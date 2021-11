Bezpłatne praktyki studenta a porozumienie z uczelnią

Czy bezpłatne praktyki studenta są możliwe bez porozumienia z uczelnią? Jakie są zasady zawierania umowy o praktykę absolwencką?

Czy można przyjąć studenta na bezpłatne praktyki bez porozumienia z uczelnią?

Pytanie: Do naszej firmy zgłosił się student z prośbą o umożliwienie odbycia praktyk (1 miesiąc - od pon. do pt.) bez wynagrodzenia. Nasza firma nie ma podpisanej żadnej umowy z uczelniami w związku z przyjęciem studentów na praktyki bezpłatne. Czy w związku z tym możemy przyjąć studenta na bezpłatne praktyki? Jak sporządzić taką umowę? Co powinna zawierać? Jakie obowiązki ciążą na naszej firmie w związku z przyjęciem studenta na bezpłatne praktyki? Jakie dokumenty powinniśmy otrzymać od studenta - np. kwestionariusz, podanie o przyjęcie na praktyki? Rozumiem, że skoro jest studentem to nie ma obowiązku zgłaszania do ZUS.

Odpowiedź: Może zostać zawarta pomiędzy Państwem a praktykantem umowa o praktyki bez wynagrodzenia. Umowa taka jest wolna od ZUS.

Umowa o praktykę absolwencką

Uzasadnienie: Umowa o praktykę absolwencką pojawiła się w polskim ustawodawstwie w lipcu 2009 r. Praktyka absolwencka odbywa się na podstawie umowy zawartej między praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę. Podmiotem przyjmującym na praktykę może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Jak stanowi art. 2 ustawy o praktykach absolwenckich (dalej: uoa) praktykantem może być osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia.

Umowa o praktyki absolwenckie jest umową regulowana przepisami uoa. Umowa z praktykantem może być zawarta na okres maksymalnie 3 miesięcy. Możliwe jest zawarcie kilku kolejnych umów z praktykantem. Zawarcie kolejnych umów pomiędzy praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę jest możliwe tylko na łączny okres wynoszący 3 miesiące. Zatem maksymalny okres trwania umowy o praktykę u jednego pracodawcy wynosi do trzech miesięcy. Wymiar czasu pracy nie może być większy niż 40 godzin tygodniowo i 8 godzin na dobę.

Jak stanowi art. 5 uoa praktykę odbywa się na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką. Umowa o praktykę absolwencką powinna określać:

dane praktykanta i podmiotu przyjmującego na praktykę,

rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne,

okres odbywania praktyki,

tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki,

wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma charakter odpłatny.

Wynagrodzenie praktykanta

Wynagrodzenie praktykanta zwolnione jest ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FP i FGŚP. Od 1 stycznia 2021 roku, osoby do 26 roku życia, które otrzymały przychody z tytułu praktyk absolwenckich są również objęte zwolnieniem podatkowym. Od następnego dnia po ukończeniu 26 lat absolwent płaci podatek od wynagrodzenia według 17% stawki. Nie ma takiego obowiązku, ale praktykant może złożyć podanie o praktyki i na jego podstawie zawierana jest umowa.

Praktyki - bhp

Podmiot przyjmujący na praktykę zapewnia praktykantowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z odbywaniem praktyki - odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Podstawa prawna:

art. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. z 2018 r. poz. 1244)

