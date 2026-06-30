REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » ZUS » Ważne dane z ZUS już dostępne. Chodzi o przyszłe emerytury Polaków

Ważne dane z ZUS już dostępne. Chodzi o przyszłe emerytury Polaków

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 czerwca 2026, 08:38
oprac. Łucja Orzeł
Ważne dane z ZUS już dostępne. Chodzi o przyszłe emerytury Polaków
Ważne dane z ZUS już dostępne. Chodzi o przyszłe emerytury Polaków
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył proces corocznego udostępniania informacji o stanie konta ubezpieczonego i prognozowanych emeryturach. Informację za 2025 rok można uzyskać w aplikacji mZUS lub za pośrednictwem platformy usług elektronicznych eZUS.

Kto otrzymuje IOSKU i jakie są kryteria uprawnień?

Informację o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) otrzymuje co roku każda osoba urodzona po 1948 r., która kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi i na jej koncie w ZUS została zapisana choćby jedna składka. Klienci Zakładu mogą w niej sprawdzić, o ile wzrosły ich oszczędności w ZUS, a wszyscy ci, którzy 31 grudnia 2025 r. mieli ukończone 35 lat, otrzymają również symulację hipotetycznej emerytury.

REKLAMA

REKLAMA

ZUS przyśpieszył w tym roku przygotowanie cyfrowego listu o stanie oszczędności emerytalnych, według danych na 31 grudnia 2025 r. W historycznym tempie, przed końcem czerwca, zakończyliśmy proces generowania informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS. Zakład przygotował ponad 12 mln 159 tys. IOSKU za 2025 r.” – poinformował cytowany w informacji prasowej członek zarządu ZUS nadzorujący pion finansów Paweł Jaroszek.

Prognozy emerytur już dostępne w systemach ZUS. Jak je sprawdzić?

W IOSKU można sprawdzić stan środków po ostatniej rocznej, czerwcowej waloryzacji składek, które ubezpieczony zgromadził na koncie i subkoncie w ZUS do 31 grudnia 2025 r. Według ZUS stan konta emerytalnego i kapitału początkowego wzrósł o 9,81 proc., natomiast środki ulokowane na subkoncie o 10,61 proc.

Kapitał na kontach ubezpieczonych zwiększył się łącznie o prawie 472,9 mld zł” - przekazał Jaroszek.

REKLAMA

ZUS zaznaczył, że ponad 12 mln 159 tys. zawiadomień z ogólnej puli to zawiadomienia, które w ostatni weekend czerwca zostały udostępnione ubezpieczonym posiadającym profil na PUE/eZUS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Koniec papierowych informacji o stanie konta

Informację o stanie swojego konta można uzyskać w aplikacji mZUS w zakładce „ubezpieczenia i składki”, albo za pośrednictwem platformy usług elektronicznych eZUS w „Panelu ubezpieczonego”. Zakład nie wysyła już papierowych listów z informacją o stanie konta. Robi to jedynie na wniosek klienta.

Powiązane
Coraz mniej nauczycieli korzysta ze świadczeń kompensacyjnych? ZUS podaje liczby
Coraz mniej nauczycieli korzysta ze świadczeń kompensacyjnych? ZUS podaje liczby
Dzisiaj mija termin na złożenie do ZUS wniosku o 800 plus. Za spóźnienie grożą konsekwencje finansowe
Dzisiaj mija termin na złożenie do ZUS wniosku o 800 plus. Za spóźnienie grożą konsekwencje finansowe
Zasiłek chorobowy od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego. Kiedy ZUS całkowicie przejmie wypłatę chorobowego od pracodawcy?
Zasiłek chorobowy od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego. Kiedy ZUS całkowicie przejmie wypłatę chorobowego od pracodawcy?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Ważne dane z ZUS już dostępne. Chodzi o przyszłe emerytury Polaków
30 cze 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył proces corocznego udostępniania informacji o stanie konta ubezpieczonego i prognozowanych emeryturach. Informację za 2025 rok można uzyskać w aplikacji mZUS lub za pośrednictwem platformy usług elektronicznych eZUS.
Aktywizacja zawodowa w Polsce jest nieefektywna. Programy powinny być rozliczane z trwałości zatrudnienia i odbudowywać wiarę w siebie [WYWIAD]
29 cze 2026

Dlaczego część środków publicznych przeznaczanych na aktywizację zawodową w Polsce nie przekłada się na trwałe efekty zatrudnienia? Czy projekt „Droga do zatrudnienia po węglu” można skalować także na inne regiony i branże? Czy przepisy o zamówieniach publicznych i konkursach grantowych premiują trwałe zatrudnienie? Na nasze pytania odpowiada Anna Karaszewska, prezes Jobs First Polska.
Lipiec 2026: kalendarz do druku [PDF]
29 cze 2026

Lipiec 2026 - pobierz i wydrukuj kalendarz z miejscem na notatki w formacie PDF. Pierwszy miesiąc wakacyjny ma 8 dni wolnych od pracy. Jakie są ważne dni lipca? Zaplanuj kolejny miesiąc roku.
Polacy w wieku 18-29 lat chcą sprawdzić, czy pasja może być źródłem utrzymania. Paradoksalnie sprawdzone ścieżki kariery mogą ograniczać młodych w drodze do sukcesu
29 cze 2026

Polacy w wieku 18-29 lat chcą sprawdzić, czy pasja może być źródłem utrzymania. Co ciekawe, paradoksalnie sprawdzone i utarte ścieżki kariery mogą tylko ograniczać młodych ludzi w drodze do osiągnięcia sukcesu.

REKLAMA

Dzisiaj mija termin na złożenie do ZUS wniosku o 800 plus. Za spóźnienie grożą konsekwencje finansowe
30 cze 2026

Dzisiaj jest ostatni dzień na złożenie do ZUS wniosku o świadczenie wychowawcze. W razie dochowania tego terminu 800 plus wpłynie na konto do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec. Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Jakie są konsekwencje złożenia wniosku w lipcu?
Strefa relaksu i gier w ofercie pracy. Od tego się zaczęło, a co dziś rośnie na popularności? Duże zmiany w ciągu ostatnich 5 lat
29 cze 2026

Strefa relaksu i gier w ofercie pracy. Od tego się zaczęło, a co dziś rośnie na popularności? Okazuje się, że przez ostatnie 5 lat wiele się zmieniło. Pracownicy oczekują więcej czasu, regeneracji oraz wsparcia bezpieczeństwa finansowego. W jakich benefitach się to przejawia?
Nawet 90 tys. zł kary dla pracodawcy po wejściu w życie 8 lipca 2026 r. nowych przepisów. Jak się przygotować? Co może zaskoczyć?
29 cze 2026

Nawet 90 tys. zł kary dla pracodawcy po wejściu w życie 8 lipca 2026 r. nowych przepisów. Jak się przygotować? Jak wygląda kontrola PIP i co może zaskoczyć przedsiębiorców?
Zasiłek chorobowy od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego. Kiedy ZUS całkowicie przejmie wypłatę chorobowego od pracodawcy?
29 cze 2026

Kiedy ZUS całkowicie przejmie wypłatę chorobowego od pracodawcy i będzie płacił zasiłek chorobowy od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego? Przedsiębiorcy chcą wdrożenia w życie postulatu rządowego. W tej chwili do 33 dnia zwolnienia lekarskiego płacą pracodawcy czyli za większość absencji chorobowych pracowników.

REKLAMA

Podwyżki nie tylko w Szpitalu Południowym. Od 1 lipca wzrosną wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych
29 cze 2026

Cała Polska żyje sprawą Szpitala Południowego w Warszawie i niebotycznymi zarobkami młodego lekarza bez specjalizacji z tego szpitala. Tymczasem od 1 lipca wzrosną najniższe wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jakie to są kwoty i kogo dotyczą?
Rozporządzenie w sprawie pracy w upale. Nadzwyczajne posiedzenie 29 czerwca 2026 r. Prawo musi nadążać za zmianami, także klimatycznymi
28 cze 2026

Rozporządzenie w sprawie pracy w upale jest w przygotowaniu. Otrzymaliśmy informacje z ministerstwa, że projekt rozporządzenia będzie przedmiotem prac 29 czerwca 2026 r. na nadzwyczajnym posiedzeniu SKRM. Prawo musi nadążać za zmianami, także klimatycznymi.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA