Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy - covid

Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych to jeden z ważniejszych aspektów, jaki musi zostać omówiony między pracownikiem a pracodawcą. Najczęściej wygląda to tak, że nowo zatrudniona osoba jest informowana o ryzyku zawodowym na jego stanowisku pracy, strony składają podpisy na dokumencie i… temat się kończy. Tymczasem teoria dotycząca oceny ryzyka zawodowego powinna nam towarzyszyć na co dzień, ponieważ to ona stanowi dowód na realną sytuację panującą w firmie. Tym bardziej, jeżeli z powodu pandemii, zmienia się w sposób dynamiczny. Odświeżmy sobie zatem wiedzę z tego zakresu.

Ocena ryzyka zawodowego – co to jest?

Ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznym badaniu tych aspektów pracy osób zatrudnionych w firmie, które mogą wpłynąć na ich bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków. Według art.226 Kodeksu Pracy każdy pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, udokumentować to i prowadzić działania prewencyjne. Wielkość przedsiębiorstwa i liczba zatrudnionych osób nie mają w tym momencie żadnego znaczenia.

Pisemną informację, zawierającą ocenę ryzyka zawodowego, sporządza się w celu stwierdzenia, czy w środowisku pracy istnieją jakiekolwiek czynniki, które mogłyby być przyczyną urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika. Kończy się ona wnioskiem, czy te zagrożenia, jeśli istnieją, można w jakiś sposób wyeliminować bądź wskazaniem, jakie czynności trzeba podjąć, by ograniczyć ryzyko zawodowe związane z wyszczególnionymi zagrożeniami.

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego jest bardziej czasochłonne i skomplikowane w większych przedsiębiorstwach i tych, które zatrudniają jednorazowo dużą liczbę pracowników. W takich sytuacjach pracodawcy często decydują się na powierzenie tego zadania zewnętrznym podmiotom np. specjalistom ds. BHP. W mniejszych organizacjach uporanie się z tematem „wewnętrznie” nie stanowi takiego problemu. Niezależnie od tego, na które rozwiązanie się zdecydujemy, pamiętajmy – całkowitą odpowiedzialność za treść dokumentu z oceną ryzyka zawodowego ponosi pracodawca.

Jakie są metody oceny ryzyka zawodowego?

Zarówno dla osób ją konstruujących, jak i dla podmiotów, które będą potem ją czytać (np. dla Państwowej Inspekcji Pracy), ważne, by ocena ryzyka zawodowego została opracowana w możliwe prosty sposób. Dzięki temu, jeżeli zajdzie taka potrzeba, łatwiej będzie odnaleźć procedury bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko. Jak zacząć? Warto, na przykład, zastosować metodę 5 kroków:

zebranie informacji w celu opracowania oceny ryzyka zawodowego, identyfikacja zagrożeń dla stanowiska pracy, określenie ryzyka, opisanie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe, udokumentowanie wyników oceny.

A jakie dane powinny się znaleźć w wyżej wymienionej dokumentacji? Są to:

położenie stanowiska w firmie,

jego powierzchnia,

stosunek powierzchni okien do podłogi

opis wszystkich pomieszczeń, do których pracownik ma dostęp,

lista czynności, które pracownik będzie wykonywał na swoim stanowisku pracy,

informacja o urządzeniach, z których pracownik będzie korzystał podczas pracy.

Do dokumentu może zostać również dołączony wewnętrzny regulamin przedsiębiorstwa.

Z jakiej metody skorzystać? Mamy do wyboru kilka możliwości. Możemy posłużyć się np. metodą oceny ryzyka zawodowego według Polskiej Normy PN-N-18002, Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. Jest prosta i najczęściej stosowana. Pomocne w tym zakresie będą także inne pozycje: metoda Wstępnej Analizy Zagrożeń (PHA), metoda Wskaźnika Ryzyka (RISC SCORE), metoda Grafu Ryzyka, czy metoda Analizy Bezpieczeństwa Pracy (JSA). Która okaże się Tą Jedyną? 😊

Kontrola PIP a COVID

Każdy z powyższych elementów podlega kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Kontrole są prowadzone mimo pandemii, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Na 2021 rok PIP zaplanował 52 000 kontroli. W większości będą to działania sprawdzające, czy (lub jak) są stosowane rozwiązania prawne w związku ze zwalczaniem pandemii. Inspektorzy zweryfikują, czy firma zapewnia pracownikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii koronawirusa oraz czy są przestrzegane rozwiązania prawne wprowadzone przepisami tarcz antykryzysowych. Bądźcie zatem przygotowani 😊