List motywacyjny. Jak przekonać do siebie przyszłego pracodawcę

List motywacyjny jest często określany jako dokument pomocniczy, dołączany do CV. I chociaż CV zawiera najważniejsze informacje o kandydacie, potwierdzając jego kwalifikacje i umiejętności, nie zawsze jest wystarczające. Czym jest list motywacyjny i na co zwrócić uwagę podczas jego tworzenia? Podpowiadamy.

List motywacyjny można określić jako rozwinięcie zawodowego życiorysu (CV). Stanowi uzupełnienie CV, nie powinien go jednak powielać. Jego celem jest przekonanie przyszłego pracodawcy, że kandydat najlepiej spełnia wymagania określone w ofercie pracy. Dlatego dobrze napisany list motywacyjny jest kluczem do otrzymania zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

List motywacyjny – co powinien zawierać

Stworzenie listu motywacyjnego to dla wielu nie lada wyzwanie. A wystarczy skupić się na prezentacji swoich najlepszych cech, potwierdzeniu gotowości do współpracy i rozwoju oraz wyjaśnieniu, dlaczego akurat ta firma i to stanowisko zwróciły uwagę kandydata. Znajomość działalności przyszłego pracodawcy może okazać się mocnym elementem listu. Oprócz doświadczenia, umiejętności oraz dotychczasowych sukcesów na innych stanowiskach, nie należy zapominać też o zainteresowaniach.

List motywacyjny – jak powinien być zbudowany

List motywacyjny powinien składać się z trzech części:

wstępu,

rozwinięcia,

zakończenia.

We wstępie powinny znaleźć się informacje dotyczące oferty pracy oraz o tym, jak kandydat dowiedział się o rekrutacji. Najlepiej jest podać pełną nazwę stanowiska wraz z numerem referencyjnym, o ile pracodawca umieścił go w ofercie.

Autopromocja Jak kierując ludźmi unikać porażek i powielać sukcesy Polecamy: Jak kierując ludźmi unikać porażek i powielać sukcesy

Rozwinięcie to najbardziej obszerna część listu, w której kandydat uzasadnia swoją wartość i celowość jego zatrudnienia. Biorąc pod uwagę kryteria ujęte w ogłoszeniu wskazuje, gdzie zdobył konkretne doświadczenie, podając przy tym wcześniejsze stanowiska, projekty, daty i sukcesy poparte liczbami. Właśnie w tej części listu jest odpowiednie miejsce na opis cech charakteru i osobowości kandydata, które będzie mógł z korzyścią dla przyszłego pracodawcy wykorzystać na nowym stanowisku. Należy je oczywiście odpowiednio uzasadnić wykorzystując wcześniejsze doświadczenia zawodowe.

Zakończenie listu powinno być krótkim podsumowaniem wcześniejszej treści i wyrażeniem swojej gotowości do zaprezentowania siebie na rozmowie kwalifikacyjnej.

List motywacyjny – jakich błędów należy unikać

List motywacyjny jest swoistą formą komunikacji marketingowej, w której kandydat sam siebie reklamuje. Aby jednak dokument ten zwrócił uwagę potencjalnego pracodawcy, musi spełniać pewne standardy. Oto najczęstsze błędy, z jakimi spotykają się rekruterzy:

kopiowanie listu motywacyjnego z poradników dla poszukujących pracy,

niedostosowanie listu motywacyjnego do specyfiki konkretnej firmy i stanowiska,

brak jasno określonego celu,

mało przejrzysta i nieczytelna forma graficzna,

wysyłanie tego samego listu do różnych miejsc, kserowanie listu i dopisywanie odręcznie nazwy kolejnej firmy w miejscu adresata,

zbyt długi list zniechęcający do czytania,

pomyłki w nazwach, datach, błędy ortograficzne, stylistyczne itp.

przesadzanie w opisie swoich zalet lub nadmierna skromność,

brak konkretnych przykładów na poparcie cech i osiągnięć,

powtarzanie w liście motywacyjnym informacji zawartych w CV,

brak klauzuli o ochronie danych osobowych,

brak podpisu.

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)