Jak zarządzać zespołem? Liderem nie trzeba się urodzić. Liczy się cel i chęć współpracy z innymi

Osoby zarządzające zespołem mają kluczowe znaczenie dla firmy. Prawie co czwarty pracownik chciałby, by jego przełożony częściej go doceniał. Blisko połowa jest gotowa odejść z pracy z powodu szefa.

Menadżerowie nie doceniają pracowników

Liderzy pełnią kluczową rolę w budowaniu zespołu. Wykwalifikowani menedżerowie, którzy potrafią tworzyć odpowiednie relacje z pracownikami oraz ich motywować, odpowiadają za 70 proc. zmian w zaangażowaniu podwładnych. Jednocześnie jednak zdecydowana większość liderów uważa, że docenianie pracowników nie jest najważniejszym elementem strategii organizacji. Niemal 2/3 z nich pracuje w firmach pozbawionych budżetu na docenianie.

Autopromocja

Tymczasem dla pracowników to właśnie docenienie i odpowiedni kontakt z przełożonym odgrywa kluczową rolę w pracy. Dla niemal połowy brak doceniania, negatywne zachowania i słabe relacje z przełożonym mogą przemawiać za odejściem z firmy, nawet mimo satysfakcjonującego wynagrodzenia i obowiązków.

– Jesteśmy coraz lepsi w rozumieniu tego, że niezbędna jest wizja, niezbędny jest cel, do którego możemy ludzi zaangażować. Ani delegowania, ani feedback nie mają większego sensu, jeśli nie wiemy, nad czym pracujemy i jaki ma być rezultat. Zatem zdecydowanie jesteśmy coraz lepsi, natomiast komunikacja, rozumienie własnych intencji i emocji to jest coś, nad czym na pewno możemy jeszcze popracować – ocenia Monika Reszko, psycholog biznesu.

Ważne, po co jesteś szefem

Menedżerowie widzą potrzebę rozwijania się w wielu obszarach. Wśród najważniejszych wyzwań znalazły się budowanie relacji z pracownikami (81 proc.) i ich motywowanie (71 proc.). Istotne są również krytyczne myślenie (78 proc.) oraz dążenie do rezultatów (77 proc.). Umiejętności, które liderzy chcieliby wzmocnić, to przede wszystkim odporność na stres (53 proc.), organizacja pracy (47 proc.) i motywowanie pracowników (42 proc.). Co dziesiąty lider wskazał na budowanie relacji z pracownikami.

Tymczasem niemal co czwarty pracownik oczekiwałby, że jego przełożony częściej będzie go doceniał oraz dziękował za rzetelne realizowanie obowiązków. Blisko 30 proc. uważa, że ich przełożeni powinni przykładać większą wagę do pracy nad tymi umiejętnościami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– Nieważne, jakim jesteś szefem, tylko po co nim jesteś. Jeżeli ktoś sobie odpowie na pytanie, co jest dla niego ważne, jedną z tych rzeczy będzie to, że chce coś osiągać we współpracy z innymi, to sam pomysł trochę pociągnie, o ile jest atrakcyjny dla innych – przekonuje Monika Reszko.

Talent do zarządzania można rozwinąć

Tylko 10 proc. osób posiada talent do zarządzania. Gdy zostaną obsadzone na stanowiskach menedżerskich, w naturalny sposób angażują członków zespołu oraz klientów i zatrzymują najlepszych pracowników. Blisko 20 proc. osób wykazuje pewne cechy funkcjonującego talentu menedżerskiego. Wrodzony talent nie jest jednak decydujący – każdy menedżer może się nauczyć angażować zespół.

– Teoria cech, że liderem trzeba się urodzić, już dawno została obalona. Ważne są atrakcyjny cel i chęć współpracy z innymi, a to coś, do czego każdy może dojść – podkreśla Monika Reszko.