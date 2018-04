Urlop na żądanie a świadczenie urlopowe

Udzieliliśmy pracownikowi 6 dni urlopu od 5 do 12 lutego 2018 r. Następnie zgłosił on zamiar wykorzystania jeszcze 4 dni urlopu na żądanie od 13 do 16 lutego 2018 r. Razem z weekendami będzie więc wypoczywał przez 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy w tej sytuacji należy mu wypłacić świadczenie urlopowe, a jeżeli tak, to do którego dnia najpóźniej powinna nastąpić wypłata – pyta Czytelniczka z Lublina.

We wskazanej przez Państwa sytuacji pracownikowi przysługuje świadczenie urlopowe. Jego wypłata powinna nastąpić niezwłocznie po tym, gdy dowiedzieli się Państwo, że łącznie wypoczynek pracownika wyniesie 14 dni kalendarzowych.

Urlop na żądanie jest urlopem wypoczynkowym. Od pozostałej części urlopu wypoczynkowego różni się tym, że pracownik może go wziąć nie uzgodniwszy tego przedtem z pracodawcą, a pracodawca nie ma prawa odmówić pracownikowi udzielenia takiego urlopu (art. 1672 Kodeksu pracy). Nie można więc różnicować prawa do świadczenia urlopowego na podstawie korzystania z urlopu wypoczynkowego wyłącznie w „normalnym” trybie albo po części w trybie „zwykłym”, a po części na żądanie.

Urlop udzielony na żądanie pracownika jest dla celów wypłaty świadczenia urlopowego traktowany jak zwykły urlop wypoczynkowy.

Wypłata świadczenia urlopowego następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego (art. 3 ust. 5a ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, dalej: ustawa o zfśs). W opisanej sytuacji było to jednak niemożliwe, gdyż przy rozpoczęciu wypoczynku pracownika było wiadomo jedynie o 6 dniach urlopu (z weekendem o 8 dniach wypoczynku). Dopiero gdy pracownik zgłosił zamiar skorzystania z urlopu na żądanie, mieli Państwo możliwość stwierdzenia, że pracownik łącznie będzie wypoczywał przez 14 dni (art. 3 ust. 5 ustawy o zfśs). Należy przyjąć, że w takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek dokonania wypłaty niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tym, że łączna długość urlopu pracownika będzie go uprawniała do otrzymania świadczenia urlopowego. Niemożliwe jest już przekazanie pracownikowi pieniędzy na wypoczynek przed rozpoczęciem urlopu, ale nie ma żadnych powodów uzasadniających zwlekanie z wypłatą świadczenia.

Świadczenie urlopowe, w przeciwieństwie do świadczeń przyznawanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ma charakter roszczeniowy. Pracownik może się domagać wypłaty świadczenia urlopowego, jeżeli spełnił warunki do jego przyznania.

