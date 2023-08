Służba cywilna - duże zmiany w czasie pracy i wynagrodzeniach

Ważne

MUSI BYĆ POLECENIE PRZEŁOŻONEGO!

Jeżeli pracownik samowolnie zdecyduje, że zostaje w pracy dłużej albo, że przychodzi do pracy w dniu wolnym - ponieważ ma dużo pracy i nie wyrabia się z nią na bieżąco, a przełożony nie dam mu polecenia wykonania pracy NIE MA PRAWA DO DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA!

Skoro wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych jest limitowane wyjątkowymi okolicznościami, to jasne staje się, że pracodawca czy przełożony powinien ją zlecić (w ramach uprawnień kierowniczych). W orzecznictwie Sądu Najwyższego jednolicie przyjmuje się, że polecenie to nie zostało sformalizowane, a to oznacza, że znaczenie prawne ma każda forma (pisemna, ustna, a także dorozumiana – zob. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 14 maja 1998 r., I PKN 122/98; z dnia 26 maja 2000 r., I PKN 667/99).