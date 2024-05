ZUS: dwie ważne decyzje w jednej kopercie; emeryci i renciści otrzymają w maju list

W ciągu najbliższych dni i tygodni (do końca maja) emeryci i renciści otrzymają list z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W jednej kopercie znajdą oni dwie decyzje - o marcowej waloryzacji oraz o dodatkowym świadczeniu rocznym czyli tzw. trzynastce.

Waloryzacja emerytury lub renty w 2024 roku. Decyzja waloryzacyjna

- Wszyscy seniorzy otrzymali swoje świadczenia po marcowej waloryzacji, która wyniosła 12,12 proc. Zakończyła się także wypłata tegorocznych trzynastek. W tym roku taka dodatkowa wypłata jest wyższa i wynosi 1 tys. 780 zł i 96 gr brutto. Trzynastka trafiła do wszystkich osób, które na dzień 31 marca br. miały prawo do wypłaty renty lub emerytury albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS – wyjaśnia Anna Grabowska regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim.



- ZUS rozpoczął wysyłkę listów do seniorów. W najbliższych dniach i tygodniach emeryci i renciści w jednej kopercie otrzymają dwie ważne decyzje z ZUS-u. Będzie to decyzja waloryzacyjna oraz decyzja o przyznaniu tzw. „trzynastki” - mówi Anna Grabowska.



W pierwszej decyzji podana zostanie kwota świadczenia po marcowej waloryzacji, a także kwota pobranej składki oraz zaliczki na podatek dochodowy. Co ważne, będzie też wysokość emerytury na rękę.



- ZUS jest zobowiązany przepisami prawa do tego, aby taką informację przekazać świadczeniobiorcom. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych będzie realizowana – analogicznie jak w latach ubiegłych – łącznie z wysyłką decyzji o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego – w jednej kopercie. ZUS wyśle łącznie ponad 8 milionów listów. Akcja zakończy się w drugiej połowie maja- wyjaśnia rzeczniczka

Trzynasta emerytura w 2024 roku

ZUS zakończył wypłaty trzynastek, świadczenia trafiły w sumie do ponad 8,5 mln osób, czyli do wszystkich uprawnionych emerytów i rencistów. ZUS przeznaczył na ten cel 15,1 mld zł brutto. Trzynastka przysługiwała w wysokości najniższej emerytury. W tym roku wynosiła 1780,96 zł brutto. Aby ją otrzymać, nie trzeba było składać wniosku. ZUS przyznał ją automatycznie.



Wysyłka decyzji waloryzacyjnych oraz decyzji przyznaniu „trzynastki” jest realizowana przez ZUS w jednej kopercie. Ma to usprawnić cały proces i zapewnić, że wszystkie niezbędne informacje dotrą do beneficjentów jednocześnie.



ZUS planuje zakończyć wysyłkę listów do końca maja.