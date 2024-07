Sprawdź, jaką dostaniesz emeryturę. ZUS zakończył waloryzację stanu kont i subkont osób ubezpieczonych

ZUS czy OFE: coraz mniej czasu na podjęcie decyzji o przekazywaniu składki emerytalnej. Okno transferowe tylko do końca lipca

Tylko do 31 lipca 2024 r. ubezpieczeni mogą złożyć oświadczenie o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE lub ZUS. Kolejną szansę na zmianę dyspozycji przyszli emeryci będą mieli od 1 kwietnia do 31 lipca 2028 r.