15 sierpnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie zamknięty. 14 i 16 sierpnia ZUS będzie otwarty

Słowo "waloryzacja" zamiast "podwyżki" zostało użyte przez min. edukacji przy okazji skomentowaniu przez Barbarę Nowacką problemu wakatów w szkołach. Jest aż 22 000 ofert pracy w całej oświacie. To użycie słowa "waloryzacja" zamiast "podwyżki", to pewnie przypadek. Nie należy odczytywać: "kilka procent jak przy emeryturach". I nauczyciele otrzymają (prawdopodobnie) więcej niż 4,1% (albo 7%) dla budżetówki. Jeżeli nie, to być może będzie strajk nauczycieli.