W całej UE około 11 mln osób zatrudnionych jest w ramach platform internetowych. Trwa kampania BHP w cyfrowym świecie pracy

Praca platformowa - w całej UE pracuje tak 11 milionów osób

EU-OSHA podaje: dostawa jedzenia prosto pod Twoje drzwi, zdalne utworzenie strony internetowej zaprogramowanej przez profesjonalistę, zamówienie taksówki w ciągu kilku minut za pośrednictwem aplikacji lub znalezienie technika online w celu naprawy zepsutego kotła to działania, które ułatwiają cyfrowe platformy pracy. Inne branże opierające się na platformowych to: ICT, finanse, usługi naukowo-techniczne, a następnie handel, transport i logistyka, zakwaterowanie i wyżywienie oraz pomoc i wsparcie administracyjne, dostarczanie paczek, zdalne programowanie, tłumaczenia, projektowanie graficzne, przeglądanie treści online oraz opieka zdrowotna i społeczna. W całej UE pracuje tak 11 milionów osób. Praca nad platformami jest pierwszym priorytetowym obszarem kampanii na rzecz zdrowego miejsca pracy na lata 2023–2025, a EU-OSHA poświęci kolejne miesiące na podnoszenie świadomości i rozpowszechnianie zasobów na ten temat. Pracownicy platform to przeważnie mężczyźni i przeważnie ludzie młodsi (w wieku 16–34 lat).

BHP przy pracy platformowej

Jak podaje Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy zagwarantowanie BHP pracownikom platform cyfrowych to podstawa. Nie jest to łatwe, ponieważ wciąż brakuje kompleksowych regulacji w UE jak i w poszczególnych krajach. Konieczne jest podejmowanie skorelowanych działań ze strony wszystkich zaangażowanych stron: samych platform, a także decydentów, partnerów społecznych i pracowników platform.