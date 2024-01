Badania związane z ciążą w czasie pracy. Kiedy przysługuje zwolnienie od pracy

Kobiety w ciąży są szczególnie chronione w miejscu pracy. Wśród przywilejów, z jakich mogą korzystać, znajduje się możliwość wykonania badań związanych z ciążą w czasie pracy. Jakie warunki muszą być spełnione, aby takie zwolnienie zostało udzielone przez pracodawcę? Podpowiadamy.

Kobiety w ciąży przechodzą szereg badań, które są konieczne z medycznego punktu widzenia. Nie zawsze jednak poddanie się badaniu to przesłanka do wystawienia zwolnienia lekarskiego. Zgodnie z art. 185 ust. 2 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Jakie warunki muszą być spełnione

Przede wszystkim prawo do wykonania badań lekarskich w godzinach pracy przysługuje pracownicom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nie ma przy tym znaczenia czas trwania umowy. Wystarczy, że ciąża zostanie potwierdzona zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza prowadzącego ciążę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jeśli kobieta jest w zaawansowanej, widoczniej ciąży, zaświadczenie nie jest konieczne.



Wolne na wykonanie badań związanych z ciążą przysługuje jedynie na czas dojazdu na miejsce badania oraz na czas samego badania. Po wykonaniu badań pracownica powinna wrócić na stanowisko pracy, jeśli zgodnie z obowiązującym ją rozkładem czasu pracy powinna jeszcze pracować.

Wynagrodzenie za czas badań

Ciężarna pracownica za czas wykonywania badań przeprowadzanych w związku z ciążą zachowuje prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości. Pracodawca nie może odmówić udzielenia dnia wolnego lub części dnia wolnego na badania w ciąży. Nie nie ma też prawa sugerować pracownicy wzięcia urlopu wypoczynkowego na ten dzień.

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)