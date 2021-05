Mafia nadgodzinowa - co to oznacza dla pracodawcy? Ile firma może stracić przez mafię nadgodzinową?

Nadgodziny a mafia nadgodzinowa

Standardowy dzień pracy trwa 8 godzin i, na gruncie polskim, nic na razie nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Eksperci nie uważają, by skracanie dnia pracy było działaniem, którego polski rynek pracy najbardziej potrzebuje. Wiele w tym racji, bo obecnie najbardziej palącym problemem wydaje się praca w nadgodzinach. Pracownicy pracują jednak w godzinach nadliczbowych z różnych powodów – jedni dlatego, że zadań mają więcej niż czasu na ich zrealizowanie , inni – bo chcą więcej zarobić. Czy ta druga grupa nagina w tym celu przepisy? Nie powinna, ale często to robi - może też w Twoim przedsiębiorstwie. Sprawdź, czy nie masz u siebie mafii nadgodzinowej.

Praca w nadgodzinach - kto?

Polscy przedsiębiorcy stoją przed nie lada wyzwaniem. Globalny trend odnośnie skracania dnia pracy rośnie, tymczasem w Polsce trzeba się najpierw zmierzyć z dokładnie odwrotnym zjawiskiem – pracą w nadgodzinach. Badania pokazują, że nadgodzin jest tym więcej, im wyższe stanowisko zajmują pracownicy. Po godzinach pracuje 42% specjalistów, ale już 65% kadry zarządzającej – kierownicy, dyrektorzy, prezesi. Dominuje branża produkcyjna, obsługa klienta i rozwój biznesu. W kontekście mafii nadgodzinowej ważne jest jednak to, by nie patrzeć na wszystkie takie przypadki przez pryzmat oszustwa. Wiele z nich wynika po prostu z nadmiaru zadań oraz konieczności zarządzania licznym zespołem. Kiedy więc nabrać podejrzeń, że w organizacji działa mafia nadgodzinowa?

Czym jest mafia nadgodzinowa?

O mafii nadgodzinowej mówimy wtedy, gdy grupa pracowników umówiła się, by specjalnie wydłużać czas wykonania obowiązków i obniżać swoją efektywność, by móc kończyć zlecenia w dodatkowo płatnych godzinach nadliczbowych. Skuteczność takiej grupy jest dużo większa niż pojedynczych pracowników. Już kilka tak zorganizowanych osób, które postanowiły dopuszczać się takich nadużyć, naraża przedsiębiorstwo na ogromne straty finansowe, szkodzi jego reputacji oraz obniża morale pozostałych, uczciwie pracujących pracowników. Kwoty, jakie może stracić firma wahają się od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilkunastu milionów złotych.

