Dzisiaj jest ostatni dzień na złożenie do ZUS wniosku o świadczenie wychowawcze. W razie dochowania tego terminu 800 plus wpłynie na konto do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec. Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Jakie są konsekwencje złożenia wniosku w lipcu?

Termin złożenia wniosku o 800 plus mija 30 czerwca

Do 30 czerwca rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze - 800 plus - na nowy okres świadczeniowy 2026/2027. Termin mija we wtorek 30 czerwca o godzinie 23.59.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Warto dopilnować tego terminu. Dzięki temu rodzice nie stracą pieniędzy i świadczenie wpłynie na konto do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec.

Czytaj także

Od 1 lipca można składać wnioski o wyprawkę szkolną. Kto otrzyma 300 plus?

REKLAMA

Wniosek po 30 czerwca oznacza stratę pieniędzy za wcześniejsze miesiące

1 czerwca 2026 roku rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus, który potrwa do 31 maja 2027 roku. Rodzice, którzy do 30 kwietnia złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze, zachowają ciągłość wypłat i pierwsze wypłaty za nowy okres dostaną do końca czerwca. Jeżeli wniosek został złożony do końca maja, to wypłata 800 plus nastąpi do końca lipca z wyrównaniem za czerwiec.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Oczywiście można złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze także po 30 czerwca. Wiąże się to jednak z pewnymi konsekwencjami finansowymi. Mianowicie świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca jego złożenia. Oznacza to utratę prawa do 800 plus za wcześniejsze miesiące - złożenie wniosku w lipcu oznacza utratę wypłaty za czerwiec. Wyjątek dotyczy rodziców nowo narodzonych dzieci. W ich przypadku na złożenie dokumentów są trzy miesiące od dnia narodzin dziecka.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć wyłącznie elektronicznie

Rodzicie i opiekunowie dzieci wnioski o świadczenie wychowawcze mogą składać wyłącznie drogą elektroniczną. W tym celu powinni skorzystać z:

• platformy eZUS ,

, • portalu Emp@tia ,

, • aplikacji mZUS ,

, • bankowości elektronicznej.

800 plus przyznawane jest na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Świadczenie wychowawcze ma wspierać rodziny w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.