Dofinansowanie wynagrodzeń z tarczy a sukcesja przedsiębiorstwa

Czy dofinansowanie wynagrodzeń z tarczy antykryzysowej czyli wypłata świadczenia z FGŚP na ochronę miejsc pracy przysługuje w przypadku sukcesji przedsiębiorstwa?

Zwolnienie z ZUS - kod PKD inny niż w REGON

Zwolnienie z ZUS przysługuje przedsiębiorcy prowadzącemu rzeczywistą działalność gospodarczą odpowiadającą kodom PKD wymienionym w ustawie covidowej a nie kodom PKD z bazy REGON - wyrok WSA w Szczecinie.

Godziny otwarcia ZUS - zmiana od 22 listopada 2021 r.

Godziny otwarcia ZUS zmienią się od 22 listopada 2021 r. do końca marca 2022 r. Sprawdź, kiedy ZUS będzie otwarty.

Urlop 2022 – jak zaplanować?

Jak zaplanować urlop w 2022 roku? Kiedy są długie weekendy? Jak wypadają święta w 2022 roku? Oto kalendarz i nasze propozycje wyjazdów o każdej porze roku.

Dziecko na zdalnym nauczaniu a zasiłek opiekuńczy

Czy zdalne nauczanie uprawnia do zasiłku opiekuńczego dla rodziców? Zasiłek opiekuńczy przysługuje na dziecko na kwarantannie - to jest pewne. Co z zasiłkiem w czasie hybrydowego funkcjonowania szkoły lub przedszkola? Co wtedy, jeśli dziecko nie jest formalnie na kwarantannie?

Zakaz kontaktu przełożonych z pracownikami po godzinach pracy

Zakaz kontaktu przełożonych z pracownikami po godzinach pracy wprowadza od grudnia 2021 r. Portugalia. Co jeszcze wprowadzają nowe przepisy procedowane pod nazwą "prawo do odpoczynku"?

System BHP w firmie - jakie korzyści?

Jakie są korzyści ze stosowania systemu BHP w firmie? Czy przedsiębiorcy są na niego gotowi? Jakie są przykłady rezultatów stosowania systemu BHP?

Konferencja "Delegowanie pracowników do UE"

Konferencja "Delegowanie pracowników do UE - praktyki rynkowe a legalne formy delegowania" organizowana przez Sekcję Agencji Opieki przy Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia odbędzie się online 2 grudnia 2021 r. Portal Infor.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Urlop rodzicielski - zmiany 2022/2023

Urlop rodzicielski czekają zmiany w 2022 lub 2023 roku. Czy urlop rodzicielski będzie dłuższy o 2 miesiące? Do 2 sierpnia 2022 r. Polska musi implementować unijną dyrektywę.

Wynagrodzenie zasadnicze lekarza rezydenta 2021/2022

Ile zarabia lekarz rezydent w 2021 i 2022 r.? Wynagrodzenie zasadnicze lekarza rezydenta określa rozporządzenie Ministra Zdrowia. Sprawdź zarobki lekarzy rezydentów poszczególnych specjalizacji.

Podnoszenie kwalifikacji technicznych pracowników w 2022 r.

Podnoszenie kwalifikacji technicznych pracowników w 2022 r. będzie odgrywało ważną rolę w utrzymaniu konkurencyjności firm. Wybierać dłuższe czy krótsze programy szkoleniowe? Co z kompetencjami miękkimi?

Wypadek podczas przerwy na kawę a wypadek przy pracy

Czy wypadek pracownika podczas przerwy na kawę to wypadek przy pracy? Co na to Sąd Najwyższy we Włoszech?

Czy student może przystąpić do PPK?

PPK - czy student może przystąpić do programu? Kto może być uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Od ilu lat można pracować?

Od ilu lat można pracować w Polsce? Od kiedy można pracować na umowie o pracę, a od ilu lat można pracować na umowę zlecenie czy dzieło? Co na to prawo?

Bon na zasiedlenie - działalność gospodarcza i ZUS

Bon na zasiedlenie przysługuje także na nową działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Jak wygląda kwestia składek ZUS?

Kilka umów zleceń a składki ZUS

Kilka umów zleceń - jak opłacać składki ZUS? Jak obowiązek ubezpieczeń kształtuje się w przypadku kilku tytułów do ubezpieczeń?

Ewidencja czasu pracy w Excel - co na to prawo?

Czy ewidencja czasu pracy może być prowadzona w plikach Excel? Co na to prawo?

Kompetencje przyszłości [RAPORT]

Jakie kompetencje to kompetencje przyszłości? Jakie są trendy w zatrudnieniu w 2021 roku? Oto wyniki raportu.

Praca zdalna - jakie jest prawo?

Praca zdalna w pandemii COVID-19 zmieniła obraz pracy biurowej. Jakie jest aktualne prawo dotyczące homeffice?

Zasiłek chorobowy od 2022 roku – zmiany

Zasiłek chorobowy od 1 stycznia 2022 r. czekają zmiany. Jak długo można pobierać zasiłek po ustaniu zatrudnienia? Jak obliczyć okres zasiłkowy? Ile wynosi zasiłek za pobyt w szpitalu? Komu przysługuje dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Możliwość zwolnienia niezaszczepionych - Łotwa

Możliwość zwolnienia z pracy niezaszczepionych pracowników będzie dopuszczalna na Łotwie. Alternatywą będzie praca zdalna.

Składki KRUS 2022 - nowe zasady regulowania

Składki KRUS od 1 stycznia 2022 roku będą podlegały nowym zasadom regulowania. Składki należy przelewać na dwa rachunki bankowe KRUS - oddzielnie składkę zdrowotną i oddzielnie składki na ubezpieczenia społeczne.

Odmowa polecenia pracodawcy z powodu pandemii COVID-19

Czy odmowa wykonania polecenia pracodawcy z powodu pandemii COVID-19 jest dozwolona? Czy pracownik, który boi się zakażenia koronawirusem, może odmówić pracy? Co na to prawo?

Kradzież danych w HR – 3 praktyki przeciwdziałania i reagowania

Kradzież danych w dziale HR – jakie są 3 najlepsze praktyki przeciwdziałania i reagowania? Ekspertka wymienia inwentaryzację danych osobowych, osoby odpowiedzialne i kopie zapasowe.

Wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK już wkrótce

Wezwania PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK już wkrótce trafią do pracodawców. W tym roku mogą być przekazane także na PUE ZUS. Co grozi za brak podpisania umowy?