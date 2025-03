Konkurencyjne wynagrodzenie to klucz do skutecznej rekrutacji. Mobilność zawodowa Polaków w 2025 r. [Badanie]

Konkurencyjne wynagrodzenie stanowi klucz do skutecznej strategii rekrutacyjnej. Oferując wysokie wynagrodzenia, można pozyskać nowych pracowników i zatrzymać dotychczasowych. Z jakich powodów w 2025 r. pracownicy decydują się jednak na zmianę pracy? Oto wyniki badania "Mobilność zawodowa Polaków w 2025 roku".

Mobilność zawodowa Polaków w 2025 roku

Niemal co drugi młody pracownik zmienił pracę w ciągu ostatniego roku. Mobilność zawodowa Polaków, choć notuje drobny spadek, wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie – 37% respondentów badania Pracuj.pl aktywnie szuka nowego zatrudnienia lub planuje zmianę. Najczęstszym powodem pozostaje chęć poprawy wynagrodzenia, ale nie bez znaczenia są również rozwój zawodowy i lepsze warunki pracy. Jakie jeszcze trendy kształtują rynek zatrudnienia w 2025 roku?

Mobilność zawodowa Polaków w 2025 r. Pracuj.pl

W 2025 r. mniej osób szuka pracy

W najnowszym badaniu Pracuj.pl dotyczącym mobilności zawodowej Polaków po raz pierwszy od dwóch lat odnotowano spadek liczby osób aktywnie poszukujących pracy lub planujących jej zmianę w najbliższym czasie. Podczas gdy w latach 2023 i 2024 odsetek ten utrzymywał się na poziomie 41%, obecnie wynosi 37%.

Jednak skłonność do zmiany pracy różni się w zależności od wieku. Wśród bardziej doświadczonych pracowników jest ona niższa, natomiast młodsze grupy wykazują większą gotowość do podjęcia nowego zatrudnienia. Największą mobilność widać wśród osób w wieku 25-34 lata – aż 49% badanych w tej grupie aktywnie szuka pracy lub planuje jej zmianę. Niewiele niższy wynik odnotowano wśród najmłodszych pracowników (18-24 lata), gdzie podobne deklaracje składa 43% respondentów. Jednocześnie 63% ogółu badanych nie rozważa obecnie zmiany miejsca pracy.

Elastyczność i gotowość do zmiany pracy w 2025 r.

W 2025 roku mobilność zawodowa Polaków utrzymuje się na wysokim poziomie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy aż 19% aktywnych zawodowo osób zdecydowało się na zmianę miejsca zatrudnienia. Dane te potwierdzają, że elastyczność i gotowość do nowych wyzwań są istotnym elementem współczesnego rynku pracy. Najmłodsi pracownicy (18-24 lata) wyróżniają się jeszcze większą dynamiką. W ciągu ostatniego roku aż 49% osób w tej grupie wiekowej podjęło decyzję o zmianie pracy. Wysoki wskaźnik rotacji może wynikać z potrzeby zdobywania doświadczenia, testowania różnych ścieżek kariery oraz dążenia do lepszych warunków zatrudnienia.

Z najnowszych danych wynika, że 6% aktywnych zawodowo osób w Polsce zmieniło pracę w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W porównaniu z poprzednimi latami obserwujemy wzrost tego wskaźnika, co potwierdza, że poszukiwanie nowych możliwości zawodowych wciąż jest istotnym elementem polskiego rynku pracy.

Najmłodsza grupa badanych (18-24 lata) wykazuje jeszcze większą dynamikę. Aż 17% osób w tym przedziale wiekowym zmieniło pracę w ostatnich miesiącach, co pokazuje wyraźnie większą skłonność do mobilności zawodowej wśród młodych pracowników. Wynik ten może być efektem m.in. pierwszych doświadczeń na rynku pracy, elastyczności zawodowej oraz poszukiwania optymalnych warunków zatrudnienia.

Gdzie chcą pracować młodzi pracownicy?

Analizując powody poszukiwania nowego zatrudnienia, widać, że kluczowym czynnikiem pozostają zarobki. Aż 55% badanych wskazuje chęć wyższych wynagrodzeń jako główny powód zmiany pracy. Najmłodsza grupa pracowników (18-24 lata) często kieruje się finansami – 52% respondentów w tej kategorii wiekowej poszukuje lepiej płatnych ofert.

Powody poszukiwania nowej pracy w 2025 r. Pracuj.pl

Innym istotnym aspektem są możliwości rozwoju zawodowego – 28% wszystkich pracowników deklaruje, że brak perspektyw na awans lub rozwój umiejętności jest powodem rozważania zmiany pracy. Dla młodszych pracowników (18-24 lata) ta wartość wynosi 23%, co wskazuje, że mimo dużej mobilności, są oni także zainteresowani długoterminowym rozwojem kariery.

Dodatkowo 30% wszystkich respondentów czuje się niedocenionych w obecnym miejscu zatrudnienia, co również motywuje ich do szukania nowych możliwości. Wśród najmłodszych ta wartość wynosi 18%, co sugeruje, że starsze grupy zawodowe częściej zwracają uwagę na docenienie ich pracy przez pracodawcę.

Interesującym trendem jest również zmiana branży lub zawodu jako powód szukania nowej pracy – czynnik plasujący się wysoko w każdej z grup. 23% ogółu badanych wskazuje ten aspekt jako kluczowy, natomiast w grupie 18-24 lata wskaźnik ten rośnie do 28%, co pokazuje, że młodsze pokolenie chętniej eksperymentuje z różnymi ścieżkami kariery, zanim znajdzie odpowiednie dla siebie miejsce na rynku pracy.

Dlaczego pracownicy nie zmieniają pracy?

Mimo wysokiej mobilności zawodowej wielu Polaków decyduje się pozostać w obecnym miejscu zatrudnienia. Kluczowym powodem jest poziom wynagrodzenia – 22% badanych deklaruje, że zarabiają na tyle satysfakcjonująco, że nie odczuwają potrzeby zmiany pracy. Równie istotne okazuje się poczucie stabilizacji i przywiązanie do firmy, na co wskazuje 24% respondentów. Wielu pracowników podkreśla także znaczenie atmosfery i docenienia przez pracodawcę – dla 22% ankietowanych to kluczowy czynnik wpływający na ich decyzję o pozostaniu w obecnej organizacji.

Dlaczego pracownicy nie szukają nowej pracy? Pracuj.pl

Z kolei 19% badanych przyznaje, że unika zmiany pracy ze względu na stres związany z procesem rekrutacyjnym, a 12% podkreśla, że w obecnym miejscu zatrudnienia widzi realne możliwości rozwoju i awansu. Warto zauważyć, że powody te różnią się w zależności od wieku – podczas gdy młodsi pracownicy częściej poszukują nowych wyzwań i możliwości rozwoju, starsze grupy wiekowe bardziej cenią stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia. Co istotne, w grupie najmłodszych pracowników (18-24 lata) tylko 12% uważa swoje wynagrodzenie za wystarczające, podczas gdy w grupie 35-44 lata odsetek ten wynosi już niemal 27%. Wyniki badania pokazują więc, że potrzeby pracowników ewoluują wraz z wiekiem i doświadczeniem, a motywacja do pozostania w firmie zależy od indywidualnych priorytetów na danym etapie kariery.

Podsumowanie wyników badania

Dane z badania Pracuj.pl ukazują rynek pracy w ciągłym ruchu, choć jego dynamika przybiera różne oblicza w zależności od wieku i doświadczenia zawodowego pracowników. Wśród młodszych pokoleń dominuje pragmatyzm – częsta zmiana zatrudnienia wynika z poszukiwania lepszych warunków finansowych i możliwości rozwoju oraz sprawdzenia się w różnorodnych rolach. Dla starszych pracowników priorytetem staje się stabilizacja i bezpieczeństwo zawodowe, a o ich lojalności wobec pracodawcy coraz częściej decydują nie tylko zarobki, ale także kultura organizacyjna i poczucie docenienia.

Jednym z kluczowych wyzwań dla kandydatów jest znalezienie odpowiednich możliwości rozwoju, a dla firm – dotarcie do talentów, które najlepiej wpiszą się w ich organizację. Wydarzenia takie jak Festiwal Pracuj.pl stanowią przestrzeń, gdzie te dwa światy mogą się spotkać, umożliwiając efektywną wymianę doświadczeń i budowanie zawodowych relacji.

Badanie potwierdza, że mobilność zawodowa nie jest jednorodnym zjawiskiem – dla jednych oznacza szansę na dynamiczny rozwój, dla innych narzędzie do budowania stabilności. W tym kontekście kluczowe staje się dopasowanie oczekiwań pracowników i strategii firm. Organizacje, które potrafią zrozumieć te różnorodne potrzeby i odpowiednio na nie reagować, zyskają przewagę w przyciąganiu i utrzymywaniu talentów. Rynek pracy to nieustanny dialog – im lepiej prowadzony, tym większe korzyści dla obu stron.