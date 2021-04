Użyteczny czas nauki w pracy - jak go zaplanować?

Użyteczny czas nauki (UCN) w pracy

Umieszczanie sesji w UCN nie wymaga żadnego specjalistycznego systemu ani dodatkowych rozwiązań IT. W ostateczności wystarczy zwykły kalendarz, nawet papierowy. Kluczowe znaczenie ma jednak nauczenie się samodzielnego zarządzania czasem przez uczącego się. „Użyteczny czas nauki” oznacza ostatecznie, że sesje CPL muszą być racjonalnie porozrzucane pomiędzy zadaniami wykonywanymi w ciągu dnia. Uczenie się wymaga koncentracji, uwagi i skupienia, a przede wszystkim konieczności i umiejętności realnego oderwania się od zadań zawodowych.

Organizacje reprezentujące szczególnie silną kulturę rynkową lub hierarchiczną angażują swoich pracowników w określone rodzaje aktywności, limitując inne. Przejście pomiędzy pracą a uczeniem się może być początkowo dla pracowników wyjątkowo trudnym wyborem, dlatego w LEarNS zwracamy tak wiele uwagi na kwestie motywacji wewnętrznej (samomotywacji). Pracownicy mogą być stymulowani kulturowo do wykonywania pracy. Przejście do trybu uczenia się może być więc wyjątkowo trudne. Znaczenie może mieć również kwestia postaw i wsparcia, jakiego udziela przełożony i współpracownicy. Wrócimy jeszcze do kwestii współdziałania w realizacji sesji uczenia się – w kontekście UCN należy zwrócić uwagę, że pracownik może być formalnie zachęcany do uczenia się, a także nieformalnie poprzez kontakt z szefem i współpracownikami.

UCN - zasady umieszczania sesji

Szczególnie starannie powinny być umieszczane w kalendarzu pierwsze sesje, zwłaszcza kiedy uczenie się w miejscu pracy jest wdrażane po raz pierwszy. Wadliwe osadzenie sesji może skutkować brakiem przyrostu pozytywnych wyników, poczuciem przeciążenia i być może silnym poczuciem ambiwalencji pomiędzy koniecznością wykonywania pracy i chęcią uczenia się.

Staranność w planowaniu sesji z zachowaniem, mających wpływ na uczenie się, przerw jest również ważna ze względu na konieczność utrzymania równowagi pomiędzy formalną realizacją sesji, uzyskiwaniem wyników oraz stałym, wysokim poziomem motywacji.

Standardowy zapis w kalendarzu powinien zawierać informację o:

dacie/datach sesji, co pozwala pracownikowi na rozważenie, w jaki sposób racjonalnie rozłożyć pracę i uczenie się, temacie merytorycznym sesji – zapis pomaga w przypomnieniu, przy dużej ilości pracy, na czym pracownik powinien skoncentrować się edukacyjnie, godzinach trwania (pełnej) sesji – pozwalając zaplanować dzień, typie sesji – nie jest to zapis konieczny, może działać jednak motywacyjnie, wyznaczając przy tym zakres zobowiązań dla uczącego się i facylitatora, przy założeniu, że niektóre sesje są realizowane samodzielnie, danych kontaktowych facylitatora – potrzebnych do potencjalnego potwierdzenia lub przełożenia sesji, czy też elektronicznego kontaktu.

Najlepsze godziny efektywnego działania w pracy

Z licznych badań nad efektywnością osobistą wiemy, że standardowo najlepsze godziny efektywnego działania mieszczą się zazwyczaj w przedziałach pomiędzy 9.00 a 13.00 i ewentualnie pomiędzy 15.00 a 18.00, chociaż nie wszyscy osiągają drugi pik. Ostatecznie przedział czasu wysokiej efektywności jest wąski, dlatego uczenie się należy starannie zaplanować. Dobrą praktyką może być planowanie uczenia się z dwutygodniowym wyprzedzeniem, przyjmując, że nauka powinna być preferowana. Dlatego w LEarNS proponujemy indywidualizację toku nauczania w miejscu pracy, co nie oznacza, że możliwe jest ustalenie terminu docelowego, w którym cała ucząca się grupa może uzyskać pożądane wyniki.

Rysunek 84. Założenia planowania sesji UCN w metodyce LEarNS

UCN w metodyce LEarNS. "LEarNS. Stwórz efektywny system uczenia się w miejscu pracy"

Źródło: opracowanie własne.

Książka „LEarNS - stwórz efektywny system uczenia się w miejscu pracy” Autor: Marcin Żółtak

