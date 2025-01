2520 zł miesięcznie. Kto otrzyma to świadczenie z urzędu, a kto musi złożyć wniosek

Osoby, które mają prawo do renty socjalnej i są całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie w postaci dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Kto musi złożyć wniosek o przyznanie tego świadczenia?

Dodatek dopełniający do renty socjalnej przysługuje osobom uprawnionym do renty socjalnej, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Jest to nowe świadczenie, wprowadzone ustawą z dnia 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 r. poz. 1615).

Osoby, które na 1 stycznia 2025 r. mają przyznaną rentę socjalną, są całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji, otrzymają dodatek dopełniający automatycznie. Nie muszą składać w tym celu wniosku. Informację o przyznaniu tego dodatku ZUS przekaże tym osobom oraz udostępni na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS.

Z kolei osoby, które na 1 stycznia 2025 r. miały prawo do renty socjalnej i były całkowicie niezdolne do pracy, ale nie posiadały orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, powinny złożyć wniosek o dodatek do renty socjalnej EDD-SOC. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku (formularz OL-9) oraz dokumentację medyczną z przebiegu leczenia (o ile wnioskodawca ją posiada).

Wysokość dodatku dopełniającego

Dodatek dopełniający ZUS wypłaci razem z rentą socjalną, w terminach płatności tej renty. Pierwsze wypłaty zaplanowane są na maj 2025 r.

Osoby, którym ZUS przyzna dodatek dopełniający z urzędu, otrzymają wyrównanie tego dodatku od 1 stycznia 2025 r. Z kolei osobom, które złożą wniosek o dodatek dopełniający, zostanie on przyznany od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2025 r.

Dodatek dopełniający to 2520 zł miesięcznie. Będzie on waloryzowany co roku od 1 marca. Renta socjalna wraz z dodatkiem dopełniającym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz oskładkowaniu składką na ubezpieczenie zdrowotne na ogólnych zasadach obowiązujących dla świadczeń emerytalno-rentowych.

W przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do renty socjalnej oraz renty rodzinnej kwota renty socjalnej zostanie obniżona w taki sposób, aby łączna suma obu świadczeń nie przekraczała 300 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która obecnie wynosi 5342,88 zł.

Ponowne ustalenie prawa do renty socjalnej

W przypadku gdy renta socjalna przed 1 stycznia 2025 r. nie przysługiwała z uwagi na to, że renta rodzinna przekraczała 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, prawo do renty socjalnej może zostać ponownie ustalone jeśli osoba uprawniona zgłosi wniosek w tej sprawie.

Należy przy tym pamiętać, że kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a więc 178,10 zł.

W przypadku obniżenia renty socjalnej z powyższych powodów kwota dodatku dopełniającego zostanie pomniejszona o ten sam procent, o jaki obniżono rentę socjalną. Natomiast jeśli kwota renty rodzinnej przekroczy 300 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, zarówno renta socjalna, jak i dodatek dopełniający nie będą przysługiwały.

Co ważne, przyznanie dodatku dopełniającego wiąże się z wstrzymaniem świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, znanego jako 500 plus dla osób niesamodzielnych.