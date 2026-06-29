Podwyżki nie tylko w Szpitalu Południowym. Od 1 lipca wzrosną wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych
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Cała Polska żyje sprawą Szpitala Południowego w Warszawie i niebotycznymi zarobkami młodego lekarza bez specjalizacji z tego szpitala. Tymczasem od 1 lipca wzrosną najniższe wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jakie to są kwoty i kogo dotyczą?
- Coroczna podwyżka najniższego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych
- Kto dostanie podwyżkę wynagrodzenia i w jakiej kwocie?
Coroczna podwyżka najniższego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych
W stosunku do pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownik wykonujący zawód medyczny obowiązuje ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa określa, że podmioty lecznicze każdego roku na dzień 1 lipca dokonują podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego.
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Do ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych mają zastosowanie tzw. współczynniki pracy. Są one zróżnicowane w zależności od grupy zawodowej, do której należy pracownik i są dostosowane do kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku.
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Kto dostanie podwyżkę wynagrodzenia i w jakiej kwocie?
Od 1 lipca 2026 r. najniższe wynagrodzenia zasadnicze pracowników podmiotów leczniczych wzrosną o:
- 1046,67 zł do kwoty 12910,16 zł w przypadku lekarza albo lekarza dentysty ze specjalizacją (współczynnik pracy 1,45),
- 931,17 zł do kwoty 11485,59 zł dla farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, psychologa klinicznego, innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w punktach 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarki z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położnej z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (współczynnik pracy 1,29),
- 858,98 zł do kwoty 10595,23 zł dla lekarza albo lekarza dentysty bez specjalizacji (współczynnik pracy 1,19),
- 685,75 zł do kwoty 8458,38 zł w przypadku stażysty (współczynnik pracy 0,95),
- 736,28 zł do kwoty 9081,63 zł dla farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki, położnej, technika elektroradiologa, psychologa, innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w punktach 1–4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim, pielęgniarki, położnej z wymaganym wyższym wykształceniem (studia pierwszego stopnia) i specjalizacją albo pielęgniarki, położnej ze średnim wykształceniem i specjalizacją (współczynnik pracy 1,02),
- 678,52 zł do kwoty 8369,34 zł dla fizjoterapeuty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, technika elektroradiologa, innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w punktach 1–5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, technika analityki medycznej, technika elektroradiologa z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarki albo położnej z wymaganym średnim wykształceniem, która nie ma tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (współczynnik pracy 0,94),
- 620,78 zł do kwoty 7657,06 zł dla innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w punktach 1–6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekuna medycznego (współczynnik pracy 0,86),
- 721,84 zł do kwoty 8903,56 zł w przypadku pracownika działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym (współczynnik pracy 1),
- 563,03 zł do kwoty 6944,77 zł dla pracownika działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim (współczynnik pracy 0,78),
- 469,19 zł do kwoty 5787,31 zł w przypadku pracownika działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego (współczynnik pracy 0,65).
Wzrost wynagrodzeń zasadniczych spowoduje także wzrost wysokości dodatków do wynagrodzenia (np. dodatek stażowy czy dodatek za pracę w nocy).
Podstawa prawna
- ustawa z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2139)
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