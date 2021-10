Wzrost składek ZUS w 2022 r. najwyższy w historii

Wzrost składek ZUS w 2022 r. będzie najwyższy w historii. można to obliczyć na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2022 r. wskazanego w założeniach do projektu budżetu państwa.

Składki ZUS w 2022 r. - jaki wzrost?

Projekt ustawy budżetowej zakłada, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 5922 zł co oznacza najwyższy w historii wzrost składek ZUS.

Wysokość składek ZUS obowiązujących w 2022 roku można obliczyć na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok wskazanego w założeniach do projektu budżetu państwa. To właśnie ta kwota jest punktem wyjścia do wyliczenia składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawę wymiaru składek ZUS stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, a roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie może być wyższa od kwoty 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej.

Podstawa wymiaru składek ZUS w 2022 r.

W ostatecznej wersji projektu ustawy budżetowej rząd przyjął, że prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w przyszłym roku będzie wynosiło 5922 zł. Zatem roczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2022 roku będzie wynosić maksymalnie 177 660 zł, a miesięczna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie będzie mogła przekroczyć miesięcznie 14 805,00 zł co oznacza najwyższy w historii wzrost składek ZUS.

Podstawa wymiaru składek ZUS w 2021 r.

Warto zauważyć, że w 2021 przeciętne wynagrodzenie, od którego wyliczane są składki do ZUS jest o 660 zł mniejsze i wynosi 5259 zł. Zatem roczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 roku mogła wynosić maksymalnie 157 770 zł, miesięczna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie mogła przekroczyć miesięcznie 13 147,50 zł.

Składka zdrowotna od 2022 r. na innych zasadach

Co istotne, powyższe wartości nie uwzględniają składki zdrowotnej. Aktualnie podstawą do wyliczenia składki zdrowotnej jest 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2020 roku. Jednak od przyszłego roku zgodnie z projektem Polskiego Ładu zasady wyliczania składki zdrowotnej mają ulec zmianie.

