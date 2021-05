Nastroje pracowników w czasie pandemii [BADANIE]

Pracownicy w czasie pandemii - jakie nastroje przeważają na polskim rynku pracy? Czy zmieniła się motywacja do pracy? Jak wygląda komunikacja w firmie?

Pracownicy w czasie pandemii - motywacja do pracy

Już ponad rok pracownicy w Polsce zmagają się z konsekwencjami zawodowymi wynikającymi z pandemii COVID-19. Pomimo zmian dotyczących trybu oraz sposobu pracy, na podstawie przeprowadzonego przez Insight Lab badania, można oszacować, że pracownicy zdążyli oswoić się z obecną sytuacją pandemiczną. Większość osób (64%), które w 2021 roku odpowiadały na pytanie dot. motywacji do pracy w czasie pandemii COVID-19 deklaruje, że pozostała ona bez zmian. Dany odsetek wzrósł o 14% względem roku 2020 (z 50% na 64%). Jednocześnie spadła liczba respondentów, którzy twierdzą, że ich motywacja do pracy w czasie pandemii COVID-19 uległa zmniejszeniu (z 28% w roku 2020 do 23%). Podobny kierunek zmian dotyczy pracowników, których motywacja się zwiększyła (spadek z 12% do 8%).

– Warto zauważyć, że w dobie gwałtownych zmian, najbardziej optymistyczne podejście do pracy wykazują bardzo młodzi pracownicy. Młodzi dobrze odnaleźli się w nowej, bardziej wirtualnej rzeczywistości zawodowej. Osoby w wieku 18-24 lat, częściej niż inne grupy wiekowe twierdzą, że ich motywacja do pracy uległa zwiększeniu (21% vs 4%-11%) – mówi Ewa Eron, Operations Director w Insight Lab.

Motywacja do pracy w czasie pandemii

Pandemia a komunikacja w firmie

Optymizm płynie również z danych dotyczących relacji ze współpracownikami oraz przełożonymi. Pomimo zwiększenia udziału pracy zdalnej w polskich firmach, pracownicy najrzadziej deklarują pogorszenie się aspektów relacyjnych w codzienności zawodowej (odpowiedzi negatywne dot. współpracowników: 20% oraz przełożonych: 16%). Tryb „home office” nie stanowi również większej bariery w komunikowaniu się pomiędzy pracownikami w firmie. Zdecydowane pogorszenie w kontaktach deklaruje jedynie 8% zatrudnionych.

Wpływ pandemii COVID-19 na wymienione obszary

Negatywne konsekwencje pandemii COVID-19

Przedłużająca się sytuacja pandemiczna w Polsce ma również swoje negatywne konsekwencje. Niepewność w sferze zawodowej w szczególności dotyczy pogorszenia nastrojów pracowników w obszarze uczucia bezpieczeństwa. Co trzeci badany czuje pogorszenie kondycji finansowej firmy oraz integracji ze współpracownikami. Podobny odsetek badanych osób obawia się utraty pracy.

– W Polsce możemy w dalszym ciągu zauważyć dużą niepewność o to, co przyniosą nam nadchodzące miesiące, czy lata. To sprawia, że aż 44% respondentów deklaruje pogorszenie poczucia bezpieczeństwa. Ten niepokój dotyczy w szczególności naszej sytuacji zawodowej – przyznaje Ewa Eron.

Badanie opinii pracowników na temat wpływu pandemii COVID-19” zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 5-8 kwietnia br. Specjaliści Insight Lab przeanalizowali opinie o życiu zawodowym 641 pracowników. W badaniu wzięli udział mieszkańcy Polski 18+.

Źródło: Insight Lab