Składki Polaków i wydatki FUS. ZUS przedstawia dane

Składki Polaków i wydatki FUS. ZUS przedstawia dane

27 kwietnia 2026, 11:59
oprac. Łucja Orzeł
Składki Polaków i wydatki FUS. ZUS przedstawia dane
Składki Polaków i wydatki FUS. ZUS przedstawia dane
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w 2025 r. pokrył 82,6 proc. wydatków z własnych środków. Przychody wyniosły 458,2 mld zł, a wydatki 456,2 mld zł. Wyniki finansowe Funduszu pozwoliły na zmniejszenie planowanej na 2025 r. dotacji z budżetu państwa – poinformował ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował raport zawierający podsumowanie sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w 2025 r.

Przychody i wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

W informacji prasowej ZUS poinformował, że w 2025 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych miał 458,2 mld zł przychodów, a wydatki wyniosły 456,2 mld zł. Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami wyniósł 82,6 proc. Oznacza to, że Fundusz pokrył 82,6 proc. wydatków z własnych środków. Z raportu wynika, że w 2024 r. wskaźnik wyniósł 83,5 proc.

Fundusz utrzymał więc wysoką zdolność do finansowania świadczeń z własnych wpływów” – podkreślił Zakład.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Przekazał, że składki na ubezpieczenia społeczne przyniosły 377,2 mld zł, co stanowi o 9 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Podkreślił, że wzrost wynikał z wyższych wynagrodzeń i większej liczby ubezpieczonych. Ponadto z raportu wynika, że wprowadzone w listopadzie 2024 r. wakacje składkowe spowodowały, że do FUS w 2025 r. wpłynęło niemal 2,9 mld zł mniej składek.

Na koniec 2025 r. zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych było ponad 16,3 mln osób, czyli o 34,5 tys. więcej niż w 2024 r. Według ZUS zwiększyła się też liczba cudzoziemców objętych ubezpieczeniami. W raporcie przekazano, że było to 1 mln 289 tys. osób, czyli o 95,8 tys. więcej niż rok wcześniej. Ich udział stanowił 7,9 proc. ogółu ubezpieczonych.

Zakład przekazał, że FUS wykorzystał 64,4 mld zł dotacji z budżetu państwa, co stanowiło 79,1 proc. kwoty założonej na 2025 r. „Fundusz potrzebował o 17 mld zł mniej, niż zakładano” – podkreślił.

Dobra sytuacja na rynku pracy

Dobra sytuacja na rynku pracy i rosnące wynagrodzenia wzmacniają stabilność Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu możemy ograniczać wsparcie z budżetu państwa” – podkreślił cytowany przez ZUS w informacji prasowej członek zarządu nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów w ZUS Paweł Jaroszek.

Według Zakładu największy udział wydatków z FUS stanowiły wypłaty emerytur i rent. W 2025 r. na ten cel przeznaczono prawie 404 mld zł, czyli około 89 proc. wszystkich wydatków. W porównaniu z 2024 r. wydatki na emerytury i renty wzrosły o 9,4 proc. (369 mld zł w 2024 r.).

Wpłynęła na to waloryzacja świadczeń oraz większa liczba uprawnionych. W grudniu przeciętne świadczenie wyniosło 4116 zł, emerytów i rencistów było 8,1 mln, czyli o 70 tys. więcej niż rok wcześniej” – wyjaśnił ZUS.

Przekazał, że na pozostałe świadczenia FUS wydał 41,4 mld zł, czyli o 11,3 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Największą część stanowiły zasiłki chorobowe (ok. 20,7 mld zł) oraz zasiłki macierzyńskie (ok. 11 mld zł). ZUS wyjaśnił, że wzrost kosztów wynikał głównie z wyższych wynagrodzeń, ponieważ stanowią one podstawę do wyliczania wielu świadczeń.

Powiązane
Pieniądze z ZUS po zmarłym przepadają? Nawet 660 mln zł wciąż nie trafiło do bliskich
Pieniądze z ZUS po zmarłym przepadają? Nawet 660 mln zł wciąż nie trafiło do bliskich
ZUS ostrzega o kolejnych próbach oszustwa
ZUS ostrzega o kolejnych próbach oszustwa "na ZUS". Co trzeba wiedzieć?
Nawet 500 zł więcej do emerytury. Sprawdź, do kiedy trzeba złożyć wniosek w ZUS
Nawet 500 zł więcej do emerytury. Sprawdź, do kiedy trzeba złożyć wniosek w ZUS
Źródło: PAP
Kadry
Diety krajowe i zagraniczne po zmianach w 2026 r. [Projekt rozporządzenia]
27 kwi 2026

Diety krajowe i zagraniczne w końcu czekają zmiany. W 2026 r. trwają prace nad projektem rozporządzenia podnoszącym stawki diety krajowej i wprowadzającym liczne zmiany kwot w dietach zagranicznych. Sprawdź, jaka będzie wysokość diet w podróżach służbowych po zmianach. Projekt jest na etapie opiniowania.
Składki Polaków i wydatki FUS. ZUS przedstawia dane
27 kwi 2026

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w 2025 r. pokrył 82,6 proc. wydatków z własnych środków. Przychody wyniosły 458,2 mld zł, a wydatki 456,2 mld zł. Wyniki finansowe Funduszu pozwoliły na zmniejszenie planowanej na 2025 r. dotacji z budżetu państwa – poinformował ZUS.
Rozczarowanie dyrektywą o jawności wynagrodzeń. Spada liczba widełek płacowych w ofertach pracy
27 kwi 2026

Ponad 100 dni funkcjonowania części przepisów wdrażanej dyrektywy o jawności płac rozczarowuje. Badanie pokazuje, że niewiele się zmieniło. Czy pracodawcy zamieszczają widełki płacowe w ofertach pracy? W IT liczba takich ogłoszeń o pracę nawet spada.
Pracownicy wyprzedzają pracodawców pod kątem AI. Najsprawniej robi to pokolenie Z i milenialsi
27 kwi 2026

Pracownicy wyprzedzają pracodawców pod kątem AI - aż 42% pracowników stosuje sztuczną inteligencję w pracy, a tylko 17% ma przy tym wsparcie pracodawcy. Najsprawniej robi to pokolenie Z i milenialsi. Zespoły mają dziś nowe oczekiwania od pracodawców - dostęp do nowoczesnych technologii i szkolenia z AI.

ZUS ostrzega o kolejnych próbach oszustwa "na ZUS". Co trzeba wiedzieć?
27 kwi 2026

ZUS ostrzega o kolejnych próbach oszustwa "na ZUS". Co trzeba wiedzieć? Oszuści znowu podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzwonią do starszych osób i podają się za pracowników ZUS, a następnie wysyłają SMS-y z prośbą o wpłatę pieniędzy na wskazane konto bankowe.
Tysiące Polaków otrzymuje świadczenie honorowe. Kto co miesiąc może dostać 7 tys. zł?
27 kwi 2026

Każda osoba, która skończy 100 lat, może dostać honorowe świadczenie pieniężne. ZUS wypłaca je co miesiąc, jako dodatkowe pieniądze do emerytury stulatka. Na koniec marca 2026 r. dodatek w wysokości blisko 7 tys. zł otrzymywało już 4179 seniorów w całym kraju.
Sposoby, by długi weekend majowy trwał dłużej niż trzy dni. Skorzystać może każdy
27 kwi 2026

Maj 2026 r. nie należy do tych miesięcy, w które układ kalendarza pozwala mieć przynajmniej jeden lub dwa długie weekendy – trzydniowe lub dłuższe. W tym roku dłuższa, ale tylko trzydniowa majówka jest jedna i to ta pierwsza w miesiące. Inne weekendy maja, a jest ich w sumie pięć nie wyjdą poza ramy s0bota-niedziela.
Od 1483,87 zł do 1978,49 zł renty z ZUS od marca 2026 r. do lutego 2027 r. Złóż wniosek ERN
24 kwi 2026

Od początku marca 2026 r. do końca lutego 2027 r. ZUS płaci 1483,87 zł, a nawet 1978,49 zł renty z tytułu niezdolności do pracy. Można wymienić 3 rodzaje tego świadczenia. Aby je otrzymać, składa się wniosek na formularzu ERN. Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty dla ZUS? Jak wylicza się wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy?

Czy pracodawca rzeczywiście nie musi podawać wynagrodzenia już w ofercie pracy? Jawność wynagrodzeń 2026 [Fakty i mity]
26 kwi 2026

Część przepisów dotyczących jawności wynagrodzeń weszło w życie pod koniec 2025 r. Jednym z nowych obowiązków pracodawców jest podanie proponowanego wynagrodzenia kandydatowi do pracy przed nawiązaniem stosunku pracy. Czy rzeczywiście trzeba to zrobić już w ofercie pracy? Oto fakty i mity na temat nowych przepisów prawa pracy.
Bezrobocie w Polsce: 949,8 tys. osób bez pracy. Najnowsze dane GUS
24 kwi 2026

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,1 proc., wobec 6,1 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
