Dzisiaj mija termin na złożenie do ZUS wniosku o 800 plus. Za spóźnienie grożą konsekwencje finansowe
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Dzisiaj jest ostatni dzień na złożenie do ZUS wniosku o świadczenie wychowawcze. W razie dochowania tego terminu 800 plus wpłynie na konto do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec. Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Jakie są konsekwencje złożenia wniosku w lipcu?
- Termin złożenia wniosku o 800 plus mija 30 czerwca
- Wniosek po 30 czerwca oznacza stratę pieniędzy za wcześniejsze miesiące
- Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć wyłącznie elektronicznie
Termin złożenia wniosku o 800 plus mija 30 czerwca
Do 30 czerwca rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze - 800 plus - na nowy okres świadczeniowy 2026/2027. Termin mija we wtorek 30 czerwca o godzinie 23.59.
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Warto dopilnować tego terminu. Dzięki temu rodzice nie stracą pieniędzy i świadczenie wpłynie na konto do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec.
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Wniosek po 30 czerwca oznacza stratę pieniędzy za wcześniejsze miesiące
1 czerwca 2026 roku rozpoczął się nowy okres świadczeniowy 800 plus, który potrwa do 31 maja 2027 roku. Rodzice, którzy do 30 kwietnia złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze, zachowają ciągłość wypłat i pierwsze wypłaty za nowy okres dostaną do końca czerwca. Jeżeli wniosek został złożony do końca maja, to wypłata 800 plus nastąpi do końca lipca z wyrównaniem za czerwiec.
Oczywiście można złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze także po 30 czerwca. Wiąże się to jednak z pewnymi konsekwencjami finansowymi. Mianowicie świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca jego złożenia. Oznacza to utratę prawa do 800 plus za wcześniejsze miesiące - złożenie wniosku w lipcu oznacza utratę wypłaty za czerwiec. Wyjątek dotyczy rodziców nowo narodzonych dzieci. W ich przypadku na złożenie dokumentów są trzy miesiące od dnia narodzin dziecka.
Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć wyłącznie elektronicznie
Rodzicie i opiekunowie dzieci wnioski o świadczenie wychowawcze mogą składać wyłącznie drogą elektroniczną. W tym celu powinni skorzystać z:
- • platformy eZUS,
- • portalu Emp@tia,
- • aplikacji mZUS,
- • bankowości elektronicznej.
800 plus przyznawane jest na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Świadczenie wychowawcze ma wspierać rodziny w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
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