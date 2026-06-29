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Podwyżki nie tylko w Szpitalu Południowym. Od 1 lipca wzrosną wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych

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29 czerwca 2026, 08:38
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
podwyżki ochrona zdrowia zarobki lekarze
Podwyżki nie tylko w Szpitalu Południowym. Od 1 lipca wzrosną wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych
Shutterstock

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Cała Polska żyje sprawą Szpitala Południowego w Warszawie i niebotycznymi zarobkami młodego lekarza bez specjalizacji z tego szpitala. Tymczasem od 1 lipca wzrosną najniższe wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jakie to są kwoty i kogo dotyczą?

Coroczna podwyżka najniższego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych

W stosunku do pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownik wykonujący zawód medyczny obowiązuje ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa określa, że podmioty lecznicze każdego roku na dzień 1 lipca dokonują podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego.

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Do ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych mają zastosowanie tzw. współczynniki pracy. Są one zróżnicowane w zależności od grupy zawodowej, do której należy pracownik i są dostosowane do kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku.

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Kto dostanie podwyżkę wynagrodzenia i w jakiej kwocie?

Od 1 lipca 2026 r. najniższe wynagrodzenia zasadnicze pracowników podmiotów leczniczych wzrosną o:

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  1. 1046,67 zł do kwoty 12910,16 zł w przypadku lekarza albo lekarza dentysty ze specjalizacją (współczynnik pracy 1,45),
  2. 931,17 zł do kwoty 11485,59 zł dla farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, psychologa klinicznego, innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w punktach 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarki z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położnej z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (współczynnik pracy 1,29),
  3. 858,98 zł do kwoty 10595,23 zł dla lekarza albo lekarza dentysty bez specjalizacji (współczynnik pracy 1,19),
  4. 685,75 zł do kwoty 8458,38 zł w przypadku stażysty (współczynnik pracy 0,95),
  5. 736,28 zł do kwoty 9081,63 zł dla farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki, położnej, technika elektroradiologa, psychologa, innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w punktach 1–4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim, pielęgniarki, położnej z wymaganym wyższym wykształceniem (studia pierwszego stopnia) i specjalizacją albo pielęgniarki, położnej ze średnim wykształceniem i specjalizacją (współczynnik pracy 1,02),
  6. 678,52 zł do kwoty 8369,34 zł dla fizjoterapeuty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, technika elektroradiologa, innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w punktach 1–5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, technika analityki medycznej, technika elektroradiologa z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarki albo położnej z wymaganym średnim wykształceniem, która nie ma tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (współczynnik pracy 0,94),
  7. 620,78 zł do kwoty 7657,06 zł dla innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w punktach 1–6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekuna medycznego (współczynnik pracy 0,86),
  8. 721,84 zł do kwoty 8903,56 zł w przypadku pracownika działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym (współczynnik pracy 1),
  9. 563,03 zł do kwoty 6944,77 zł dla pracownika działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim (współczynnik pracy 0,78),
  10. 469,19 zł do kwoty 5787,31 zł w przypadku pracownika działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego (współczynnik pracy 0,65).

Wzrost wynagrodzeń zasadniczych spowoduje także wzrost wysokości dodatków do wynagrodzenia (np. dodatek stażowy czy dodatek za pracę w nocy).

Podstawa prawna

  • ustawa z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2139)
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Źródło: INFOR
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