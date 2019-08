Działaj w oparciu o fakty - Evidence Based HR

Podstawy Evidence Based HR sprowadzają się do najlepszych dostępnych ekspertyz oraz preferencji i wartości. Główną i najważniejszą częścią EB HR są badania i wyciąganie z nich najwartościowszych wniosków. Zanim zaczniemy analizę i będziemy wypisywać suche fakty do przetworzenia, trzeba nauczyć się poprawnie pozyskiwać informacje. Niezbędne jest tutaj analityczne podejście, ale także krytyczne oko. Łatwo zgubić się wśród ogromu danych i wyciągnąć pochopne wnioski czy odnosić się do danych z odmiennej sytuacji. Bez wątpienia najlepiej brać pod uwagę różne perspektywy i nie czerpać z jednego źródła. Informacje należy zbierać, segregować i katalogować, a jest to możliwe tylko wtedy, gdy mają one wiele odmiennych źródeł. Dlaczego? Ponieważ tylko wtedy można je traktować jako wiarygodne. Każda opinia odnaleziona w Internecie, nawet wyrażona przez eksperta, może być stronnicza lub w jakiś sposób ograniczona subiektywnością. - Niezwykle istotne jest również upewnienie się, że dane i opinie, które zamierzamy wykorzystać w działaniach z obszaru HR, dotyczą firm, zagadnień, a także scenariuszy, jak najbardziej zbliżonych do naszego. Wielkość firmy, sektor, kultura organizacyjna, struktura czy etap rozwoju mogą znacząco wpływać na dobór narzędzi i ich skuteczność – mówi Karolina Klucznik, Operations Manager w LSJ HR Group.

- W dziedzinie HR bardzo łatwo jest, chyba łatwiej niż w jakiejkolwiek innej, podejmować decyzje dotyczące działań w oparciu o intuicje, opinie, przypuszczenia. Teoria Evidence based HR głosi słuszne i cenne wskazówki mówiące o tym, aby decyzje podejmować w oparciu o maksymalną liczbę dostępnych faktów, po dogłębnej analizie danych pochodzących z dostępnych źródeł. To trochę tak, jak w sądownictwie, kiedy szuka się precedensów – dodaje Marta Cichecka, Project Manager LSJ HR Group.

reklama reklama



Zasady zarządzania ludźmi zgodnie z Evidence Based wg Rousseau

- decyzje należy podejmować w oparciu o sprawdzone dowody naukowe, zaczerpnięte z recenzowanych czasopism naukowych

- w opieraniu działań na dowodach pomaga gromadzenie wskaźników funkcjonowania organizacji

- unikaj błędów myślenia, bądź krytyczny

- oceniaj, pytaj, sprawdzaj

- myśl także długoterminowo

Praktyczne zastosowanie

Ogranicza nas tylko wyobraźnia. To mocna teoria, ale idealnie obrazuje obszary, na których EB HR może znaleźć praktyczne zastosowanie. Wszystko zależy od typu firmy, wymaganych rezultatów czy też dostępnych możliwości.

Jedną z oczywistości jest wykorzystanie działania w oparciu o fakty podczas rekrutacji. Jest to obszar zbadany już dokładnie, dlatego zapewnia masę danych do analizy i pracy. Kolejnym przykładem są wszelkie inicjatywy mające poprawić samopoczucie pracowników czy stopień ich zaangażowania w życie firmy. Dalej mamy zarządzanie nieobecnościami oraz nadgodzinami. EB HR to na tyle elastyczny w użytkowaniu proces, że można go dokładnie dostosować do indywidualnych potrzeb. Uciekaj od schematów, daj się prowadzić kreacji!

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami

6 kroków do praktycznego wdrożenia EB HR

#1 identyfikacja problemu – gdzie wszystko zaczyna się od pytania „jaki problem badam?”; pomóż sobie uzewnętrzniając sytuacje, czyli zapisując problem. Pozbędziesz się dzięki temu także wszelkich skojarzeń i uprzedzeń

#2 rozwinięcie hipotez – wiarygodna, szczegółowa, ale ostrożna burza mózgów na temat wszystkich możliwych przyczyn pojawienia się problematyki

#3 zdobycie danych – „co jest mi potrzebne do obalania / potwierdzenia hipotezy?”; czas na badania oparte o dowody naukowe

#4 analiza danych i segregacja dowodów – ważne, żeby nie trzymać się jednego źródła, szersza gama danych oznacza wiarygodniejszą analizę; nie zmieniaj danych tak, żeby pasowały do hipotezy

#5 praktyka rozwiązania – zastosowanie najlepszego i najskuteczniejszego rozwiązania problemu powinno opierać się na jednej hipotezie

#6 ocena wyniku – rozwiązanie jest dobre jedynie wtedy, gdy nie może zostać ulepszone

Opinie, fakty, nieszablonowość

Specjaliści HR, nawet ci, którzy nie pracują na co dzień w oparciu o twarde fakty, powinni zapoznać się z atutami tego procesu i nauczyć się z niego korzystać. Opinie powinny współgrać z działaniami projektów HR. Zasoby ludzkie dążą do optymalizacji talentów, a EB HR tylko podaje im kolejne narzędzia do pracy nad tym. Opinia to nie fakt, dlatego nawet rzeczy przyjmowane za pewnik powinny najpierw zostać sprawdzone. - Czasem lepiej dotrzeć do dowodów, do empirycznych danych, które wesprą nas w podjęciu decyzji, warto jednak poświęcić czas i energię na jak najgłębszą analizę dostępnych danych, co może pozwolić uniknąć błędów, złych decyzji – mówi Marta Cichecka.

Od kierowników działów HR zależy czy pozostali pracownicy wdrożą do swojej pracy sprawdzanie danych, czyniąc z tego stały, a przede wszystkim cenny nawyk. Wychodzenie z utartych schematów jest ryzykowne, ale także może przynieść nieoczekiwanie pozytywne rezultaty. Tworząc coś nowego, samemu kreuje się nowe zasady, które dla odtwórców mają stać się schematem. - W sytuacjach, kiedy mamy do podjęcia trudną decyzję, a zupełnie brak dla niej podstaw teoretycznych czy innych danych, warto zaangażować w jej podjęcie więcej osób, zapytać o opinię dodatkową osobę, czy włączyć w proces decyzyjny eksperta – podpowiada Project Manager LSJ HR Group.

Dlaczego warto działać w oparciu o fakty? Analiza zalet

- HR oparte na tym co działa, a nie na tym co myśli się, że działa

- większa świadomość podejmowanych decyzji

- skuteczniejsze wprowadzanie nowych decyzji

- lepsze dopasowanie zasobów ludzkich do strategii firmy

- skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem, minimalizowanie ryzyka

- podejście analityczne, którego rezultaty są łatwe do przechowywania i magazynowania

- spójniejsze podejmowanie decyzji

Wprowadzenie do firmy Evidence Based HR oznacza koniec pewnej ery. Ery przypadkowych decyzji i idących za nimi przykrych konsekwencji. - To przejście z HR intuicyjnego do HR będącego obszarem zarządzania organizacjom wynikającym i współgrającym ze strategicznymi celami biznesowymi – dodaje Karolina Klucznik. Zarządzanie oparte na faktach to zmienna, którą należy szybko przyswoić i wykorzystywać na wszystkich możliwych płaszczyznach, ponieważ gwarantuje klarowny punkt zaczepienia, a także wiarygodne wyniki. A bez nich, jak wiemy, nie ma niczego!