliczbowych

zakaz zatrudniania pracownicy w ciąży bez jej zgody poza stałym miejscem zamieszkania oraz w przerywanym systemie czasu pracy

zakaz zatrudniania rodzica dziecka w wieku do 4 roku życia bez jego zgody w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz zakaz delegowania go poza stałe miejsce pracy

zakaz rozwiązywania umowy o pracę w czasie ciąży, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego

Albo matka albo ojciec - 2 dni opieki na dziecko

Kodeks pracy w art. 188 przyznaje rodzicom prawo do 2 dni albo 16 godzin zwolnienia o pracy. Warunkiem jest wychowywanie przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat. Wskazany wymiar przysługuje na rok kalendarzowy. Niewykorzystanie 2 dni lub 16 godzin nie powoduje przesunięcia ich na kolejny rok. Pracownik zachowuje za ten czas prawo do wynagrodzenia za pracę.

O sposobie wykorzystania zwolnienia od pracy decyduje sam zainteresowany bądź sama zainteresowana. W pierwszym wniosku o wolne składanym na podstawie art. 188 Kodeksu pracy wybiera się czy zwolnienie będzie wykorzystane w dniach czy w godzinach. Pierwszy wniosek zadecyduje również o tym, kto w danym roku kalendarzowym skorzysta z omawianego uprawnienia rodzicielskiego. Przysługuje ono wyłącznie jednemu z rodziców. Matka i ojciec muszą porozumieć się w tej sprawie i ustalić, co będzie dla nich bardziej korzystane. Jeśli pierwszy w danym roku wniosek o wolne z tytułu opieki na dziecko złoży matka, pozostały do wykorzystania wymiar zwolnienia również przysługuje matce. Rodzice nie mogą podzielić się np. po 1 dniu zwolnienia.

2 dni opieki na dziecko czy 16 godzin opieki na dziecko - co wybrać?

To pytanie również powinno zostać rozważone. Nie będzie to miało znaczenia przy pracy 5 dni w tygodniu po 8 godzin każdego dnia. Natomiast duże znaczenie wybór ten będzie miał np. przy równoważnym systemie czasu pracy, kiedy pracownik jednego dnia może pracować np. 6 godzin, a innego 12. Wówczas wzięcie dnia wolnego w dniu, w którym zgodnie z harmonogramem czasu pracy pracownik wykonuje pracę przez 6 dni będzie mniej korzystane. W takiej sytuacji najwięcej godzin zwolnienia pracownik otrzyma, gdy poprosi o dni wolne, kiedy ma w grafiku 12 godzin pracy. 2 dni wolnego w przeliczeniu na godziny to 24 godziny zwolnienia. Gdyby wziął wolne w 6-godzinnych dniach pracy, otrzymałby tylko 12 godzin zwolnienia. Różnica jest więc ogromna.

2 dni opieki a niepełny etat

Co jest bardziej korzystne na niepełnym etacie? Przy niepełnym etacie zwolnienie na opiekę nad dzieckiem również wynosi 2 dni w roku kalendarzowym, ale liczbę godzin ustala się proporcjonalnie do wymiaru etatu. Zasadą jest, że niepełną godzinę zwolnienia należy zaokrąglać w górę do pełnej godziny.

Przykład Pracownica, która ma dziecko w wieku 8 lat, chciałaby skorzystać z art. 188 Kodeksu pracy. Pracuje na 3/4 etatu. Ile godzin zwolnienia od pracy jej przysługuje? 16 godz. x 3/4 = 12 godz. Pracownika może zawnioskować w sumie o 12 godzin zwolnienia na podstawie art. 188 KP w roku kalendarzowym. Może złożyć jeden wniosek o 12 godzin lub rozbić zwolnienie na kilka wniosków.

