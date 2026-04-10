Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Mam orzeczenie. Czy pracodawca musi dać wolne na rehabilitację?
Mam orzeczenie. Czy pracodawca musi dać wolne na rehabilitację?

10 kwietnia 2026, 08:26
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Kiedy przysługuje zwolnienie na zabiegi i badania?
Kiedy przysługuje zwolnienie na zabiegi i badania?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

„Mam orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Lekarz przepisał mi zabiegi, które będą trwały kilka dni w godzinach pracy. Czy mogę liczyć na jakieś wolne?” – pyta Czytelniczka.

Zwolnienie pracownika z orzeczeniem na zabiegi lecznicze lub usprawniające

Osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo m.in. do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Jest to jedno z uprawnień osób z niepełnosprawnościami, które zostało zawarte w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Trzeba podkreślić, że takie płatne zwolnienie nie przysługuje w każdym przypadku. Aby z niego skorzystać trzeba spełnić następujące warunki:

- orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

REKLAMA

- cel zwolnienia: wykonanie badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, uzyskanie zapatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy;

- niemożność wykonana wyżej wymienionych czynności poza godzinami pracy.

Ile dni zwolnienia na zabiegi rehabilitacyjne pracownika z niepełnosprawnością?

Co ciekawe, przepisy nie określają tu limitu dni. Nieobecność na zabiegi czy badania może trwać cały dzień albo kilka godzin. Jak wyjaśnia Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pracodawca w takim przypadku nie może wymagać, aby pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego.

Ważne

Czas zwolnienia zależy od czasu trwania badania, zabiegu, itp. oraz ewentualnego czasu niezbędnego na dojazd. Wynagrodzenie za czas takiego zwolnienia oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Pracodawca ma prawo zażądać udokumentowania np. tego, że zabiegi odbyły się w danym terminie i nie mogły być wykonane poza godzinami pracy.

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników
Autopromocja

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników

Sprawdź

Jakie jeszcze zwolnienia i urlopy przysługują pracownikom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności?

Poza wyżej wymienionym zwolnieniem od pracy, pracownicy niepełnosprawni mogą korzystać też z innych przywilejów. Jednym z nich jest tzw. urlop rehabilitacyjny. To potoczna nazwa dodatkowego urlopu wypoczynkowego, który pracownik nabywa po roku od otrzymania orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Wymiar takiego urlopu to 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma też prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. Wymiar takiego zwolnienia to maksymalnie 21 dni roboczych raz w roku.

Ważne

Łączny wymiar tzw. urlopu rehabilitacyjnego i zwolnienia na urlop rehabilitacyjny również nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Osoba niepełnosprawna (także w stopniu lekkim) ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz.U. z 2025 r., poz. 913; ost. zm. Dz.U. z 2025 r., poz. 1746)

Dokumentacja i oświadczenia związane z pracą zdalną – wzory dokumentów dla każdej formy pracy zdalnej
Autopromocja

Dokumentacja i oświadczenia związane z pracą zdalną – wzory dokumentów dla każdej formy pracy zdalnej

Sprawdź

Źródło: INFOR
REKLAMA

Kadry
Działy HR zalewa fala zbyt idealnych CV wygenerowanych przez AI. Praca w dobie sztucznej inteligencji
09 kwi 2026

Działy HR zalewa fala zbyt idealnych CV, wygenerowanych przez AI. Jak wygląda rynek pracy w dobie sztucznej inteligencji? Jakie 3 najciekawsze zjawiska można zaobserwować? Z jakimi wyzwaniami przychodzi zmierzyć się kadrom w 2026 roku?
Nagrody, ulgi i nie tylko. Nowe prawa zachętą do pozostania w zawodzie
09 kwi 2026

Rząd chce dać nowe uprawnienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. To m.in. czas wolny na podnoszenie kwalifikacji czy ulgi w przejazdach. Jednocześnie pojawią się wymogi. Od kiedy można spodziewać się nowych przepisów?
Rząd walczy z biedą. Jest projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej
10 kwi 2026

MRPiPS przygotowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Po zmianach świadczenia rodzinne, będą częścią świadczeń w pomocy społecznej. Projekt ma przeciwdziałać wzrostowi ubóstwa, m. in. przez coroczną weryfikację kryteriów dochodowych w pomocy społecznej.
Kwiecień 2026 - dni wolne i godziny pracy
09 kwi 2026

Kwiecień 2026 - ile jest w tym miesiącu dni wolnych od pracy i godzin pracy? Kiedy wypadają święta? Czy drugi dzień świąt jest wolny od pracy? Jak liczy się liczbę godzin pracy w miesiącu?

REKLAMA

Tylko 5% pracowników maksymalnie wykorzystuje AI w pracy, by zwiększyć produktywność
08 kwi 2026

Zespoły czują rosnącą presję na wyniki. Jak zyskać więcej czasu i być bardziej efektywnym? Okazuje się, że tylko 5% pracowników maksymalnie wykorzystuje AI w pracy, by zwiększyć produktywność. Firmy tracą przez to aż 40% potencjalnych korzyści.
Nowe uprawnienia PIP. Jak zawierać umowy zlecenia? [KAWA Z INFORLEX]
08 kwi 2026

2 kwietnia 2026 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe przepisy pozwalają inspektorom przekształcać fikcyjne kontrakty B2B i zlecenia w umowy o pracę oraz umożliwiają pracodawcom uzyskanie indywidualnych interpretacji potwierdzających prawidłowość stosowanej formy zatrudnienia. Ustawa została jednocześnie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. O szczegółach nowelizacji porozmawiamy 14 kwietnia 2026 podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu "Kawa z INFORLEX".
Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Najnowsze informacje w 2026 r.
08 kwi 2026

Dwa projekty dotyczące emerytur stażowych leżą w Sejmie od dwóch lat. NSZZ Solidarność nie odpuści tego tematu. Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Oto najnowsze informacje w 2026 r.
REKLAMA

