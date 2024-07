Mężczyźni do 55 roku życia i kobiety do 50 roku życia muszą zdecydować do końca lipca 2024 r. - ZUS czy OFE?

Mężczyźni do 55 roku życia i kobiety do 50 roku muszą zdecydować do końca lipca 2024 r. - gdzie będzie trafiać składka emerytalna? Na subkonto w ZUS czy do OFE? Kolejne okno transferowe będzie otwarte dopiero w 2028 roku.

Subkonto w ZUS czy OFE? Decyzja do końca lipca 2024 r.

Jeszcze nieco ponad tydzień można składać oświadczenia dotyczące tego, gdzie będzie trafiać składka emerytalna – na subkonto w ZUS czy do OFE. Taki dokument mogą składać mężczyźni do 55. i kobiety do 50. roku życia. 31 lipca okienko transferowe ZUS – OFE, które zostało ponownie po ośmiu latach otwarte - zostanie zamknięte.

Tylko do końca miesiąca jest czas na to żeby zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej (2,92 proc. podstawy wymiaru): czy do OFE, czy na subkonto w ZUS. Decyzja podjęta do końca lipca obejmuje tylko przyszłe (nowe) składki, a nie te, które zostały dotychczas wpłacone na emerytalne konto. Według danych KNF na koniec czerwca 2024 roku liczba osób oszczędzających w OFE wyniosła 14,39 mln.

ZUS czy OFE - kto musi podjąć decyzję?

- Tę decyzję każdy musi podjąć sam. W tym roku dotyczy to osób, które do sierpnia 2024 nie osiągną jeszcze wieku 50 lat w przypadku pań (kobiety urodzone od 1974 r.) lub wieku 55 lat w przypadku mężczyzn (mężczyźni urodzeni od 1969 r.) – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Według rzeczniczki, chodzi o to, że zgodnie z przepisami dla osób, które są w wieku o 10 lat niższym od wieku emerytalnego, uruchamiany jest „suwak bezpieczeństwa”. Oznacza to, że ZUS nie przekazuje już składek do OFE, a OFE stopniowo przekazuje zgromadzone przez siebie środki do ZUS, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapisuje na indywidualnym subkoncie ubezpieczonego.

Rzeczniczka wyjaśnia, że odprowadzana przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składka emerytalna wynosi 19,52 proc. wynagrodzenia brutto wraz ze wszystkimi dodatkami pieniężnymi (tzw. podstawa wymiaru). Decyzja dotyczy 2,92 proc. podstawy wymiaru składki emerytalnej. Jeśli ubezpieczony zdecyduje, że te 2,92 proc. ma być przekazywane do OFE, to na jego konto emerytalne trafi 12,22 proc. składki, 4,38 proc. na subkonto prowadzone przez ZUS.

- Jeśli ktoś jednak nie chce żeby jego składka szła do OFE, wtedy całość składki przeznaczona na II filar w wysokości 7,3 proc. (2,92 proc.+ 4,38 proc.) będzie zapisywana na subkoncie w ZUS – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Przedmiotem decyzji osób ubezpieczonych jest, więc jedynie 2,92 proc. podstawy wymiaru składki, które może zostać zapisane na subkoncie w ZUS (I wariant) albo zostać przekazane do OFE (II wariant).

Wariant I

ZUS

Wariant II

ZUS

Oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE albo subkonto ZUS

- Żeby poinformować nas o swojej decyzji o przekazywaniu części składki do OFE, klient musi przekazać do ZUS wypełnione „Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych” - wyjaśnia Kowalska-Matis. - Brak oświadczenia oznaczał będzie kontynuowanie dotychczasowego sposobu gromadzenia środków emerytalnych - dodaje.

Kto nie musi decydować?

Dokumentów nie muszą składać osoby, które nie chcą zmieniać wcześniejszej decyzji odnośnie podziału składki emerytalnej oraz osoby, które osiągną powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej.

- W ich przypadku uruchomiony został tzw. suwak bezpieczeństwa, który chroni środki ubezpieczonych zgromadzone w OFE przed ewentualną utratą ich wartości. Dlatego na 10 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego ZUS nie przekazuje składek do OFE, a OFE stopniowo przekazuje środki do ZUS-u, które zapisywane są na subkoncie - wyjaśnia Kowalska-Matis.

W przypadku, gdy dotychczas ubezpieczony nie był członkiem OFE, a chciałby, by część jego składki trafiała na rachunek do wybranego OFE, to w ciągu 4 miesięcy od złożenia oświadczenia ZUS-US-OFE-03 musi zawrzeć umowę z wybranym przez siebie OFE.

Następne okno transferowe ZUS-OFE w 2028 r.

Następne okno transferowe z ZUS do OFE będzie od 1 kwietnia do 31 lipca 2028 r. Obecnie formularz o symbolu ZUS-US-OFE-03 jest dostępny na portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, na naszej stronie internetowej www.zus.pl, w każdej placówce ZUS na sali obsługi klientów. Oświadczenie można złożyć elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, osobiście – w każdej placówce ZUS, pocztą – na adres dowolnego oddziału ZUS.

Więcej informacji na stronie: https://www.zus.pl/pracujacy/twoje-konto-w-zus/ofe/okno-transferowe-2024