Zwolnienie z ZUS - kod PKD inny niż w REGON

Zwolnienie z ZUS przysługuje przedsiębiorcy prowadzącemu rzeczywistą działalność gospodarczą odpowiadającą kodom PKD wymienionym w ustawie covidowej a nie kodom PKD z bazy REGON - wyrok WSA w Szczecinie.

Zwolnienie z ZUS a kody PKD

Po interwencji Rzecznika MŚP WSA w Szczecinie uchylił decyzję ZUS. Już kolejny WSA podzielił opinie rzecznika, że przy przyznawaniu zwolnienia ze składek liczy się wykładnia celowościowa a nie gramatyczna. Sąd potwierdził, że ustawodawca chciał przyznać tę ulgę faktycznie prowadzącym wymienioną w rozporządzeniu działalność a nie mającym wymieniony w rozporządzeniu kod PKD wpisany w REGON. W tym przypadku przedsiębiorca prowadzący realnie Agencję Eventową, której działalność została faktycznie zabroniona, nie otrzymałby zwolnienia ze składek pomimo, że PKD jego działalności było wymienione w rozporządzeniu tylko dlatego, że jako wiodące PKD miał w REGON wpisaną działalność doradczą.

Odmowa zwolnienia ze składek - kod PKD niezgodny z REGON

Do Biura Rzecznika MŚP w Gdańsku zwrócił się przedsiębiorca, któremu ZUS na podstawie art. 31zo ust. 8 ustawy o COVID-19 odmówił zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. z uwagi na okoliczność, że podany przez przedsiębiorcę we wniosku o zwolnienie ze składek kod PKD przeważającej działalności 93.29.Z nie był zgodny z kodem przeważającej działalności podanym w rejestrze REGON. W ocenie organu kod PKD przeważającej działalności wpisany w rejestrze REGON na dzień składania przez przedsiębiorcę wniosku nie uprawniał do zwolnienia z obowiązku opłacania składek.

Rzecznik MŚP nie zgadzając się z decyzją ZUS wniósł skargę na ww. decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Decyzji ZUS zarzucił przede wszystkim naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. art. 31zo ust. 8 ustawy COVID-19 poprzez bezzasadną odmowę przyznania przedsiębiorcy prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku wynikającą z bezpodstawnego przyjęcia, że dla przyznania ww. wsparcia konieczne jest prowadzenie przez płatnika przeważającej działalności według kodu PKD określonego ww. przepisie, a uwzględnionego w rejestrze REGON płatnika na dzień składania przez niego wniosku o zwolnienie, podczas gdy z przepisu tego wynika, iż ulgę należy przyznać, jeżeli płatnik na dzień złożenia wniosku rzeczywiście prowadzi działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności z jednym ze wskazanych kodów, a art. 31zo ust. 8 ustawy o COVID-19 w celu weryfikacji tego warunku nie zawiera odesłania do rejestru REGON.

Uchylenie decyzji ZUS

Po interwencji Rzecznika MŚP Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.

WSA w Szczecinie w wydanym wyroku wskazał między innymi, że z przepisów ustawy o COVID-19 obowiązujących w dniu złożenia wniosku nie wynikało, żeby organ, przy ocenie spełnienia przesłanek, związany był wyłącznie danymi wynikającymi z urzędowych rejestrów, w tym dotyczących kodów PKD. Oznacza to, że przedsiębiorca prowadzący rzeczywistą działalność gospodarczą odpowiadającą treści kodów PKD wymienionych w art. 31zo ust. 8 ustawy o COVID-19, jako przeważającą może zgłosić wniosek dowodowy w celu wykazania prawidłowego kodu PKD uprawniającego do skorzystania przez niego z ww. ulgi innego niż wydruk z bazy REGON.