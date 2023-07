Laptopy dla nauczycieli i uczniów - rozwój kompetencji zawodowych i cyfrowych

Laptopy dla nauczycieli i uczniów - w dniu 2 sierpnia 2023 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz.U. 2023 r. poz. 1369, dalej: ustawa), która ma na celu przyznanie laptopów dla uczniów i bony dla nauczycieli na laptopy. Jednak czy każdy dostanie laptopa…? Okazuje się, że nie! Kto przyznaje laptopy? Do kiedy można wykorzystać bon na laptopa? Od kiedy będą przysługiwały laptopy? Gdzie nauczyciel może zrealizować bon na laptopa?

Laptopy dla uczniów i nauczycieli - czy każdy otrzyma wsparcie?

Celem ustawy jest wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Ustawodawca postanowił, że konieczne jest wyposażenie w laptopy:

uczniów klas IV publicznej i niepublicznej szkoły podstawowej;

uczniów publicznej i niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, klasy odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej;

nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej. Tym nauczycielom ma być przekazany jednorazowy bon na zakup laptopa albo laptopa przeglądarkowego. Szczegóły w zakresie grup nauczycieli uprawnionych do uzyskania bonu będą określone w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Od kiedy będą przysługiwały laptopy?

Począwszy od roku szkolnego 2023/2024 mają być przekazane laptopy i bony.

W jakiej wysokości przysługuje bon na laptopa?

Wysokość bonu została ustalono na kwotę 2500 zł.

Zbiorczy wniosek o bon dla nauczycieli

Złożenia zbiorczego wniosku o bon obejmującego wszystkich uprawnionych i zainteresowanych nauczycieli danej szkoły będzie dokonywał organ prowadzący szkołę z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, którego funkcjonowanie zapewni minister właściwy do spraw informatyzacji.

Gdzie nauczyciel może zrealizować bon na laptopa?

Nauczyciel może zrealizować bon na laptopa w punkcie sprzedaży laptopów lub laptopów przeglądarkowych wskazanym na liście przedsiębiorców zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji.

W przypadku zakupu laptopa lub laptopa przeglądarkowego, którego cena przewyższa wysokość przyznanego bonu, nauczyciel pokryje różnicę ze środków własnych.

Do kiedy można wykorzystać bon na laptopa?

Płatności bonem wygasa w dniu 31 grudnia 2025 r.

Kto przyznaje laptopy?

Minister właściwy do spraw informatyzacji będzie kupował laptopy. Później laptopy będą przekazywane rodzicom uczniów za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę. Minister przekaże laptopy organowi prowadzącemu szkołę w terminie umożlwiającym ich przekazanie uczniom do dnia 30 września roku, w którym uczniowie rozpoczęli naukę w klasie objętej wsparciem.

Czy trzeba spełnić jakieś formalności, aby otrzymać laptopa?

Tak, laptopy będą przekazywane na podstawie umowy przekazującej laptop na własność albo umowy użyczenia – zgodnie z preferencjami rodziców.

Warunki korzystania z laptopa

Laptop przekazany uczniowi stanowi własność jego rodziców i nie może być on przedmiotem jakichkolwiek czynności rozporządzających w okresie 5 lat od dnia przyjęcia laptopa na własność przez rodzica ucznia.

Jeżeli rodzice odmówią przyjęcia laptopa na własność, wówczas właścicielem laptopa staje się organ prowadzący szkołę, który przekazuje uczniowi laptop na podstawie umowy użyczenia zawartej z rodzicami tego ucznia.

Komu nie przysługuje bon?

Ustawodawca wskazuje, że prawo do bonu nie przysługuje nauczycielowi, który na dzień składania zbiorczego wniosku:

pozostaje w stanie nieczynnym

przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym

przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia

jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie Karta Nauczyciela

przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni

jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Jak był cel wprowadzenia ustawy?

Jak wskazuje projektodawca: "Proponowane rozwiązanie zmierza przede wszystkim do wyrównania szans wszystkich uczniów w zakresie nabywania kompetencji cyfrowych. Jednocześnie pozwoli nauczycielomna skuteczniejszą realizację podstawy programowej, która w obecnym kształcie bazuje na korzystaniu nowych technologii w procesie nauczania. Proponowane rozwiązanie wyposaży zarówno kadrę kształcącą jak i samych uczniów w narzędzia, które pozwolą rozwijać ich kompetencje cyfrowe oraz zdobywać wiedzę przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu. Jednocześnie stworzone zostaną warunki, w których każdy uczeń będzie miał równy dostęp do innowacyjnych sposobów nauczania, bez względu na bariery materialne. (…) Wdrażana od 1 września 2017 roku podstawa programowa kładzie szczególny nacisk na kształcenie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin.".

Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz.U. 2023 r. poz. 1369)