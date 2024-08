Ten przepis bhp jest bagatelizowany, a skutki tragiczne. Wracają upały a z nimi fala pożarów – co z obowiązkowymi gaśnicami

Kto wie, w jakiej odległości od stanowiska pracy obowiązkowo musi być umieszczona gaśnica lub gdzie powinny być zlokalizowane hydranty. Znajomość tych przepisów jest bagatelizowana, a wracająca fala upałów niesie zwiększone ryzyko pożarów i nowe zagrożenia dla życia, zdrowia i majątku.

Oprócz prawidłowo wykonywanych przeglądów technicznych i stosowania się do zasad BHP, dla bezpieczeństwa użytkowników obiektów kluczowy jest dostęp do sprawnych hydrantów i podręcznego sprzętu gaśniczego.

– To nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim sposób na bezpieczną ewakuację i ograniczenie skali pożaru, a w konsekwencji, ochronę życia i redukcję strat – komentuje Magdalena Zbroja, Head of Business Internal Services Sodexo Polska, ekspertka od zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Ryzyko pożarów: dlaczego trzeba dokonać przeglądu gaśnic i hydrantów

Jak wyjaśnia ekspertka, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odległość od najbliższej gaśnicy do miejsca, w którym może przebywać człowiek, nie może przekraczać 30 metrów.

Dostęp do tego sprzętu musi wynosić natomiast minimum metr szerokości. Należy także tak dobrać typ gaśnicy do rodzaju zagrożeń występujących w budynku oraz zapewnić adekwatną masę środka gaśniczego.

W zależności od kategorii zagrożenia budynku, ryzyka wybuchu i przeznaczenia danego pomieszczenia wynosi ona 2 kg na każde 100 bądź 200 mkw. powierzchni.

Konieczne są także coroczne przeglądy techniczne podręcznego sprzętu gaśniczego.

– Sprawdzenia wymagają m.in. wskaźniki ciśnienia, plomby, węże i dysze, a także stan samego zbiornika. Gaśnice należy także poddawać przeglądom rozszerzonym zgodnie z zaleceniami i DTR danego producenta – dodaje Magdalena Zbroja.

Ryzyko pożarów: pilna potrzeba kontroli hydrantów

Drugim elementem zwiększającym bezpieczeństwo są hydranty wewnętrzne i zewnętrzne. Ich rodzaj, sposób rozmieszczenia, liczba czy też długość węża zależą m.in. od kategorii zagrożenia budynku, a także liczby i powierzchni pięter.

– Aby zweryfikować zdolność hydrantów do skutecznego dostarczania wody, wymagane jest wykonywanie prób ciśnieniowych hydrantów minimum raz w roku. Ich skuteczność jest szczególnie istotna w początkowej fazie pożaru, od którego zależy jego dalszy przebieg – mówi ekspertka.

– Warto pamiętać, że za stan hydrantów zewnętrznych odpowiedzialni są nie tylko właściciele sieci wodociągowych, ale także zarządcy nieruchomości. Powinni oni więc zadbać o ich dostępność i odpowiedni stan techniczny – dodaje Magdalena Zbroja.

Pożar w firmie: dlaczego sprawny sprzęt gaśniczy jest ważny

Według Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – PSP, w 2023 r. w Polsce odnotowano pożary w 2 261 budynkach publicznych, 2 123 obiektach produkcyjnych i 862 magazynach.

Dane te, a także niedawny pożar fabryki Paluszków Beskidzkich, skłaniają do refleksji. Optymizmem nie napawają także rekordowe temperatury w Europie, które w czerwcu br. były wyższe od średniej z lat 1991-2022 o 1,5 st. C. Ryzyko pojawienia się sytuacji pożarowej rośnie kolejny rok z rzędu.

W sytuacji pożaru liczy się każda sekunda. Działające i dobrze utrzymane urządzenia przeciwpożarowe mogą uratować życie i zminimalizować straty. Dlatego warto dbać o nie z należytą starannością. Inwestowanie w bezpieczeństwo to nie tylko spełnianie wymogów prawnych, ale przede wszystkim ochrona życia i zdrowia pracowników – podsumowuje Magdalena Zbroja, ekspertka od zabezpieczeń przeciwpożarowych w Sodexo Polska.

