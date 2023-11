ZUS: Czy wartość posiłków sfinansowanych pracownikom wchodzi do podstawy wymiaru składek. Ważne, czy przekracza 450 zł miesięcznie. Co z kartami lunchowymi?

Wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Wartość posiłków nie może jednak przekroczyć miesięcznie kwoty 450 zł.

Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł. To wynik zmiany od 1 września 2023 r. rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Autopromocja

Podstawa wymiaru składek – czego się nie wlicza

Do podstawy wymiaru składek nie wlicza się wartości otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych, które (technicznie) umożliwiają zakup nie tylko gotowych posiłków czy przetworzonych produktów żywnościowych. Warunkiem jest jednak aby opłata wydatkowana z nich została przeznaczona tylko i wyłącznie na zakup posiłków albo przetworzonych produktów żywnościowych. W celu zastosowania zwolnienia z opłacania składek, płatnik i ubezpieczony muszą dysponować dowodami (udokumentowanie wydatkowania środków (wartości) bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych) wskazującymi że środki z karty zostały wydatkowane wyłącznie na posiłki albo przetworzone produkty żywnościowe.

Placówka handlowa – co to znaczy?

Pojęcie „placówki handlowej” należy stosować zgodnie z jej literalnym brzmieniem, tj. jako obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem. Najważniejsze jest to (bez względu na formę organizacyjną danej placówki, sklepu czy punktu), aby była to placówka honorująca bony, talony, kupony i karty przedpłacone jako środek płatniczy i oferująca za nie klientom posiłki.

Posiłki – jak je definiują przepisy

Przez „posiłki” nadal należy rozumieć:

posiłki gotowe lub

przetworzone produkty żywnościowe, które nadają się do bezpośredniego spożycia.

Nie ma wymogu nabycia bądź spożycia nabytych posiłków w czasie pracy obowiązującym pracownika.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przykład Przedsiębiorca finansuje pracownikom gotowe do spożycia posiłki. Finansowanie to realizuje poprzez udostępnienie pracownikom kart lunchowych – kart przedpłaconych wydawanych przez bank. A więc kart, za które można nabyć nie tylko gotowe posiłki czy przetworzone produkty żywnościowe, które nadają się do bezpośredniego spożycia. Pracodawca przed udostepnieniem karty lunchowej zobowiązuje pracowników do zapoznania się z przyjętymi w firmie „Zasadami korzystania z Karty Lunch”. Fakt zapoznania się z Zasadami każdy pracownik potwierdza podpisem.

Karta lunchowa – do czego może służyć

Zgodnie z ww. zasadami:

karta lunchowa uprawnia do nabycia tyko i wyłącznie gotowych do spożycia posiłków,

kartą nie można w szczególności nabywać: artykułów chemicznych, odzieży, alkoholu, tytoniu, paliwa,

karta nie podlega wymianie na gotówkę – z jej wykorzystaniem nie można dokonywać wypłat z bankomatów, banków itp.

Pracownicy muszą zbierać paragony

Dodatkowo pracodawca zobowiązuje pracowników do gromadzenia i ewidencjonowania oraz przekazywania paragonów za dokonane za pomocą karty lunchowej zakupy celem weryfikacji prawidłowości korzystania z karty.

W tym przypadku zabezpieczeniem prawidłowości stosowania przepisu zwalniającego z opłacania składek nie są techniczne cechy karty (dedykowane karty wydane przez placówkę gastronomiczną uprawniające do zakupy tylko w jej placówkach), tylko spisane zasady i ręczna weryfikacja ich stosowania.

Wartość opisanych kart lunchowych nie stanowi podstawy wymiaru składek.