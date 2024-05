W maju 2024 r. ogromna liczba Polaków otrzyma pisma z ZUS. Co jest w tych listach?

ZUS wysyła pisma do 8 mln Polaków. Sprawdź, kto je otrzyma i jakie informacje zawierają listy z maja 2024 r.

8 mln listów zostanie wysłanych z ZUS. W kopercie będą się dwie informacje, jedna o marcowej waloryzacji oraz druga dotycząca trzynastych emerytur.

Odbiorcy listów znajdą w nich wyliczenie emerytur po marcowej waloryzacji, która wyniosła 12,12 proc. ZUS zakończył także wypłaty tegorocznych trzynastek. W tym roku ta dodatkowa emerytura była wyższa i wyniosła 1 tys. 780 zł i 96 gr brutto. Trzynastka trafiła do wszystkich osób, które na dzień 31 marca br. miały prawo do wypłaty renty lub emerytury albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Jeden list, a dwie informacje z ZUS

- To, że od kilku lat wysyłamy dwie informacje w jednej kopercie daje wymierne oszczędności - mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – To list z bardzo dobrymi informacjami, bo dotyczy waloryzacji emerytury i wypłaty dodatkowej „13” emerytury, więc warto go otworzyć i przeczytać – zachęca.

W pierwszej decyzji podana zostanie kwota świadczenia po marcowej waloryzacji, a także kwota pobranej składki oraz zaliczki na podatek dochodowy. Co ważne, będzie też wysokość emerytury na rękę.

Wysyłka listów z ZUS do końca maja 2024 r.

Jak podaje rzeczniczka, ZUS wyśle łącznie ponad 8 milionów listów. Akcja zakończy się w drugiej połowie maja.

Wypłaty trzynastek zakończyły się jeszcze w kwietniu. Świadczenia trafiły w sumie do ponad 8,5 mln osób, czyli do wszystkich uprawnionych emerytów i rencistów. ZUS przeznaczył na ten cel 15,1 mld zł brutto. Trzynastka przysługiwała w wysokości najniższej emerytury. W tym roku wynosiła 1780,96 zł brutto. Aby ją otrzymać, nie trzeba było składać wniosku gdyż została ona naliczona i wypłacona automatycznie.