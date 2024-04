ZUS ogłosił konkursy ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych dla ośrodków rehabilitacyjnych oferujących obiekty, w których będzie prowadzona rehabilitacja lecznicza. Oferty można składać do 17 maja 2024 r.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursów ofert jest prowadzenie rehabilitacji leczniczej na terenie Polski:

1. w schorzeniach narządu ruchu w systemie stacjonarnym, zrealizowanie:

w 2024 r. - 5 turnusów,

w 2025 r. - 14 turnusów,

w 2026 r. - 14 turnusów,

w 2027 r. - 7 turnusów.

Łączna liczba miejsc w profilu: 52 000 (w tym: w 2024 r. – 6 500 miejsc, w 2025 r. – 18 200 miejsc, w 2026 r. – 18 200 miejsc, w 2027 r. – 9 100 miejsc).

Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 210 PLN.

2. wczesnej rehabilitacji powypadkowej dla osób, które podczas wypadku doznały urazu narządu ruchu w systemie stacjonarnym, zrealizowanie:

w 2024 r. - 5 turnusów,

w 2025 r. - 14 turnusów,

w 2026 r. - 14 turnusów,

w 2027 r. - 7 turnusów.

Łączna liczba miejsc w profilu: 1 200 (w tym: w 2024 r. – 150 miejsc, w 2025 r. – 420 miejsc, w 2026 r. – 420 miejsc, w tym: w 2027 r. – 210 miejsc).

Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 410 PLN.

3. w schorzeniach narządu głosu w systemie stacjonarnym, zrealizowanie:

w 2024 r. - 5 turnusów,

w 2025 r. - 14 turnusów,

w 2026 r. 14 turnusów,

w 2027 r. 7 turnusów.

Łączna liczba miejsc w profilu 4 800 (w tym: w 2024 r. – 600 miejsc, w 2025 r. – 1 680 miejsc, w 2026 r. – 1 680 miejsc, w 2027 r. – 840 miejsc).

Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 280 PLN.

4. w schorzeniach onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego w systemie stacjonarnym, zrealizowanie:

w 2024 r. 5 turnusów,

w 2025 r. 14 turnusów,

w 2026 r. 14 turnusów,

w 2027 r. 7 turnusów.

Łączna liczba miejsc w profilu 3 200 (w tym: w 2024 r. – 400 miejsc, w 2025 r. – 1 120 miejsc, w 2026 r. – 1 120 miejsc, w 2027 r. – 560 miejsc).

Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 250 PLN.

5. w schorzeniach psychosomatycznych w systemie stacjonarnym, zrealizowanie:

w 2024 r. - 5 turnusów,

w 2025 r. - 14 turnusów,

w 2026 r. - 14 turnusów,

w 2027 r. - 7 turnusów.

Łączna liczba miejsc w profilu: 4 160 (w tym: w 2024 r. – 520 miejsc, w 2025 r. – 1 456 miejsc, w 2026 r. – 1 456 miejsc, w 2027 r. – 728 miejsc).

Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 250 PLN.

6. w schorzeniach narządu ruchu w systemie ambulatoryjnym, zrealizowanie: w 2024 r. 4 turnusów, w 2025 r. 12 turnusów, w 2026 r. 12 turnusów, w 2027 r. 6 turnusów na terenie miasta: Bydgoszcz, Dąbrowa Górnicza/Sosnowiec, Koszalin, Ruda Śląska, Rybnik, Siedlce, Szczecin, Toruń, Tychy.

Łączna liczba miejsc w profilu 4 080 (w tym: w 2024 r. – 480 miejsc, w 2025 r. – 1 440 miejsc, w 2026 r. – 1 440 miejsc, w 2027 r. – 720 miejsc).

Cena za jeden dzień pobytu oferowana przez ośrodek w postępowaniu konkursowym nie może przekraczać kwoty 130 PLN.

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć do ZUS, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2024 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi 17 maja 2024 r. o godz. 9:30 w siedzibie ZUS w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5.

Regulamin Konkursów wraz z załącznikami zawierający szczegółowe informacje, został zamieszczony na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl.

W terminie do 14 maja 2024 r. oferent może zwrócić się do ZUS o wyjaśnienie w kwestiach dotyczących konkursu, wyłącznie na adres e-mail: SekretariatDPiR@zus.pl, w temacie wiadomości wpisując: „Konkurs ofert”.

ZUS zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.