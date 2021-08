IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

Ile masz na koncie w ZUS?

Zamiast listu w skrzynce informacje o przyszłej emeryturze można znaleźć w Internecie. Co roku Zakład wysyłał do Dolnoślązaków ponad 1,5 mln papierowych listów zawierających informacje o stanie ich konta emerytalnego. Od ubiegłego roku tą coroczną informację można sprawdzić wyłącznie na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych, czyli na PUE ZUS.

IOSKU czyli?

Informacja o stanie konta ubezpieczonego w ZUS (IOSKU) odwzorowuje stan naszych środków zapisanych zarówno na koncie jak i subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, które zostały zgromadzone do końca 2020 roku. Jeśli ktoś nie ma jeszcze swojego indywidualnego konta internetowego, może go założyć w każdej chwil w placówce ZUS lub nie wychodząc z domu - przez Internet - poprzez swoje bankowe konto lub korzystając z profilu zaufanego.

Jak sprawdzić stan konta w ZUS?

Reklama

- Żeby zobaczyć, ile zgromadziliśmy na swoim emerytalnym koncie i jak będzie wyglądała nasza przyszła emerytura wystarczy zalogować się na swoje konto na naszej platformie internetowej, potem wejść w „Panel ubezpieczonego”, wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta”, a następnie „Informacja za 2020 r.” – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka informuje, że coroczną informację o Stanie Konta Ubezpieczonego, czyli IOSKU, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia już po przeprowadzeniu w czerwcu rocznej waloryzacji składek emerytalnych i kapitału początkowego oraz środków zapisanych na subkoncie.

Ile wyniesie przyszła emerytura?

- My już zakończyliśmy akcję wysyłania informacji o środkach zgromadzonych na kontach naszych klientów, więc warto się zalogować i popatrzeć ile mamy na emerytalnym koncie, czy pracodawca wpłacił za nas wszystkie składki i ile dostaniemy po przejściu na emeryturę – mówi Iwona Kowalska-Matis.

Ubezpieczeni, którzy w 2020 r. ukończyli 35 lat, w IOSKU znajdą również symulację hipotetycznej emerytury obliczoną z samego tylko konta ubezpieczonego oraz z konta i subkonta w ZUS (zakładka „Hipotetyczna emerytura”). W każdym wariancie Zakład stosuje dwie symulacje wyliczeń. Jedna uwzględnia naszą dalszą pracę, aż do ukończenia wieku emerytalnego przy wpływie składek w uśrednionej wysokości z dotychczasowych lat pracy, a drugi przyjmuje, że kończymy już aktywność zawodową i więcej nie składkujemy.

- Uprzedzam, że te wyliczenia to tylko pewna prognoza, która będzie się zmieniać wraz z podejmowanymi w naszym życiu decyzjami, co do dalszej kariery zawodowej - mówi rzeczniczka.

Informacja o przekazaniu do ZUS raportu informacyjnego przez płatnika składek

ZUS wygenerował również „informację o przekazaniu do ZUS raportu informacyjnego przez płatnika składek”. Złożenie tego raportu pozwala płatnikowi na skrócenie przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Informacja została przygotowana tylko dla osób, za które płatnik składek złożył raport informacyjny w 2020 roku.