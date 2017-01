Wypowiedzenie umowy na czas określony w 2017 roku

Zmiany w umowach na czas określony w 2016 r.

Według nowelizacji Kodeksu pracy, umowy na czas określony mogą być zawierane z pracownikami na okres 3 lat (tj. 3 miesiące umowy na okres próbny i 33 miesiące umowy na czas określony) a łączna liczba takich umów z tym samym pracownikiem nie może przekroczyć trzech. Oznacza to, że w przypadku przekroczenia tych limitów, następna umowa o pracę (czyli czwarta) z mocy prawa przekształci się w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Wypowiedzenie umowy na czas określony po zmianach

W wyniku nowelizacji Kodeksu pracy, która miała miejsce na początku 2016 roku, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony został zrównany z okresem wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony.

reklama reklama

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Po zmianach, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi (art. 36 § 1 Kodeksu pracy):

- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Zobacz również: Zmiany w prawie pracy 2017

Jak stosować przepisy?

Nowe okresy wypowiedzenia znajdują zastosowanie do umów trwających w dniu 22 lutego 2016 r. Zgodnie z nowymi przepisami, staż pracy pracownika liczony jest od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Rozszerzając zagadnienie, w celu wyliczenia okresu wypowiedzenia, nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, które miały miejsce przed 22 lutego 2016 r. Oznacza to, że jeżeli pracownik był zatrudniony przez 3 lata przed tą datą – jego staż do wyliczenia długości okresu wypowiedzenia liczony jest od nowa.

W praktyce wygląda to następująco: dla umowy trwającej w dniu 22 lutego 2016 r. okres wypowiedzenia będzie wynosił 2 tygodnie (do 20 sierpnia 2016 r.). Od 21 sierpnia 2016 r. obowiązuje 1 – miesięczny okres wypowiedzenia. W tym dniu minął bowiem 6-miesięczny okres zatrudnienia licząc od dnia wejścia w życie nowelizacji. Natomiast od dnia 21 lutego 2019 r. będzie obowiązywał 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Pracownik był zatrudniony w firmie X na podstawie umowy o pracę na czas określony od 9 grudnia 2013 r. do 31 marca 2016 r. Następnie zawarł kolejną umowę u tego samego pracodawcy do 31 marca 2017 r. Pracownika obowiązuje 1 – miesięczny okres wypowiedzenia.

Podkreślić należy, że dłuższy okres wypowiedzenia dotyczy tylko tych umów na czas określony, w których znajdowała się klauzula przewidująca możliwość wypowiedzenia umowy. Jeżeli umowy na czas określony zawarte przed 22 lutego 2016 r. nie miały takich klauzul albo były zawarte nie dłużej niż na 6-miesięcy – nadal nie podlegają dłuższemu wypowiedzeniu. Czyli umowy zawarte na czas powyżej 6 miesięcy przed zmianą przepisów, aby je wypowiedzieć muszą zawierać klauzulę o możliwości wypowiedzenia umowy.