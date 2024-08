Oskładkowanie umów cywilnoprawnych w 2025 r.? Znamy stanowisko rządu

W poniedziałek, 5 sierpnia szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek odniósł się do kwestii oskładkowania umów cywilnoprawnych. Jest to jeden z kamieni milowych zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy zaakceptowanym przez Komisję Europejską.

Resort pracy przygotował projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Regulacja zakłada objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi umów cywilnoprawnych, z wyjątkiem umów wykonywanych przez uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów, do ukończenia 26 lat.

REKLAMA

Autopromocja

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych w 2025 r.?

W poniedziałek, 5 sierpnia w Polsat NEWS szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek odniósł się do kwestii oskładkowania umów cywilnoprawnych. Na wstępie przypomniał, że poprzedni rząd wpisał oskładkowanie umów cywilnoprawnych jako jedno ze zobowiązań w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dodał, że obecny rząd próbował negocjować z Komisją Europejską ws. oskładkowania tych umów, jednak KE nie wyraziła na to zgody.

Rząd analizuje temat oskładkowania umów cywilnoprawnych

Zapewnił, że rząd analizuje temat oskładkowania umów cywilnoprawnych. Mamy świadomość masywności skutków rozwiązania, które z jednej strony przyniosłoby dochody budżetowi państwa, ale z drugiej strony bardzo uderzyłoby w dochody określonej grupy pracowników powiedział Berek.

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych: trwają rozmowy

Nie ma w tej chwili decyzji co do oskładkowania tych umów - powiedział. Dodał, że na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów trwają rozmowy na ten temat, a ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk została poproszona o przygotowanie dodatkowych informacji, analiz oraz wariantów. Nie ma jeszcze decyzji o uruchomieniu procesu nad tym rozwiązaniem - zaznaczył. Podkreślił, że w momencie, gdy taka decyzja zapadnie, osobiście dopilnuje, by przeprowadzono konsultacje nad projektem.