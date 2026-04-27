Składki Polaków i wydatki FUS. ZUS przedstawia dane

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w 2025 r. pokrył 82,6 proc. wydatków z własnych środków. Przychody wyniosły 458,2 mld zł, a wydatki 456,2 mld zł. Wyniki finansowe Funduszu pozwoliły na zmniejszenie planowanej na 2025 r. dotacji z budżetu państwa – poinformował ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował raport zawierający podsumowanie sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w 2025 r.

Przychody i wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

W informacji prasowej ZUS poinformował, że w 2025 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych miał 458,2 mld zł przychodów, a wydatki wyniosły 456,2 mld zł. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami wyniósł 82,6 proc. Oznacza to, że Fundusz pokrył 82,6 proc. wydatków z własnych środków. Z raportu wynika, że w 2024 r. wskaźnik wyniósł 83,5 proc.

„Fundusz utrzymał więc wysoką zdolność do finansowania świadczeń z własnych wpływów” – podkreślił Zakład.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Przekazał, że składki na ubezpieczenia społeczne przyniosły 377,2 mld zł, co stanowi o 9 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Podkreślił, że wzrost wynikał z wyższych wynagrodzeń i większej liczby ubezpieczonych. Ponadto z raportu wynika, że wprowadzone w listopadzie 2024 r. wakacje składkowe spowodowały, że do FUS w 2025 r. wpłynęło niemal 2,9 mld zł mniej składek.

Na koniec 2025 r. zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych było ponad 16,3 mln osób, czyli o 34,5 tys. więcej niż w 2024 r. Według ZUS zwiększyła się też liczba cudzoziemców objętych ubezpieczeniami. W raporcie przekazano, że było to 1 mln 289 tys. osób, czyli o 95,8 tys. więcej niż rok wcześniej. Ich udział stanowił 7,9 proc. ogółu ubezpieczonych.

Zakład przekazał, że FUS wykorzystał 64,4 mld zł dotacji z budżetu państwa, co stanowiło 79,1 proc. kwoty założonej na 2025 r. „Fundusz potrzebował o 17 mld zł mniej, niż zakładano” – podkreślił.

Dobra sytuacja na rynku pracy

„Dobra sytuacja na rynku pracy i rosnące wynagrodzenia wzmacniają stabilność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu możemy ograniczać wsparcie z budżetu państwa” – podkreślił cytowany przez ZUS w informacji prasowej członek zarządu nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów w ZUS Paweł Jaroszek.

Według Zakładu największy udział wydatków z FUS stanowiły wypłaty emerytur i rent. W 2025 r. na ten cel przeznaczono prawie 404 mld zł, czyli około 89 proc. wszystkich wydatków. W porównaniu z 2024 r. wydatki na emerytury i renty wzrosły o 9,4 proc. (369 mld zł w 2024 r.).

„Wpłynęła na to waloryzacja świadczeń oraz większa liczba uprawnionych. W grudniu przeciętne świadczenie wyniosło 4116 zł, emerytów i rencistów było 8,1 mln, czyli o 70 tys. więcej niż rok wcześniej” – wyjaśnił ZUS.

Przekazał, że na pozostałe świadczenia FUS wydał 41,4 mld zł, czyli o 11,3 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Największą część stanowiły zasiłki chorobowe (ok. 20,7 mld zł) oraz zasiłki macierzyńskie (ok. 11 mld zł). ZUS wyjaśnił, że wzrost kosztów wynikał głównie z wyższych wynagrodzeń, ponieważ stanowią one podstawę do wyliczania wielu świadczeń.