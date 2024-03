Dożywotnie świadczenie honorowe: Co miesiąc dodatkowe 6246,13 zł od ZUS

Świadczenie honorowe to dodatkowe pieniądze od ZUS dla osób, które ukończyły 100 lat życia. Od 1 marca 2024 r. kwota świadczenia honorowego dla nowych stulatków wynosi 6246,13 zł brutto.

Świadczenie honorowe jest dożywotnie

Świadczenie honorowe jest wypłacane co miesiąc jako dodatkowy bonus do pobieranej emerytury czy renty. Od 1 marca kwota świadczenia honorowego dla nowych stulatków to 6 246,13 zł brutto.

- Trzeba pamiętać o tym, że świadczenie honorowe jest dożywotnie, wypłacane co miesiąc, ale nie każdy otrzymuje go w tej samej wysokości. Stulatek otrzymuje świadczenie w takiej wysokości jaka była kwota bazowa obowiązująca w dniu jego setnych urodzin. Dlatego stulatkowie otrzymują świadczenia honorowe w różnych kwotach. Ta wysokość nie zmienia się, nie podlega ona waloryzacji tak jak emerytura czy renta. Taką kwotę jaką po raz pierwszy otrzymał stulatek z ZUS jako świadczenie honorowe, taka będzie wypłacana co miesiąc – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Seniorzy, którzy skończą sto lat między 1 marca 2024 r. a 28 lutego 2025 r., będą otrzymywać co miesiąc świadczenie honorowe w wysokości 6246,13 zł brutto. Natomiast zeszłoroczni stulatkowie (dziś osoby, które mają 101 lat) otrzymują świadczenie honorowe w wysokości 5540,25 zł, a jeszcze starsze roczniki – inne kwoty.

Jak uzyskać świadczenie honorowe

Osoby, które ukończyły 100 lat i otrzymują z ZUS emeryturę lub rentę otrzymają świadczenie honorowe z urzędu. Nie jest zatem konieczne składanie dodatkowych wniosków. Świadczenie jest wypłacane dożywotnio i stanowi comiesięczny dodatek do emerytury czy renty.

- Świadczenie dostają także ci, którzy nie przepracowali ani jednego dnia i nie pobierają ani emerytury, ani renty. W przypadku osób niepobierających świadczenia emerytalno-rentowego, świadczenie honorowe przyznawane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej lub jego pełnomocnika, złożony w najbliższej placówce ZUS z dołączonym do niego dokumentem potwierdzającym datę urodzenia – informuje Beata Kopczyńska.

