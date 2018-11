Współczynnik urlopowy w związku z wolnym 12 listopada - stanowisko GIP

Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej wprowadziła dodatkowy, jednorazowy dzień 12 listopada 2018 r. jako dzień będący Świętem Narodowym. Oznaczało to dzień wolny od pracy. Celem ustawodawcy było umożliwienie szczególnego uczczenia Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 130 § 2 k.p. każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jak zatem ustalić współczynnik ekwiwalentu urlopowego po zmianach, tj. ustanowieniem dodatkowego dnia wolnego od pracy?

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy na zapytanie portalu Infor.pl:

W związku z wejściem w życie ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, która wprowadza nowe święto będące dniem wolnym, należy od nowa ustalić współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop uwzględniając w tych obliczeniach nowy dzień wolny od pracy (12 listopada 2018 r.). Nowo ustalony współczynnik będzie miał zastosowanie do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop, do którego pracownik nabędzie prawo począwszy od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Dodatkowe święto ma zatem wpływ na współczynnik urlopowy w 2018 r. Zależy on bowiem od liczby dni świątecznych w roku. W związku z ustanowieniem nowego święta w dniu 12 listopada 2018 r. współczynnik wynosi 20,83 (przed zmianami wynosił 20,92), zgodnie z wyliczeniem: od 365 dni w roku należy odjąć 52 niedziele, 52 dni wolne (np. soboty), 11 dni świątecznych w inne dni niż niedziela, a wynik podzielić przez 12 miesięcy.

Wyliczenie: 365 dni - 114 (52 niedziele + 52 soboty + 11 dni świątecznych) = 250, następnie 250: 12 = 20,83.

Oznacza to, że nowy współczynnik należy stosować w razie konieczności wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, do którego pracownicy nabyli prawo po dniu wejścia w życie przepisów ustanawiających nowe święto, a więc po dniu 8 listopada 2018 r.

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. W związku ze zmianami wynosi on:

dla 1/4 etatu - 5,20 (1/4 x 20,83)

dla 1/3 etatu - 6,94 (1/3 x 20,83)

dla 1/2 etatu - 10,41 (1/2 x 20,83)

dla 3/4 etatu - 15,62 (3/4 x 20,83)

Co w przypadku już wypłaconych ekwiwalentów?

Jednocześnie brak jest podstaw prawnych, aby dokonywać ponownego przeliczenia już wcześniej wypłaconych ekwiwalentów za urlop przy zastosowaniu nowego współczynnika. W świetle przepisu art. 171 Kodeksu pracy, należy w takiej sytuacji stosować współczynnik obowiązujący w dniu, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu, tj. w dniu rozwiązania stosunku pracy – wyjaśnia GIP.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.